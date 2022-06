Een piepjong natuurtalent gaat het Concertgebouw dirigeren

De musici hebben gestemd, het stichtingsbestuur heeft de keuze bekrachtigd en de jonge Fin wil: Klaus Mäkelä (26) is vanaf het seizoen 2027/28 de nieuwe chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. De komende vijf seizoenen zijn een aanlooptijd, waarin Mäkelä als ‘artistiek partner’ wel al jaarlijks een toenemend aantal weken voor zijn rekening neemt, te beginnen vanaf augustus komend seizoen met vijf weken. Vanaf 2027, als zijn chefschap officieel van start gaat, zal hij minimaal twaalf weken per jaar voor het orkest staan. Verder zal hij tot die tijd al aanwezig zijn bij proefspelen en met het orkest op tournee gaan naar prestigieuze zalen en festivals – een belangrijk instrument voor het borgen van de internationale reputatie als een van de beste orkesten ter wereld.

Het Concertgebouworkest maakte de benoeming vrijdag bekend. Mäkelä is de achtste chef-dirigent in de 134-jarige geschiedenis van het orkest en de opvolger van Willem Kes, Willem Mengelberg, Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Mariss Jansons en Daniele Gatti. Alleen Mengelberg was met 24 jaar bij zijn benoeming jonger, Haitink – die ook in de annalen vermeld staat als zeer jonge chef – werd het ‘pas’ op zijn 33ste. Mäkelä is 31 als hij begint.

Muziekfamilie

Klaus Mäkelä (17 januari 1996) komt uit een muziekfamilie. Zijn vader is cellist, zijn moeder pianist, zijn opa violist en zus Ellen danst bij het Finse Nationale Ballet. Klaus speelt cello en zingt. Op zijn zevende ziet hij als jongenssopraan bij de Finse Opera dirigent Hannu Lintu aan het werk in de opera Carmen van Bizet en besluit: ik word dirigent. „Het is misschien vreemd dat al als jong kind te weten, maar muziek gaat niet over leeftijd: die raakt je spontaan”, zegt hij in een interview.

Een kind dat zo’n besluit neemt en toevallig in Helsinki woont, heeft de wind mee. Aan de dirigentenklas van de legendarische pedagoog Jorma Panula op de Sibelius Academy ontspringt het ene na het andere succesverhaal: ook andere beroemde Finse dirigenten als Esa-Pekka Salonen, Mikko Franck, Sakari Oramo, Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vänskä en Santtu-Matias Rouvali studeerden er. Klaus Mäkelä komt in Panula’s klas als hij twaalf jaar is: extreem jong.

Panula legt zijn leerlingen niets op, maar stimuleert hen met weinig woorden en kernachtige boodschappen („Help het orkest, stoor het niet.”). Zijn studenten moeten vanuit vrijheid en vertrouwen vooral hun eigenheden ontwikkelen. Daarnaast propageert Panula het om ook zelf een instrument te bespelen: in een orkest om van andere dirigenten te leren, in kamermuziekensembles om te leren luisteren. Mäkelä studeert naast directie cello. Deze zomer is hij op het internationale muziekfestival in Verbier actief als dirigent én cellist: een veelzijdigheid waar het Concertgebouworkest ook van kan profiteren.

In zijn repertoire is Klaus Mäkelä breed – en een groeidiamant. In Amsterdam leidde hij tot nu toe door de vele invalbeurten een bonte mix aan stukken (Beethoven, Debussy, Dvorak, Tsjaikovski, Sjostakovitsj, Copland): daaruit valt weinig profiel te destilleren. Zijn lievelingscomponisten zijn Bach, Mozart, Schumann, Brahms en Sibelius. In het Amsterdamse kernrepertoire – Mahler, Bruckner – heeft hij elders wel al ervaring opgedaan, maar niet overdadig. Als hij in augustus voor het eerst mét titel weer bij het Concertgebouworkest te gast is, is het wel meteen voor Mahler: diens Zesde symfonie vormt dan zijn vuurdoop (later in ’22/’23 gevolgd door Mozarts Requiem, Sibelius en Ravel).

