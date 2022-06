Hoe natuurwijn een statussymbool werd onder jonge stedelingen

Tot een jaar of drie geleden vond de Amsterdamse rapper Yoeri Wegman (30) gewone wijn „niet te zuipen”. Op feestjes dronk hij liever bier of rum. Maar toen hij op een zomerse picknick in 2019 een glas natuurwijn kreeg ingeschonken, was dat voor hem een levensveranderend moment. Hij kan zich de smaak nog goed herinneren: kaneel, lichte kruiden, een vleugje appel. „Ik dacht: dit is tóp!”

Inmiddels is Wegman „leip” van natuurwijn. Als een nieuw statussymbool komt de drank voor in zijn nummers en video’s. Hij rapt over bezoekjes aan de beste natuurwijnwinkels van Amsterdam, inkopen doen in Zwitserland („twee dure flesjes zijn twee keer je huur”) en richt in het nummer ‘Vinologie’ zijn pijlen op de grote vijand van elke natuurwijnliefhebber: sulfieten – toevoegingen zijn not done in de wereld van vin naturel.

In korte tijd is natuurwijn – gemaakt van biologische druiven, met zo min mogelijk chemische toevoegingen of filteringen tijdens het bereidingsproces – uitgegroeid tot een trend onder jonge stedelingen uit de creatieve klasse. Ze drinken het in populaire nieuwe bars of restaurants waar je moet reserveren. In deze kringen kun je niet meer op een etentje aankomen met een supermarktfles uit de bonus.

Liefhebbers betalen gerust 20 of 30 euro voor een fles, te koop bij koffiebars, gespecialiseerde wijnwinkels of trendy zuurdesembakkerijen in veryupte stadsdelen. Op sociale media plaatsen ze foto’s van de kunstzinnige etiketten (#nattywine) en met apps worden geproefde exemplaren gerecenseerd. Hoe werd natuurwijn zo’n fenomeen?

Hoewel er geen officiële cijfers van worden bijgehouden, schat wijnimporteur Harold Kokke van het Haarlemse Wilde Wijnen dat een decennium geleden slechts tien zaken in Nederland de wijn schonken. Inmiddels zijn dat er „honderden”, vooral in de grote steden. „Het is echt doorgebroken tijdens corona. Het heeft het momentum dat speciaalbier een jaar of tien geleden had.” Google Trends bevestigt die aanname, vooral de laatste twee jaar is de zoekterm veelvuldig gebruikt.

Lees ook: Natuurwijn: heel populair, maar lastig te definiëren

Qua smaak, zegt Kokke, zit natuurwijn over het algemeen dichter op druivensap: fruitig, uitgesproken en een tikje zuur – funky, in jargon. Waar traditionele, industrieel geproduceerde wijnen vaak voorspelbaar smaken, zijn natuurwijnen ‘wilder’. Omdat deze „lichter” drinken, zegt Kokke, zijn ze populair in de grootstedelijke horeca. „Ouderwetse wijn was te zwaar tijdens een avondje uit, daarom koos je voor bier of cocktails. Natuurwijn voelt lichter, dus zie je het jonge mensen de hele avond door drinken.”

Als verkoper ziet Kokke dat vooral millennials in grote steden zich voelen aangetrokken tot natuurwijn. „Het is een wat duurder product, dus je moet er wel het geld voor hebben.” Maar dat is volgens Kokke niet het enige dat meespeelt. „Je moet over een bepaald soort intellectuele kennis beschikken om er geïnteresseerd in te raken. Niet alleen zijn de smaken van natuurwijn spannender, ook trekt het mensen die begaan zijn met het klimaat en het milieu.”

Zo iemand is Aimee van der Spek (30) uit Haarlem, werkzaam bij een start-up voor tweedehands kunst en design. Slow fashion, natuurcosmetica, veganistisch eten: natuurwijn past in een bredere trend van milieubewust consumeren, denkt zij. „Door de klimaatcrisis wil ik producten kopen die zo ‘puur’ mogelijk zijn. Ik geef dan de voorkeur aan de kleine oplage van een natuurwijnboer in plaats van een op industriële schaal geproduceerde wijn die bij de supermarkt ligt.”

Van der Spek ziet natuurwijn als „een vorm van wellness”. Zelf drinkt ze het sinds twee jaar en verdiept zich er ook in door podcasts te luisteren en boeken te lezen. „Ik vind het heerlijk om op zaterdag kaas en worstjes te kopen op de biologische markt en daarna een mooie fles uit te zoeken in de winkel. Voor mij is het een vorm van selfcare, net als een gezichtsmasker of je nagels laten doen.” Per maand, schat ze, geeft ze er zo’n 110 euro aan uit. „De verrassing van hoe het gaat smaken, het verhaal erachter, het etiket, voor mij maakt dat het allemaal waard.”

Ook tijdschrift The New Yorker schreef in 2019 de populariteit van natuurwijn toe aan de veranderende voorkeuren van de moderne stedeling, die sinds een jaar of vijftien vooral ‘bewuster’ wil consumeren. Het product is een logische volgende aankoop voor mensen die bijvoorbeeld al hun boodschappen doen bij een biologische markt, restaurants bezoeken met lokale groenten op de kaart en speciaalbier drinken bij hippe brouwerijen. Ondertussen kreeg industrieel geproduceerde wijn een slecht imago, door verhalen over chemische bestrijdingsmiddelen in de productie ervan. Natuurwijn werd een aantrekkelijk alternatief.

