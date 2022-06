Commissie Capitoolbestorming: Trump ontstak het vuur van de aanval

In haar eerste openbare hoorzitting heeft de Amerikaanse parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, donderdagavond een heldere verdeling van de verantwoordelijkheid gepresenteerd. Toenmalig president Trump zette zijn aanhangers aan tot een „wild” protest tegen de bekrachtiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. „Hij ontstak het vuur van deze aanval”, aldus commissielid Liz Cheney. De rechtse vechtgroep Proud Boys leidde vervolgens de fysieke aanval op de volksvertegenwoordiging in Washington.

In plaats van zich in de twee uur durende zitting te verliezen in een reeks van namen van betrokkenen bij de voorbereiding voor deze aanslag, beperkte de commissie zich via video’s en ondervragingen tot een schets van (de aanleiding voor) het geweld op die dag. „Het leek wel oorlogsgebied”, zei een nog altijd geschokt ogende politieagente.

De aanleiding was dat president Trump zijn verkiezingsnederlaag niet wilde toegeven, hoeveel mensen in zijn directe omgeving ook tegen hem zeiden dat hij toch werkelijk verloren had. In korte fragmenten uit eerdere ondervragingen toonde de commissie getuigenissen van onder anderen oud-minister van Justitie William Barr en Trumps dochter en adviseur Ivanka. Barr noemde de samenzweringstheorieën van Trump over verkiezingsfraude „complete nonsens”. En Ivanka Trump zei tegen de commissie dat ze Barrs verklaring „accepteerde”.

‘Smet op jullie blazoen’

Het waren nadrukkelijk pogingen van een door de Democratische Partij gedomineerde commissie om het grote publiek ervan te doordringen dat niet alleen Trumps tegenstanders zijn „grote leugen” doorzagen, maar ook zijn (voormalige) getrouwen. Zo lieten ze ook een fragment zien uit een toespraak van vicepresident Mike Pence, die zei dat hij niet eigenhandig de verkiezingsuitslag ongeldig kon verklaren, zoals Trump had gewild dat Pence op 6 januari zou doen.

De grote rol die Liz Cheney in deze eerste openbare zitting speelde, had dezelfde functie. Zij is een van de twee Republikeinen in de negenkoppige commissie, en is om die reden in ongenade gevallen bij haar partij. Ze moet vechten voor haar politieke bestaan als afgevaardigde voor Wyoming tijdens voorverkiezingen in augustus, en Trump zet zijn volle gewicht in om haar te laten verliezen.

Toch is zij nog altijd een Republikeins afgevaardigde en dat verleende haar veroordeling van haar partijgenoten „die het onverdedigbare verdedigen” extra scherpte: „Er komt een dag dat Donald Trump er niet meer is. Maar dan zit deze schandvlek nog altijd op jullie reputatie.”

Commissievoorzitter Bennie Thompson zei in zijn openingswoorden dat de huidige ontkenners van wat er op 6 januari is gebeurd, hem doen denken aan de mensen die in het verleden slavernij, lynchings en de Ku Klux Klan „goedpraatten”.

Vooraf hadden commissieleden al laten doorschemeren dat deze eerste van een reeks openbare zittingen vooral bedoeld was om de Amerikanen nog eens te laten zien hoe dicht het land die dag bij een staatsgreep was gekomen. De video’s met opnamen van de bestorming en de getuigenis van agent Caroline Edwards waren bedoeld om dat idee over te brengen. Edwards vertelde over agenten die onder het bloed zaten, of die moesten overgeven. In de montages werden beelden getoond van de razende menigte die op de agenten insloegen met ijshockeysticks, ijzeren staven en vlaggenstokken.

Trump uit de tent lokken

Er werd wel degelijk wat nieuwe informatie gepresenteerd. Zo zouden enkele Republikeinse afgevaardigden na 6 januari aan Trump om een presidentieel pardon hebben gevraagd – iets wat de woordvoerder van de met name genoemde afgevaardigde Scott Perry onmiddellijk als „wanstaltige en zielloze leugen” bestempelde.

Cheney zette ook uiteen wat in komende hoorzittingen, waarvan maandag de eerstvolgende is, zal worden gepresenteerd. „U zult horen dat president Trump schreeuwde en dat hij ‘heel boos was op zijn adviseurs die hem zeiden dat hij meer moest doen [om de menigte weg te laten gaan bij het Capitool, red.]. En toen hij hoorde dat de relschoppers ‘Hang Mike Pence op!’ zongen, antwoordde de president in deze lijn: ‘Misschien hebben onze aanhangers het wel bij het rechte eind’. Misschien ‘verdient’ Mike Pence dit wel’.”

Het is de vraag of de hoorzittingen mensen van mening kunnen doen veranderen over de gebeurtenissen. Het idee dat Democraat Biden de verkiezingen heeft gewonnen dank zij fraude, is vrij algemeen aanvaard onder Republikeinse kiezers. Het twitteraccount van Republikeinse afgevaardigden in de justitiecommissie schreef tijdens de uitzending: ‘Allemaal. Oud. Nieuws.’ Het Trump-gezinde Fox News was de enige tv-zender die de hoorzitting niet uitzond. Toch ging het ook in hun programma’s steeds over de 6-januari commissie en hoe die was ‘ontmaskerd als partijdig onderonsje’ met ‘valse beweringen en grote hiaten’.

Vooraf had een analist gezegd dat de Republikeinen, die als partij geen medewerking verlenen aan dit onderzoek naar de aanslag op de rechtstaat, vooral hun best zullen doen de commissie zoveel mogelijk te negeren. De enige onzekere factor daarbij, dacht hij, was Donald Trump. Zou de oud-president, berucht om zijn dunne huid en lange tenen, erin slagen om níet te reageren op wat de commissie over hem te berde brengt? De aanklacht van de eerste avond leek toegesneden op Trump en haast bedoeld om een reactie uit te lokken. Trump had tegen middernacht Oost-Amerikaanse tijd nog geen woord aan de hoorzitting vuilgemaakt.