Elton John stijgt na swingend afscheidsconcert vol hits in roze badjas omhoog

Op het moment dat Elton John zijn derde nummer, ‘I Guess That’s Why They Call It The Blues’, inzet in het uitverkochte Arnhemse Gelredome, verschijnen er tragikomische beelden van Britse pensionado’s op de schermen achter hem. Leeftijdsgenoten van de 75-jarige Engelsman. Al ziet zijn oude dag er anders uit. Hij reist de wereld rond om afscheid te nemen van zijn publiek. Die zwaait hij uit met een show waarin de meeste van zijn grote hits voorbijkomen. Het merendeel is afkomstig van de acht albums die hij tussen 1970 en 1975 maakte.

Nog volop glitter

De wilde fysieke taferelen van vroeger zijn verdwenen. Elton John blijft voornamelijk achter zijn vleugel. Na het met veel gejuich ontvangen ‘Rocket Man’ waagt hij zich naar de rand van het podium, daarna schuifelt hij naar de andere hoek. Maar als ongeëvenaarde showman weet hij de lichamelijke sleet prima te verbloemen. Bij ‘Tiny Dancer’ laat hij een bandlid de hoge uithalen doen, daarnaast glimt hij aan alle kanten dankzij glitters op bril, oorbellen, collier en het rokkostuum waar zijn naam in glitters op de rug is gestikt.

Het best is Elton John als hij in het lage register zingt, in een nummer als ‘Have Mercy On The Criminal’ bijvoorbeeld. De band vol oudgedienden, waarvan sommigen al vijftig jaar met hem spelen, excelleert in een nummer als Levon waar het instrumentale tussenstuk sprankelt. ‘Candle In The Wind’ wordt afgeraffeld door de zanger terwijl hij met vleugel en al over het podium glijdt alsof hij in een bootje in de Efteling zit.

Uitgekookt ‘pop-baasje’

Na een minipauze gaat het concert in een hogere versnelling. Het drieluik ‘The Bitch Is Back’, ‘I’m Still Standing’ en het massaal meegezongen ‘Crocodile Rock’ brengt de stemming tot een hoogtepunt.

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Elton John voor het eerst in Nederland was voor optredens in het Concertgebouw en De Doelen. In deze krant werd destijds geschreven over het „onbekookte pop-baasje” in bezit van snijdende zang, swingend pianospel en rijke talenten. Dat alles is hij niet verloren, al mag je hem inmiddels vast wel uitgekookt noemen.

In een roze badjas komt hij terug voor drie toegiften. Uiteraard ‘Cold Heart’ dat hem dankzij Dua Lipa een nieuwe hit opleverde, daarna ‘Your Song’ om af te sluiten met ‘Goodbye Yellow Brick Road’. Elton John verdwijnt met een lift boven in het decor. Een prima afscheidssaluut van een ster die eervol zijn live-carrière afsluit.

Pop Elton JohnFarewell Yellow Brick Road - The Final Tour Gezien: 9/6, Gelredome, Arnhem. ●●●●●