Droomdebuut

Het Concertgebouworkest heeft na het ontslag van Daniele Gatti in 2018 vier jaar naar een opvolger gezocht. In 2020 leek witte rook nabij voor de benoeming van de Let Andris Nelsons, ook in 2014 al een van de kandidaten. Die benoeming ketste af.

Met Klaus Mäkelä was er sprake van spetterende energie en chemie vanaf de kennismaking in september 2020: een debuut dat in NRC met vijf ballen werd besproken. Mäkelä vond het „zeer speciaal”, musici spraken van het gevoel een „oude vriend” te hebben ontmoet, die het orkest „vertrouwen en hoop” gaf.

In de klassieke muziek wordt lang vooruit gepland, en zelfs na een droomdebuut kan een tweede kans dan lang op zich laten wachten. Zo niet bij Mäkelä: in de coronatijd sprong hij een paar keer last minute in en daarbij sloeg de vonk over. Dat hij drie maanden na zijn debuut meteen de prestigieuze Kerstmatinee mocht dirigeren, maakte de tongen los. In 2021 volgden nog twee succesvolle concertreeksen door het Concertgebouworkest met Mäkelä – in mei en november, voor een tournee naar Hamburg en IJsland. Dat ‘Amsterdam’ hem toen al gekozen zou hebben als nieuwe chef, lekte uit via de Duitse website crescendo.de , maar het bleef bij een gerucht.

De deal werd dus niet meteen bezegeld, en dat is logisch. Klaus Mäkelä is op dit moment de meest gewilde jonge dirigent ter wereld. Met zijn ongewone muzikale natuurtalent, brede smaak van Bach tot eigentijds, bescheiden overwicht en fraaie slagtechniek maakt hij een internationale Blitzcarrière. In 2019 werd hij benoemd tot chef-dirigent in Oslo, in 2020 van het Orchestre de Paris, waar hij in september vervroegd begon. Bij beide orkesten lopen de contracten tot en met 2027.

Een extra troef is dat Mäkelä in januari van dit jaar exclusief werd getekend door platenlabel Decca, als eerste dirigent in veertig jaar. De complete Sibelius-cyclus die dit jaar verscheen met het Oslo Philharmonic was de eerste vrucht daarvan. Ook voor het Concertgebouworkest biedt die samenwerking mogelijkheden.

Bij het orkest overheerst blijdschap. Jörgen van Rijen, solotrombonist en voorzitter van de Artistieke Commissie liet weten: „Zelden hebben we zo’n overweldigende steun van onze musici voor een toekomstige chef-dirigent ervaren.” De spoeling van excellente jonge dirigenten is dun en ook andere toporkesten waren of zijn op zoek naar nieuwe chefs. Zo zoekt de Münchner Philharmoniker een opvolger voor Valery Gergiev, het New York Philharmonic voor Jaap van Zweden (2024) en het Chicago Symphony Orchestra voor Ricardo Muti (2023). Ook bij die orkesten zoemde de naam van Mäkelä rond.

Toporkest zonder leiding Negen chefloze seizoenen Omdat Klaus Mäkelä pas over vijf jaar volledig aantreedt als chef-dirigent, komt het Concertgebouworkest op een totaal van negen chefloze seizoenen tussen 2018 en 2027. Dat is een record, en ook internationaal bezien ongewoon lang. Of het ook schadelijk is, is de vraag. Eén opvatting is dat losse contacten met dirigenten musici flexibel houden, en dat verdiepende relaties met andere dirigenten ook kansen bieden. Daarbij kunnen enkele vaste gastdirigenten de continuïteit en samenspelkwaliteit ook borgen. Bij het Concertgebouworkest vervulden de afgelopen seizoenen met name Daniel Harding (elf weken tussen 2018 en heden) en ‘honorair gastdirigent’ Iván Fischer (zeven weken) die taak. Lees ook De wijze lessen van maestro Iván Fischer De minder optimistische visie is dat een orkest met een lang chefloos tijdperk roofbouw pleegt op zijn eigen klankcultuur, omdat er niet één kapitein verantwoordelijk is de voor ontwikkeling op de lange termijn.