Een park om na te denken over wat schoonheid werkelijk is

Beelden doen het goed in het groen. Ach, tenslotte vindt alle kunst zijn oorsprong in de natuur en daarom staat de combinatie van door menselijke hand gecreëerde schoonheid in een natuurlijke omgeving garant voor hoogstaand esthetisch genot. En dus reis ik al jarenlang trouw, als een pelgrimage, naar Otterlo, op de Veluwe, naar Museum Kröller-Müller voor een afgewogen dosis natuur vermengd met kunst.

Als „een alfabet van ruimtevormen dat toegang geeft tot een wereld van ruimte en licht”. Met deze woorden opende museumdirecteur Bram Hammacher indertijd de door hem bedachte beeldentuin van Museum Kröller-Müller. Het had overigens weinig gescheeld of het beeldenpark in het bos was nooit gerealiseerd. Toen Hammacher in 1959 voor de zoveelste keer naar het ministerie in Den Haag toog om zijn plan te bevechten, had hij gedreigd met aftreden als zijn idee geen doorgang vond. In juni 1961 opende uiteindelijk het beeldenpark, vanaf het eerste moment geliefd bij bezoekers van alle leeftijden.

De wens van Hammacher om de kunst naar buiten te brengen was niet nieuw. In 1935 ging in Den Haag het Gemeentemuseum open, naar ontwerp van H.P. Berlage omringd door waterpartijen en groen. Het is niet meer voor te stellen dat het tuinpaviljoen en de groenaanleg destijds door de gemeentelijke begeleidingscommissie als een „ongewenste frivoliteit” werden bestempeld. Vrijwel tegelijkertijd ontstond aan de andere kant van de oceaan zonder ambtelijke bemoeienis ’s werelds meest iconische museale beeldentuin als een ‘happy improvisation’. In 1939 had Alfred H. Barr Jr. slechts een nacht nodig voor zijn idee en uitvoeringsplan voor de sculpture garden van zijn nieuwe Museum of Modern Art in New York. Deze compacte groene oase, een buitenzaal voor beelden, temidden van het rumoerige stadsgewoel van Manhattan, zou na de oorlog internationaal veel musea tot voorbeeld strekken.

Foto’s Marjon Gemmeke, Cary Markerink, Walter Herfst /Kröller-Müller Museum Foto’s Foto’s Marjon Gemmeke, Cary Markerink, Walter Herfst /Kröller-Müller Museum

De combinatie kunst en natuur in Otterlo is, na verschillende uitbreidingen, uitgegroeid tot een van de grootste en mooiste van Europa en beslaat 25 hectare met ruim 160 beelden. Voor de realisatie nodigde Hammacher de landschapsarchitect J.T.P Bijhouwer uit „een tuin van buitenzalen” te ontwerpen. Vanuit het museumgebouw betreed ik eerst het gazongedeelte met de iconische vijver en het Sculpture flottante, Otterlo van Marta Pan. Al sinds het openingsjaar 1961 dobbert het stralend witte beeld onverstoorbaar in het spiegelende water. Op het ruime grasveld ontwaar ik klassiekers van Rodin, Bourdelle en Maillol, het waren de eerste beelden die Hammacher koos voor zijn tuin.

Verderop in de rododendronkamers wandel ik vervolgens langs jongere beelden het heden tegemoet, dieper het bos in worden de beelden nog eigentijdser en bovendien groter. Beelden doen het hier goed, stel ik vast, misschien zelfs wel beter dan binnen. Dit is een park om te mijmeren en te ontdekken, om na te denken over menselijke creatie en natuurlijke vormen. Over wat schoonheid werkelijk is. Hier biedt de natuur genereus ruimte aan door de mens gemaakte beelden, soms is er sprake van een dialoog, maar nergens een tweestrijd.

En zo dwaal ik deze middag genietend van de beelden en de bomen. Musea voor moderne kunst waren lange tijd intimiderende oorden met witte wanden, waar witte mensen op openingen witte wijn dronken. Doe mij maar een museum in het groen. En deze zomer barst het van de buitenkunst. Zo zag ik in Museum Voorlinden een grandioze parade beelden van Antony Gormley, bieden de Rijksmuseum-tuinen plaats aan de abstracte bronzen van Barbara Hepworth, toont de Oude Warande in Tilburg hedendaagse sculptuur, alsook de tuinen van paleis Soestdijk. En voor Oranjewoud, ooit een lustoord van de Friese Nassaus, koos gastconservator Hans den Hartog Jager werk van vijftien internationale kunstenaars.

Genoeg kunst. Daarom volgende keer over de tuinkabouter.