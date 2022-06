De wielrenner voelt zich steeds meer de paria van de openbare weg

Die uithaal? Die had ze niet zien aankomen. Eind vorig jaar reed Riejanne Markus (27) over de dijk bij Muiden. Een trainingsritje met twee vrienden. Ze misten een bordje waarop stond: fietspad tijdelijk afgesloten. Slordig – maar het bordje hing hoog aan een lantaarnpaal, zegt ze, en was moeilijk te zien.

Plots stond er iemand op het fietspad, vertelt ze. „Een ambtenaar van de gemeente, in een hesje, die bezig was het wegdek te controleren. Hij werd meteen woedend toen hij ons zag aankomen.” De ambtenaar ging midden op de weg staan, hij had een spuitbus zijn hand. „Hij begon ons uit te schelden, dat we klerelijers waren en dat wielrenners altijd de regels negeren. En toen, voordat we iets konden zeggen, sloeg hij met die spuitbus richting een van mijn twee maten.”

Markus, die als prof rijdt bij de Jumbo-Visma-ploeg, was „echt flabbergasted” door wat er gebeurde op de dijk. De lol was er wel vanaf, de rest van de rit. Maar ook al was het extreem, het incident stond niet op zichzelf, zegt ze. Zoals iedereen die regelmatig op een racefiets zit, als prof of als liefhebber, weet ze: agressie tegen wielrenners hoort er inmiddels bij. De haat jegens de mannen en vrouwen in lycra zit diep – bij automobilisten, bij voetgangers en bij alle overige gebruikers van het fietspad en de rijbaan.

Deze week belandde oud-minister Sander Dekker (VVD) in het ziekenhuis. In de duinen bij Monster, Zuid-Holland, werd hij op zijn racefiets door een voetgangster uit evenwicht gebracht, aldus getuigen. Dekker brak zijn ribben, sleutelbeen en bekken – hij moest per ambulance worden afgevoerd. De vrouw heeft een nacht vastgezeten en wordt door de politie verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Hoewel de motieven van de voetgangster nog onbekend zijn, hebben de beelden van Dekker op een brancard veel losgemaakt bij wielrenners. Zij rijden al langer rond met het gevoel de paria van de openbare weg te zijn. Riejanne Markus maakt het vrijwel elke training mee, vertelt ze: scheldpartijen, auto’s die je afsnijden of rakelings inhalen, bestuurders die uitstappen om ruzie te zoeken. Andere wielrenners vertellen over automobilisten die bij het passeren expres met ruitenwisservloeistof sproeien of een flinke roetwolk produceren. „Zodra ik mijn helm opzet”, zegt wielerfanaat en -auteur Martijn Sargentini (46), die al dertig jaar fietst, „heb ik het gevoel: er kleeft een soort stigma aan me.”

Ik ben me op de racefiets bewust hoffelijker gaan gedragen

Drukker sinds corona

Waar is het misgegaan tussen de racefietser en de andere weggebruikers? Agressie van automobilisten is van alle tijden, vertellen wielrenners: sommige bestuurders hebben nu eenmaal weinig geduld en „kunnen moeilijk begrijpen dat zij in een voertuig zitten dat fietsers kan doden, in plaats van omgekeerd”, zoals Martijn Sargentini het uitdrukt.

Wat wél nieuw is: de drukte. Op de fietspaden en wegen vind je steeds meer mensen, op steeds meer verschillende voertuigen – zeker na de omhooggeschoten verkoop in de coronatijd: racefietsen, mountainbikes, auto’s, scooters, elektrische fietsen, stepjes. In het weekend, zeker op mooie dagen, heerst er een continue, hevige strijd om de beperkte ruimte. Tel daar de afgenomen tolerantie voor prikkels sinds corona bij op, en je hebt een voedingsbodem voor oneindig veel conflicten.

Qua snelheid, zegt profrenner Niki Terpstra, valt de wielrenner ook nog eens tussen wal en schip. „We gaan te hard voor het fietspad, en te langzaam voor de rijbaan.”