Cocktail

Organisatieadviseur Jurjen Röben (33) uit Rotterdam trekt een paar keer per maand een fles van zo’n 20 euro open. Begin 2020 dronk hij voor het eerst natuurwijn in een bar. „Ik was gewoon mindblown. Ik had niet het idee dat ik wijn aan het drinken was, maar een cocktail, zo bloemig was de smaak.” Toen hij zich er meer in ging verdiepen, sprak het rebelse imago van natuurwijn hem aan. Laatst nog dronk hij een fles die bespoten was met graffiti. „Dat vind ik zoveel leuker dan een chique Frans etiket.” Het valt Röben op dat natuurwijn populair is in bepaalde subculturen – zoals de wereld van skaters, rappers of dj’s. „Op een technofestival als Dekmantel is er een natuurwijnbar.”

Aimee van der Spek herkent dat. „In mijn netwerk zijn het vooral de vrije, niet-burgerlijke geesten die het drinken. Mensen met een partyverleden, met wie ik vroeger uitging of exposities bezocht.”

In mijn netwerk zijn het vooral de vrije, niet-burgerlijke geesten die het drinken

In een essay bij online literair tijdschrift LitHub dat viraal ging, schreef auteur Lauren Carroll Harris twee maanden geleden dat natuurwijn populair is bij millennials met een hoger besteedbaar inkomen. Nu zij steeds meer richting middelbare leeftijd opschuiven, zoeken ze een manier om stijlvol ouder te worden. „Het is een win-winsituatie. (..) Een tegencultuur wordt verkocht aan consumenten met volle portemonnees die op het punt staan om hun jeugd te verliezen.”

Zo is natuurwijn een manier geworden om je te manifesteren als een goed geïnformeerde, smaakvolle stedeling. Nadat voedseltrends als havermelk, speciaalbier en avocado’s mainstream werden, ging de stedelijke culinaire voorhoede op zoek naar een nieuwe manier om zich te onderscheiden van de massa.

Politieke correctheid

Volgens online millennialmagazine Refinery29 is het drinken van natuurwijn een vorm van virtue signalling – het demonstreren van je eigen politieke correctheid. „Als je op sociale media een foto deelt van je glas natuurwijn, vertel je de wereld niet alleen wat je drinkt, maar ook waar je om geeft.” Het tijdschrift noemt de drank „de vloeibare versie van een totebag”, de linnen tas met vaak de opdruk van een culturele instelling, die symbool is komen te staan voor de progressieve, stedelijke elite.

Cultuursocioloog Koen van Eijck, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet het drinken van natuurwijn als een subtiele manier om cultureel kapitaal mee uit te dragen. „Niet alleen heb je een inkomen dat hoog genoeg is om 20 of 30 euro neer te leggen voor een fles, je laat ook zien dat je een moreel standpunt inneemt over milieubewuste consumptie.”

Natuurwijn Oranje wijn en pet-nat

Er is geen wettelijke definitie van natuurwijn, maar met „wijn van een biologische wijngaard, waar in de kelder niets aan toe is gevoegd of uitgefilterd” zit je redelijk veilig, schreef wijnjournalist Esmee Langereis eerder in NRC. Een van de populairste natuurwijnen is oranje wijn. Dat is wijn gemaakt van witte druiven, die door schilcontact tijdens het gisten een oranje gloed krijgt. Een andere naam die je vaak hoort terugkomen is pet-nat, een afkorting van petillant-naturel (natuurlijk bruisend) – mousserende natuurwijn dus. Deze zomer is gekoelde, fruitige rode natuurwijn een populair drankje op de terrassen van natuurwijn-horeca.

Dat natuurwijn zo populair is onder creatieve yuppen, verbaast hem niet. „Rijke Zuidas-types zullen hun status misschien uitdragen met een Tesla of een nieuw huis. In artistiekere kringen gaat het juist om hele subtiele signalen. Daar draait status om authenticiteit en het neerkijken op massaconsumptie. Natuurwijn is dan het perfecte product om jezelf mee te onderscheiden. Grappig genoeg wordt de handeling alleen herkend door andere natuurwijndrinkers, het is dus vooral statusverhogend in eigen kringen. Wie er niet bekend mee is denkt: oh, die drinkt gewoon een wijntje.”

Hoelang blijft natuurwijn nog een statussymbool? Van Eijck: „Het einde van zo’n trend is meestal als je het in de supermarkt vindt. Speciaalbier en quinoa raakten ook uit de mode, dat ligt nu gewoon in het schap.”

Artiest Yoeri Wegman is voorlopig nog niet klaar met natuurwijn, waar hij per maand „honderden” euro’s aan uitgeeft. Vorig jaar richtte hij samen met drie vrienden het natuurwijnlabel Sebonsa op. En met zijn vriendengroep gaat hij regelmatig op stedentrip om te „natuurwijnen” in de lokale horeca. Onlangs vierde hij zijn verjaardag en bij de genodigden zaten gasten die vinden dat hij soms „overdreven” is wat betreft natuurwijn, en die met flessen uit de supermarkt kwamen aanzetten. „Maar aan het einde van de avond waren alle natuurwijnflessen op en de rest ongeopend. Dat vond ik heel interessant.”