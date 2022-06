Felle kritiek op doodvonnis voor Oekraïense soldaten in ‘Volksrepubliek Donetsk’

De terdoodveroordeling van twee Britten en een Marokkaan in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk, in de Oekraïense Donbas, heeft internationaal grote verontwaardiging gewekt. De Britse Aiden Aslin (28) en Shaun Pinner (48), en de Marokkaanse student Saaudun Brahim zouden zich als „huurlingen” schuldig hebben gemaakt aan „het met geweld grijpen van de macht”. De doodstraf zou, indien uitgevoerd, worden voltrokken door middel van de kogel.

De drie vochten als soldaten in het Oekraïense leger mee in de strijd rond de havenstad Marioepol. De Britten werden in april gevangen genomen, de Marokkaan in maart. De rechtbank stelt echter dat zij geen krijgsgevangenen zijn, maar ‘buitenlandse huurlingen’. Alledrie dienden zij al langere tijd in het Oekraïense leger. Aslin zou volgens zijn familie al vier jaar in dienst zijn. Pinner woonde volgens berichten met zijn Oekraïense vrouw in Marioepol. De 21-jarige Brahim kwam drie jaar geleden als student naar Oekraïne, nam vorig jaar dienst en heeft volgens zijn vader de Oekraïense nationaliteit.

‘Misdaden in groepsverband’

Op beelden via Russische staatsmedia was te zien hoe de drie mannen, staand in een kooi zoals ook in Rusland gebruikelijk is, het razendsnel voorgelezen vonnis gelaten aanhoren. De rechter bleef buiten beeld. Een dag eerder had het Russische staatspersbureau RIA Novosti beelden gedeeld waarin te zien is hoe de drie schuld bekenden aan de aanklachten van ‘terrorisme’, het plegen van ‘misdaden in groepsverband’, en het ‘met geweld grijpen van de macht’. Volgens de rechtbank zouden hun acties hebben geleid tot de “dood en verwonding van burgers”, evenals “schade aan de civiele en sociale infrastructuur.”

Aslin, Pinner en Brahim hebben een maand om in beroep te gaan. Indien dat wordt gehonoreerd, kan de straf worden omgezet in een gevangenisstraf van vijfentwintig jaar, zo meldde de Britse krant The Guardian. Volgens de krant zou het proces een middel zijn om druk uit te oefenen op het Verenigd Koninkrijk, dat Oekraïne steunt met wapenleveranties. Mogelijk zou een gevangenenruil worden voorbereid.

De Marokkaanse Saaudun Brahim (21) achter de tralies in het Pro-Russische, separatistische gebied DPR in het oosten van Oekraïne.

Internationaal kreeg het vonnis veel kritiek. Amnesty International betitelde het proces als een „flagrante schending van het internationaal humanitair recht”. Omdat de drie mannen officieel in dienst zouden zijn van de Oekraïense strijdkrachten, hebben zij volgens de Geneefse Conventies de status van krijgsgevangenen en kunnen zij dientengevolge niet worden vervolgd wegens deelname aan oorlogshandelingen. De enige uitzondering daarop vormt het plegen van oorlogsmisdaden, waarvoor voldoende bewijs zijn en een eerlijk proces moet worden gevoerd. „Dat is niet het geval – ze werden niet beoordeeld door een onafhankelijke, onpartijdige en officieel ingestelde rechtbank, maar door krachten die op aanwijzing van Rusland handelden. Executie na zo’n oneerlijk proces staat gelijk aan willekeurige levensberoving”, aldus Amnesty’s adjunct-directeur voor Oost-Europa, Denis Krivosjejev in een verklaring.

‘Politiek doel’

De Britse autoriteiten reageerden bezorgd op de uitspraak. „Wij benadrukken dat gevangenen niet voor politieke doelen moeten worden gebruikt”, citeerde The Guardian een woordvoerder van de Britse premier Johnson, die zeer onlangs nog in Kiev was. De Britse regering zal met de Oekraïense autoriteiten samenwerken om de krijgsgevangenen vrij te krijgen, aldus de woordvoerder.

Opmerkelijk genoeg veroordeelde het Russische Buitenlandministerie het vonnis niet. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei donderdag dat de beslissing is genomen op basis van de wetgeving van de zelfverklaarde ‘Volksrepubliek Donetsk’, DPR. „De misdaden in kwestie zijn gepleegd op het grondgebied van de DPR. Al het andere is speculatie. Ik zou me niet willen mengen in het werk van het rechtssysteem van de Volksrepubliek Donetsk”, aldus Lavrov vrijdag in de Russische pers.

Woordvoerder Maria Zacharova noemde de drie mannen op donderdag geen krijgsgevangenen, maar huurlingen. „Wij hebben de Britse ambassade in Moskou meermaals laten weten dat zij met hun vragen over de gevangen Britten bij de autoriteiten van de DNR en LNR moeten zijn. Zover wij begrijpen heeft Londen dat nog niet gedaan, zelfs niet na verzoeken daartoe van de families van de huurlingen”, aldus Zacharova volgens Interfax.

Militaire tribunalen

In Oekraïne werd de doodstraf in 2000 officieel afgeschaft, in Rusland werd in 1996 een moratorium ingesteld. Maar al enkele maanden na het uitroepen van de Donetsk en Loehansk ‘volksrepublieken’, in het voorjaar van 2014, werd de doodstraf er middels een lokaal ontwikkeld wetboek ingevoerd. Ook werd de instelling van „militaire tribunalen” mogelijk gemaakt. In Loehansk kwam de doodstraf te staan op ‘homoseksuele verkrachting’, vorig jaar gingen daar stemmen op om de doodstraf in te voeren voor het ‘plegen van genocide’.

Hoewel de doodstraf volgens mediaberichten in ettelijke zaken door lokale rechters zou zijn opgelegd, is het onduidelijk of executies daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Mensenrechtenverdedigers spreken al jaren van een situatie van wetteloosheid in de regio’s, waar buitengerechtelijke executies, marteling en wederrechtelijke vrijheidsberoving geen uitzondering zijn.

Officieel is Wit-Rusland het enige land in Europa dat de doodstraf nog toepast. Vorige maand tekende de autocratische leider Aleksandr Loekasjenko nog een wet die de mogelijkheden uitbreidt. De doodstraf kan nu worden opgelegd in geval van “poging tot terrorisme”.