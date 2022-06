Eén skald maakt nog geen trollenboek

In De trollen van Leif beschrijft Pieter Koolwijk hoe een klein Vikingdorp aangevallen wordt. Alle sterke volwassen Vikingen zijn op plunderjacht, het is aan de achtergebleven kinderen en ouderen om de boel te beschermen. De achtjarige Ravna heeft de leiding. Haar broer Leif, de skald (verhalenverteller) van het dorp, door iedereen gezien als mislukkeling, zegt dat de trollen het dorp zullen beschermen, maar niemand gelooft hem.

Pieter Koolwijk won afgelopen najaar de Gouden Griffel met Gozert, een boek over een onzichtbare vriend van een jongen die de wereld niet aankan zonder fantasie. Een mooi gegeven. Vorig jaar publiceerde Koolwijk daar de spin-off Luna achteraan, een boek over een tamelijk klagerig meisje dat de onzichtbare vriend uit Gozert heeft geleend en met haar familie in het reine moet komen. Eigenlijk heeft Leif in De trollen van Leif ook weer onzichtbare vrienden: de trollen. Want bestaan die nou echt, of alleen maar in zijn eigen fantasie?

Niet leuk gevonden

Problematisch is dat Koolwijk boeken wil schrijven die gaan over de binnenwereld van personages, maar dat het hem niet lukt om die personages ook daadwerkelijk een binnenwereld te geven. Het resulteert in klagerige flat characters. Het lamenterende toontje dat Luna op sommige momenten onleesbaar maakte, is in De trollen van Leif teruggeschroefd, maar zeker niet geheel verdwenen. Elke drie pagina’s wordt er herhaald dat Leif niet leuk gevonden wordt door de anderen. Koolwijk is stilistisch geen hoogvlieger en benoemt alles graag zonder omhaal van woorden: ‘“Vertrouw me nou”, zei Leif. Maar dat kon ze niet. Ze kon haar broer niet vertrouwen. Leif de Onbetrouwbare.’

Koolwijk maakt daarnaast enkele onlogische keuzes waardoor dit boek, dat qua vertelkracht al weinig naar de tafel brengt, aan geloofwaardigheid inboet. De climax van het boek wordt ingezet met twee afgezanten van een andere stam, die aangeven het dorp van Ravna en Leif te willen innemen. Koolwijk schrijft dan dat de sfeer in het dorp is omgeslagen: ‘De gezelligheid was weg. Iedereen was mopperig, overal was ruzie en de kinderen gingen moeilijker slapen. Misten ze hun ouders? Of wisten ze dat er iets vreselijks ging gebeuren?’ Tja, van een oorlogsdreiging raken mensen doorgaans wel in mineur. Als het dorp daadwerkelijk wordt aangevallen, verbergt Ravna de dorpelingen onder het langhuis (een groot gemeenschappelijk huis) en zet vaten op het luik zodat niemand kan zien dat ze daar verborgen zitten. Maar wat moeten die mensen dan, als de vijand het dorp heeft ingenomen? Logisch was geweest als ze eerder die dag met ze de bergen of het woud was ingetrokken.

Trollensfeer

Koolwijk liet zich voor dit verhaal inspireren door de verslagen, foto’s en beelden van de in Noorwegen wonende Linde Faas. Die verzorgde ook voor deze uitgave wederom prachtige waterverfillustraties. Ze krijgt in dit boek ook echt de ruimte. Leif heeft van zijn opa (die ook skald was) een boek geërfd met trollenverhalen. Faas biedt dat boek aan binnen het boek en trakteert de lezer op tien vergeelde bladzijden vol schetsen van tot de fantasie sprekende trollen begeleid met runen die we ook in het binnenwerk zien. Hier wordt de Vikingtijd leven ingeblazen. Je had gehoopt op die sfeer, in beeld én taal, maar Koolwijk komt niet verder dan dat ze ruw met elkaar omgaan en in een langhuis wonen. Het quasi-populaire taalgebruik uit Gozert is klakkeloos overgenomen. De twee woorden die ons terug moeten brengen naar de Vikingtijd zijn ‘skald’ en ‘langhuis’ en hier en daar een minimale verwijzing naar de godenwereld. Verder had het boek zich evengoed vorige week af kunnen spelen, in een middelgroot Noors dorp. Of dat gemakzucht of onkunde is, is moeilijk te bepalen, maar een gemiste kans is het zeker.