Met name de onstuimige groei van elektrische fietsen is volgens wielrenners een bron van wrijving. Het gaat vaak om oudere mensen, die langzamer reageren en sneller schrikken, maar dankzij hun trapondersteuning wel veel grotere tochten maken dan voorheen – en zo ook op de polderwegen belanden waar racefietsers voorheen ongehinderd de beuk erin konden gooien. Vrijwel iedere renner begint over het ‘beldilemma’: wat te doen als je een groepje oudere e-bikers wil inhalen? „Als je belt, krijg je vaak te horen dat je agressief rijdt”, zegt wielercommentator en oud-prof Roxane Knetemann. „Maar als je niet belt, krijg je naar je hoofd dat je had moeten bellen.”

De wielercowboys

Natuurlijk moeten wielrenners ook kritisch zijn op zichzelf, vindt Knetemann. Ze zijn inmiddels met zóveel dat de bewoners van populaire fietsgebieden – Zuid-Limburg, de Posbank, de Utrechtse Heuvelrug – schoon genoeg hebben van de pelotonnetjes. Ze beseffen vaak ook niet dat een groepje snelle mannen of vrouwen in lycra nogal intimiderend kan overkomen. Iedereen kent ze: de groepjes wielercowboys die zich al schreeuwend en onbesuisd inhalend een weg banen door kleine dorpjes. Wat zeker een rol speelt bij dit gedrag zijn wielerapps als Strava, waarop wielrenners hun afstanden en gemiddelde snelheid delen. „Het is natuurlijk veel stoerder om met 35 gemiddeld thuis te komen dan met 33 of 34”, zegt Knetemann. „Helemaal onder mannen.”

Het vervelende is alleen, zeggen wielrenners, dat het gedrag van dit kleine clubje mannen inmiddels afstraalt op íédereen op een racefiets. Hoe fatsoenlijk je ook rijdt, hoe netjes je ook belt en snelheid mindert en dankjewel zegt – de wielrenner is áltijd de boosdoener. Die negatieve houding, zegt wielerauteur Martijn Sargentini, wordt „gelegitimeerd door makkelijke columns en grappen van cabaretiers. We zijn een herkenbare groep, makkelijk om te haten.”

Veel wielrenners anticiperen inmiddels op de agressie van mede-weggebruikers. „Ik ben me sinds een paar jaar bewust hoffelijker gaan gedragen”, zegt Sargentini. „Als ik mensen inhaal, bijvoorbeeld in de duinen, zeg ik overdreven vaak ‘pardon’ en ‘dankjewel’.” Een andere optie: helemaal niet meer de openbare weg op en alleen maar rondjes rijden op het parcours van een wielervereniging. Markus: „Dan weet ik zeker dat ik met niemand ruzie krijg.”

Nette wielerclub

Hoe hardnekkig het stereotiepe beeld van de testosterongedreven wielerhufter inmiddels is, merkt voorzitter Bob Nederveen (60) van wielerclub De Tweewielers uit Cuijk. Sinds een dodelijk ongeval van een van de leden, ruim tien jaar geleden, draait alles bij de vereniging om veiligheid. Elke rit wordt nauwkeurig uitgestippeld en geëvalueerd, het peloton heeft twee ‘wegkapiteins’ die communiceren met andere weggebruikers. Komt er een auto aan, dan gaan de renners keurig ‘op een lint’. Om mensen met honden en kleine kinderen wordt met een ruime bocht heengereden.

Sinds de introductie van deze manier van koersen, zegt Nederveen, nam het aantal ongevallen bij de club „drastisch af” en komt agressie van de kant van andere weggebruikers „nog maar zelden voor”. „Er is heel veel rust in onze groepen gekomen. Mensen herkennen ons en weten: dat is de club die het netjes doet.”

En toch. „Als ik op mijn werk vertel dat ik voorzitter ben van een wielervereniging, krijg ik nog regelmatig te horen: o, ben je voorzitter van dat stelletje aso’s? Je kunt als club ongehoord je best doen, het stereotiepe beeld blijft bestaan.”

