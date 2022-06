Op het Global Security Forum in Bratislava, de jaarlijkse conferentie van een Slowaakse denktank, gaf de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar de Europeanen vorige week op hun donder vanwege hun fixatie op de oorlog in Oekraïne. Hij hielp ze ook uit de droom dat de rest van de wereld hen wel steunt tegen Rusland.

Die sessie toonde aan hoe snel de wereld verandert – en niet noodzakelijkerwijs ten faveure van Europa.

Jaishankar zat alleen op het podium met de interviewster. Eerst vroeg ze waarom India negenmaal zoveel olie van Rusland koopt als voorheen. Hij antwoordde dat India vroeger weinig Russische olie kocht omdat er veel aanbod was uit andere landen. Nu is er minder aanbod van elders en koopt het meer Russische olie. Maar zo financiert India de oorlog in Oekraïne, suggereerde de interviewster. Ja, beaamde hij: zoals Europeanen die Russisch gas blijven kopen omdat ze niet zonder kunnen. „Laten we een beetje objectief blijven hier.”

Maar waarom, hield zij aan, steunt India het westen niet in dit conflict? Waarom neemt het geen stelling tegen Rusland en blijft het op het muurtje zitten tussen westerse landen en Rusland-China? „Ik zit niet op het muurtje, I am sitting on my own ground”, antwoordde Jaishankar gedecideerd. India veroordeelde Russische gruweldaden in Boetsja. Maar het land heeft belangen, net als anderen. Bijna een zesde van de wereldbevolking is Indiaas. Voedsel- en energieprijzen rijzen de pan uit. Moet Delhi dat laten gebeuren, om Europa moreel te steunen? „Europa moet ophouden met denken dat Europese problemen de problemen zijn van de hele wereld, en dat de problemen van de wereld niet Europa’s problemen zijn. (…) De wereld kan niet zo eurocentrisch zijn als ze vroeger was.”

Clips van dit interview gingen meteen viraal. De minister sprak duidelijk voor velen. Een Indiër twitterde dat mensen zich ’s lands buitenlandpolitiek in twee fasen zullen herinneren: “Pre-SJaisnakar en post-SJaishankar.”

Dat dit zo’n snaar raakte, is niet zo gek. Tijdens de vorige Koude Oorlog was er naast de twee nucleaire machtsblokken eigenlijk nog een blok: van tientallen ongebonden landen, die zich geplet voelden tussen twee supermachten die enkel oog hadden voor andermans problemen en belangen als die in hun straatje paste. Hoe meer de wereld een nieuwe Koude Oorlog indrijft, hoe groter de kans dat er opnieuw zo’n ongebonden blok ontstaat.

Zo vinden veel Afrikanen, Aziaten en Latijns-Amerikanen dat de Verenigde Naties gekaapt worden door de oorlog in Oekraïne. Als de Russische ambassadeur het woord krijgt, lopen Europeanen en Amerikanen geregeld de zaal uit. „De eerste keer maakt het indruk”, zegt een niet-westerse diplomaat in Wenen (derde VN-stad ter wereld). „Maar na een paar keer wordt het irritant.” Soms krijgt de Rus lachers op zijn hand door zijn interventie te beginnen met: „Degenen die willen, kunnen nu de zaal verlaten.” Sommigen klagen dat elk overleg vastzit vanwege de patstelling oost-west, van cybercrime tot klimaatverandering.

Ook wordt Europa, dat tijdens de Trump-jaren her en der aan respect won omdat het afstand nam van Washington, wederom gezien als schoothondje van de VS. In veel landen denkt men dat de Amerikanen Oekraïne en Europa tegen Rusland opstoken. Het verhaal is genuanceerder – Europa is verdeeld; Washington remt sommige Oost-Europeanen juist af als het om Oekraïne gaat – maar wat iedereen ziet, is dat de door Amerikanen gedomineerde NAVO een comeback maakt in Europa door de Russische agressie.

Europa moet de kritiek uit de rest van de wereld ter harte nemen – zelfs als die maar deels terecht is. Het hoeft zijn koers niet te wijzigen, maar moet wel een charmeoffensief voeren om ongebonden landen niet verder van zich te vervreemden. De volgende Amerikaanse president is wellicht een Republikein. We zullen dat ‘derde blok’ nog hard nodig hebben.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Correctie: In een eerdere versie van deze column stond abusievelijk dat de Indiase bevolking een derde uitmaakt van de wereldbevolking. Dat is gecorrigeerd naar bijna een zesde.

