Mijn vriendin Irina Bezroekich is dood. Ze is nog geen 65 jaar oud geworden. Op haar datsja, even buiten Moskou, kreeg ze in haar slaap een hartstilstand. Haar 90-jarige vader Vladilen Bezroekich vond ‘zijn meisje’ bij het ontwaken. Hij is ten einde raad, want zijn dochter en hij waren een onafscheidelijk paar. Moeder Bezroekich, die een paar jaar geleden overleed, lieten ze als ze uitgingen meestal thuis. „Ze moppert teveel”, zeiden ze dan.

Van Irina heb ik meer van Rusland geleerd dan van wie ook. „Ik ben de Russische geschiedenis in eigen persoon”, zei ze theatraal met haar hoge stem toen ik haar net kende. „Mijn grootvader van moederszijde was van adel en diende als kolonel onder de tsaar, die van vaderszijde, een jood, werkte bij Stalins geheime politie en ging net op tijd met vervroegd pensioen om niet geëxecuteerd te worden.”

Vladilen heeft in 1953 de begrafenis van Stalin nog meegemaakt. Uit nieuwsgierigheid wilde hij de opgebaarde dictator zien, maar in de miljoenenkoppige menigte werd hij bijna vertrapt. Het zou jammer geweest zijn als dat laatste daadwerkelijk was gebeurd, want als astrofysicus zou Vladilen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de Spoetnik, de eerste onbemande satelliet, waarmee de Sovjet-Unie in 1957 haar superioriteit in de ruimte bewees en de Amerikanen de stuipen op het lijf joeg.

Irina was een typische vertegenwoordiger van de Russische liberale intelligentsia. Als gepromoveerde taalkundige wist ze alles van haar vakgebied. Ook kende ze de hele Russische literatuur uit het hoofd en regende het tijdens onze lange gesprekken citaten van klassieke schrijvers, waarmee ze de dagelijkse politieke en maatschappelijke chaos in haar land illustreerde. De leugens van het Kremlin over de oorlog in Oekraïne bezorgden haar slapeloze nachten en deden haar gezondheid geen goed.

Als iemand me in 2007 al voor Poetin waarschuwde, dan was zij het. „Laat je toch niet voor de gek houden”, zei ze. „Zijn bewind is gewoon de voortzetting van de Sovjet-dictatuur. En het is nog veel erger, want de KGB is nu de baas.”

Om Rusland en de Russen te begrijpen, kon je volgens haar in plaats van de kranten beter de Russische literatuur lezen. Niet alleen Tsjechov, Tolstoj en Dostojevski, maar ook moderne auteurs. Een van de hen was Sergej Dovlatov (1941-1990), schrijver van komische korte verhalen en romans.

Ik was dan ook ontroerd toen ik op de dag van Irina’s begrafenis zijn onlangs vertaalde roman De vreemdelinge las. Op iedere pagina van dit relaas over de hilarische lotgevallen van een stel Russische joden, die eind jaren zeventig naar de VS waren geëmigreerd, zag ik Irina in gedachten instemmend meelezen.

Dovlatovs personages zijn scharrelaars, die in een hun vreemde omgeving de idiootste dingen meemaken. Zoals Arkadi Lerner, over wiens Sovjet-verleden als tv-regisseur hij schrijft: ‘Maar overal om hem heen bruiste het van het socialistisch realisme. Achter de muur mishandelde de loodgieter Berendejev zijn vrouw. Onder de vensterbank maakten dronkaards herrie. De directeur van de tv-studio was een uitgesproken antisemiet.’ Volgens Irina was dit het ware Rusland. „We leven hier tenslotte in een permanent toneelstuk”, zei ze tijdens een van onze laatste gesprekken, waarop ze als vanouds in schaterlachen uitbarstte.