De broeikasgassen van nieuwe kinderen

Het kwam door het vorige stukje, het stukje over groendaken, dat opeens het laatste IPCC-rapport op tafel lag, of liever gezegd: op het scherm verscheen. Want met zijn 2.700 dichtbedrukte pagina’s wordt het waarschijnlijk niet eens meer fysiek verspreid. Het rapport wordt misschien niet eens meer gelezen want het is in essentie weinig meer dan een samenvatting van al eerder verschenen klimaatartikelen. Het is een naslagwerk waarin je de weg vindt met de digitale zoekfunctie.

Met het trefwoord ‘roof’ waren de groendaken (green roofs) vlot gevonden. De lettercombinatie ‘roof’ komt wel honderd keer voor in het rapport, ook in ‘proof’ en ‘solar roof’, maar het ging toch verrassend snel. De groendaken worden expliciet behandeld in het hoofdstuk over ‘urban systems’ dat tips geeft over klimaatvriendelijke stedenbouw en milieubewust wonen. Het gaat er over de voordelen van houtbouw, totale elektrificatie en nog veel meer. Opvallend hoeveel van gedragsverandering wordt verwacht: je kunt dichter op elkaar gaan wonen, de thermostaat lager zetten en voortaan op de fiets naar het werk gaan. ’t Is een lijvig verhaal want het rapport lijdt behalve aan breedsprakigheid ook aan een pathologische hang naar volledigheid.

Een zware exercitie

Het ‘mitigatie-rapport’, dat begin april verscheen, is het laatste in een serie van drie die op gezette tijden wordt uitgebracht om de stand van zaken op klimaatgebied vast te stellen. Het eerste rapport beschrijft de fysisch-chemische achtergrond van klimaatverandering en het tweede de gevolgen ervan, inclusief de middelen om die gevolgen op te vangen. Het derde rapport inventariseert mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, een zware exercitie waarin ook kernenergie, waterkracht en biomassa een beurt krijgen. Gezien de hoge verwachtingen die het IPCC heeft van gedragsverandering leek het weleens aardig na te gaan of inmiddels ook geboortebeperking onder de nuttige adviezen was opgenomen. Hoe minder mensen hoe minder energie je nodig hebt, zou je zeggen.

Maar nee, op de termen ‘birth control’, ‘family planning’ of ‘contraception’ gaf de zoekfunctie geen sjoege. ‘Fertility’ wordt genoemd, maar vooral in verband met bodemvruchtbaarheid. Het rapport spreekt in volstrekt heldere termen uit dat bevolkingsgroei en toename van de welvaart de twee sterkste aanjagers (strongest drivers) zijn van de uitstoot aan fossiel CO 2 maar verbindt daar verder geen enkele conclusie aan. Geboortebeperking is onbespreekbaar, dat is hier al eens eerder vastgesteld.

Dit jaar was de koudwatervrees extra groot en moest de problematische kant van de groei in de wereldbevolking kennelijk helemaal onder de pet blijven. Ze krijgt een openhartige vermelding in dat enorme rapport maar niet in de samenvatting daarvan, de zogenoemde ‘samenvatting voor beleidsmakers’ (Summary for Policy Makers, SPM). Die constateert alleen dat de ‘drivers’ van stedelijke broeikasgasemissies complex zijn en onder meer bestaan uit populatiegrootte, inkomen, urbanisatiegraad en urbanisatievorm (paragraaf B.2.3). Niets over een problematische groei.

Ellenlange vergaderingen

De SPM is een stuk met een vreemde status. Het wordt opgesteld door klimaatwetenschappers maar moet worden goedgekeurd door allerlei ambtenaren en andere vertegenwoordigers van de IPCC-landen. Die staan onder politieke druk en proberen in ellenlange vergaderingen alle alinea’s aan de nationale wensen aan te passen. Van de weeromstuit worden die alinea’s niet alleen onleesbaar, ze raken ook los van het rapport dat ze moeten samenvatten. Riskant, want in de praktijk is de SPM het enige dat van de IPCC-rapporten gelezen wordt.

Dat er gewoon geen ruimte was in de SPM om te vermelden hoe groot de invloed is van de bevolkingsgroei is onwaarschijnlijk. Er zitten genoeg zinnen in die je zó met de vuilnisman mee zou geven: omdat ze uit louter leegheid bestaan (C.6.3) of omdat er geen touw aan vast is te knopen (C.1.4). De bevolkingsgroei moet wel onder politieke druk uit de SPM zijn gewipt.

Dat concludeerde op 12 april ook Philip Cafaro van het Overpopulation Project. Hij reageerde streng op het enthousiasme waarmee de Britse hoogleraar Simon Lewis in The Guardian (6 april) had vastgesteld dat het IPCC eindelijk afscheid had genomen van het ‘gevaarlijke misverstand’ dat bevolkingsgroei van grote invloed is op de emissie van broeikasgassen. Lewis heeft alleen de SPM gelezen, veronderstelde Cafaro. Dat bleek inderdaad het geval, The Guardian heeft Lewis’ stuk inmiddels aangepast.

Iedereen weet waar de koudwatervrees vandaan kom. Er is de religieuze kant (nageslacht talrijk als het zand aan de oevers der zee), je hebt de economen die de economie desnoods tegen de klippen op willen laten groeien en er is de eeuwige angst voor vergrijzing. En er is de veronderstelling dat je de ontwikkelingslanden de schuld van de klimaatellende zou geven als je zo de nadruk legt op de bezwaren van bevolkingsgroei. Blaming the poor: juist de arme landen groeien immers het snelst. Dit is flauwekul want juist in de rijke landen heeft de groei per hoofd de zwaarste gevolgen, denk aan auto’s, vakantiereizen, airconditioning. Juist in de geïndustrialiseerde landen zouden ouders moeten beseffen dat elk nieuw kind het milieu zwaarder belast en dat je dus – excuus voor de vinnige overgang – tamelijk zwak staat als je ons vanuit een gezin met drie of meer kinderen om extra klimaatinspanning vraagt.