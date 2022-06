Een kever die je een drankje aanbiedt

‘Wil je wat van me drinken?’ vroeg de man aan de bar. Iedereen snapt dat hij zich heus geen zorgen maakte om de dorstigheid van de aangesprokene, maar dat hij uit was op een vrijpartij. Amusant is dat dit soort hofmakerij niet alleen voorbehouden is aan mensen. Er zijn kevers die een drankje aanbieden in de hoop een vrouw aan de haak te slaan.

De roodtipbasterdweekschild, Malachius bipustulatus, is niet alleen bijzonder vanwege de scrabblestimulerende naam. Dit lang-ovale torretje van ongeveer 6 millimeter heeft warrig behaarde, fraai glimmende groenblauwe dekschilden, die aan het uiteinde helrood gekleurd zijn. Maar ook dat is niet waarom ik erover schrijf. Het beestje bezit nog vier andere opmerkelijke vlekken. Aan de onderkant, bij de voorhoeken van het halsschild en de zijkanten van het achterlijf, bevinden zich oranjerode huidblaasjes. Deze zakjes, zogeheten cocardes, vallen in rust nauwelijks op. Ze kunnen worden uitgestulpt als de kever zich bedreigd voelt en verspreiden dan een onaangename verdedigingsgeur die kleine roofdieren afschrikt. Interessant, maar mij gaat het nu om een ander aroma dat de roodtipbasterdweekschild voortbrengt. Althans de man.

Sprietlid

Waar een vrouwelijk exemplaar vrij eenvoudige, lange antennen heeft, heeft een man zeer opvallende. Het tweede tot en met het vierde sprietlid zijn naar buiten uitgestulpt en steken met hun lichtoranje kleur af tegen de donkerder rest van de spriet. Het lijken kleine vlaggetjes. En ze trekken ook de aandacht. Vlak onder die antennen heeft zo’n man een holte met daarin een klier die een onweerstaanbaar geurende stof produceert: een seksferomoon met signaalmoleculen die adverteren dat de verspreider uit is op een vrijpartij. Het feromoon wordt vanuit de klier overgebracht op de vlaggetjesachtige uitstulpingen van de antennen. Die sprieten strekt hij vervolgens voor zich uit, als uitnodigend geopende armen. Op voorbijvliegende vrouwen heeft de geur die zo wordt verspreid een buitengewone aantrekkingskracht.

Hij beweegt mee met haar gretig stotende kop, tikt af en toe met de voorpoten in het luchtledige

Natuurlijk wil ze wat van hem drinken! Ze snelt verlekkerd op de man af en steekt haar monddelen pardoes in de holte tussen de sprieten om de zich daarin bevindende uitscheiding op te lebberen. Ze drinkt een kopje kever. Letterlijk. En ze drinkt gulzig. De man kan in dit stadium niet veel meer doen dan haar laten genieten van het afrodisiacum dat zich in zijn lichaamsholte bevindt. Hij beweegt mee met haar gretig stotende kop, tikt af en toe met de voorpoten in het luchtledige, of tegen hun sprieten. Die van haar houdt hij vast tussen zijn derde en vierde antennelid. Hij heeft haar aan de haak geslagen.

Als ze voldaan is, keert ze zich van hem af. Op dat moment zal hij proberen haar te beklimmen, maar tot een paring leidt zijn generositeit niet altijd. De vrouwelijke roodtipbasterdweekschildkever kan besluiten de dekschilden omhoog te klappen, de vleugels daaronder te spreiden en ervandoor te vliegen.

Soms komt het er niet van. Een vrijpartij is niet het automatische gevolg van een aangeboden consumptie.