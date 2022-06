De naam BMW218i is een doekje voor het bloeden

Van alle goede bedoelingen komt taalkramp. Een cultuur die elke schijn van ongelijkheid wil vermijden moet steeds verse camouflagewoorden uitvinden om ongewenste waarheden te wissen. Op tv zag ik twee nieuwe. ‘Praktisch opgeleid’ vervangt laagopgeleid, ‘theoretisch opgeleid’ hoogopgeleid. Praktisch is een schouderklopje voor het volk van een taalelite die zichzelf deemoedig door het slijk haalt voor een beetje bijval. Zo werkt het feodale compliment; dat feliciteert de schenker. Jullie zijn helemaal niet stom, tokkies, jullie zijn praktisch. En wij hebben het ingezien. Neerbuigende oervorm: jullie vrouwen hebben zo’n goeie intuïtie. Verborgen boodschap: wij daarentegen denken na. Nieuwste twist: wij intellectuelen mogen vaardig theoretiseren, zonder gewone mensen zijn we nergens! De uitgestoken hand is keiharde ontkenning van een superioriteitsgevoel.

Wat voert deze overpeinzingen naar een autorubriek? Dat het mechanisme van ontkenning doordringt tot de auto-industrie. Van bepaalde auto’s, vooral minder sprankelende types, fungeert de naam ook al als doekje voor het bloeden. De BMW 218i Active Tourer heet zo om kopers te kalmeren. Heus, we weten het, jullie zijn niet dood, jullie staan midden in het leven. Een beetje langzamer dan wij bij BMW van onze klantenkring verwachten, maar voor de God van Duitsland zijn we allemaal gelijk.

Waarom die moeite? Wel, de Active Tourer is een mpv, de deftige personenbus, een van de laatste in zijn genre. Van oudsher is de mpv een ouwelullending en dat stigma ligt bij dit merk uiteraard gevoelig. Een BMW moet jong zijn. Anderzijds: wie niet meer over de lenigheid beschikt om soepel in de sportstoel van een 3-serie te zakken moet wel bij de club blijven, anders stapt die ouwe bok met geld nog in een Kia. Zo kwam er dit jaar dus een nieuwe Active Tourer, die me vier jaar voor mijn zestigste verjaardag stijlvol aan het ritme van de oude dag laat ruiken.

Hij heeft de fysionomie van zijn doelgroep. Ietwat bedaagd, de 18 inch-wielen naar BMW-maatstaven discreet, vervet binnen de grenzen van de goede smaak. Een camouflagetrend van ooit zou er ‘volslank’ van maken. Onder de kap van de testauto, de instapper, een driecilinder met 136 pk. Duidelijk, de Active Tourer heeft één opdracht: meevallen.

Dat doet hij beter dan ik dacht. Maar eerst het zuur. Van de bediening wordt de senior niet happy. In het klimaatmenu begrijp zelfs ik niet wat er uit of aan staat, en waar is de resetknop voor de cruise control? Als theoretisch opgeleide blagen menen dat hun grootouders dit snappen is de generatiekloof zo diep als de Grand Canyon.

Niet over rozen

Des te fijner het motortje. Ik ken de basiskrachtbron als een wat onstuimig type. Voor de Mini is hij met zijn 136 pk en aanvallende geluid perfect, een 1.545 kilo zware mpv wens je iets sterkers toe. Maar hij is veel stiller en zuiniger dan in de BMW 1-serie waarin we kennismaakten. Bij 100 hoor je hem niet meer en loopt hij 1 op 20, fors zuiniger dan de fabrieksopgave.

De weg naar dat geluk gaat niet helemaal over rozen. Zoals eerder bij de 118i is het start-stop-systeem een licht ontregelende factor. Na het aanslaan moet het motortje eerst reutelend en proestend door een dood moment heen dat seconden in beslag neemt, tijd die je in steden graag gebruikt om bij een stoplicht weg te komen of een drukke weg over te steken.

Het rijden zelf is topklasse. Je ziet wat het met wit leer beklede, sportief gevormde meubilair maskeert: dat dit geen 5-serie met 300 pk is. Maar je zit er bijna net zo goed in, en BMW heeft tenminste het fatsoen bij auto’s met vier deuren ook aan achterpassagiers te denken. Voor het grove werk zijn er betere transportmiddelen. Een fiets past er niet in.

En hij is duur. De basisprijs valt mee, maar met voor vijftien mille aan opties komt de testauto op ruim 57.000 euro. Dat geld is het probleem niet. Wel dat voor dat bedrag een elektrische BMW i4 binnen bereik is. Die is er vanaf 61 mille met 340 pk, snelle laadtijden, extreem comfort, behoorlijke standaarduitrusting en een actieradius van 500 kilometer. U moest eens weten hoe dat rijdt, actieve BMW-bejaarden! Toch ben ik stiekem trots op jullie. Het werd gelukkig geen Nissan Qashqai met fietsenrek, de staal geworden dood, maar een zo goed als echte BMW, alleen een beetje trager.