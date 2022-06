Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Een bezoeker van de Tretjakovgalerij in Moskou kijkt naar de marmeren buste van Peter I Aleksejevitsj Romanov, gemaakt door beeldhouwer Nicolas-Francois Gillet (rond 1760). Peter I werd ook wel Peter de Grote genoemd. Hij was van 1682 tot zijn dood in 1725 tsaar van Rusland. Peter was de eerste tsaar die buiten de grenzen van zijn rijk reisde. Poetin vergeleek deze week de oorlog in Oekraïne met de veroveringen van Peter de Grote op Zweden.

Foto Yuri Kochetkov / EPA