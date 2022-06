Een jaar inflatie in de praktijk

B-merken

In tijden van hoge inflatie gaat een prijsbewuste consument op zoek naar goedkopere alternatieven. Niet meer naar de Albert Heijn, Plus, of Jumbo, maar naar de discounter of de markt. En in plaats van duurdere A-merken koopt hij of zij net wat vaker de pasta, kaas en koffie van het voordelige huismerk.

Ook de laatste maanden gebeurde dat volop. Zo is het marktaandeel van goedkope supermarktketens in de eerste vier maanden van dit jaar 3 procent gestegen, constateerde marktonderzoeker GfK onlangs. De verkoop van huismerken nam in die periode met 6 procent toe, terwijl Nederlanders A-merken juist 5 procent minder vaak in de winkelmand legden.

Maar wat als héél Nederland van de ene op de andere dag massaal zou overstappen op goedkopere huismerkproducten? Zou het totale inflatiecijfer van het CBS volgende maand dan ineens een stukje lager zijn? Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het statistiekbureau, ligt dat net iets anders.

Bij het berekenen van de inflatie houdt het CBS weliswaar rekening met een ‘substitution bias’, maar dat is geen correctie die maandelijks plaatsvindt. Dat gebeurt volgens Van Mulligen via de mate waarin een product meeweegt in het totale inflatiecijfer. Hoe zwaar een product meetelt, is afhankelijk van hoe zwaar het drukt op de totale jaarlijkse bestedingen.

Die wegingen past het CBS een keer per jaar aan, in januari. Dus stel dat Nederland collectief van A-merk-boodschappen overstapt naar de huismerkvariant, maar bij andere uitgaven niet, dan zullen boodschappen volgend jaar minder zwaar meewegen in het totale prijspeil.

Daar zit ook een keerzijde aan: voor de groep die wél A-merken blijft kopen, zal het inflatiecijfer dan een onderschatting zijn. Bij hen zal het aandeel van boodschappen in de totale bestedingen namelijk niet dalen, maar gelijk blijven. “Maar dat gewicht is een gemiddelde: het is precies voor niémand exact van toepassing”, aldus Van Mulligen. “Hoe inflatie eruitziet, is voor iedereen anders.”