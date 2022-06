Brabant in de knel door succes ASML; techbedrijf bereid mee te betalen aan woningen

Niet alleen de stroom is op in Brabant – het geduld ook.

Dat is de boodschap van Brainport, het kennis- en bedrijvencluster van de regio Eindhoven, als woensdag 15 juni het bestuurlijk overleg met vijf nieuwe ministers plaatsvindt.

De provincie loopt vast door het economische succes van de hightechindustrie: er zijn nieuwe woningen en wegen nodig om nieuwe medewerkers te huisvesten en de omgeving leefbaar te houden. Wil de groeimotor van de Nederlandse economie niet vastlopen, dan moet het Rijk nu over de brug komen en een plan van 1,3 miljard euro steunen, aldus Brainport.

Afgelopen week bleek dat het elektriciteitsnetwerk aan de maximale capaciteit zit. Netbeheerders Tennet en Enexis zetten alle nieuwe aanvragen van bedrijven en grootverbruikers – ook voor hun verduurzamingsplannen – op de wachtlijst.

Het is een van de knelpunten die het hart van de technologiesector treft. Rondom Eindhoven zitten bedrijven als Philips, DAF, NXP, VDL en technologiebedrijf ASML en zijn keten aan toeleveranciers. ASML maakt lithografiemachines. Deze complexe apparaten produceren chips; ze zijn niet aan te slepen door de wereldwijde chiptekorten en uitbreidingsplannen voor de Europese chipindustrie. En de meest geavanceerde machines worden nergens anders gemaakt dan in Brabant.

ASML boekte in 2021 een jaaromzet van 18,6 miljard euro en rekent op 20 procent groei in 2022. Dat tempo moeten ook de toeleveranciers in de regio bijbenen. Voor 2030 verwacht ASML in Veldhoven nog eens 18.0000 mensen aan te nemen (een verdubbeling). In totaal gaat het om 70.000 banen voor ASML, diens toeleveranciers en hun toeleveranciers.

Die mensen moeten ook ergens wonen. Er zijn ruim 50.000 extra woningen in de regio Eindhoven gepland, voor nieuwe medewerkers en voor de lokale bevolking.

Om de woningbouw te bespoedigen is ASML bereid mee te betalen aan de realisatie van nieuwe woningen in de regio. Dit bevestigen bronnen rondom het bedrijf aan NRC. Het bedrijf wil woningen in de omgeving betaalbaar houden, ook voor mensen die buiten de technologiesector werken. ASML-medewerkers, die vaak uit het buitenland komen, hebben goede salarissen en meer budget voor hypotheek of huur. Dat stuwt de huizenprijzen in de regio op, naast de stijging door de algemene woningschaarste.

Het doel van ASML is niet om een eigen wijk te bouwen, zoals Philips – waar ASML uit voortkomt – in de vorige eeuw het Drents Dorp aanlegde in Eindhoven, voor nieuwe medewerkers en hun gezinnen. ‘In beginsel’ wil ASML meebetalen. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend maar het zou een veelvoud zijn van eerdere publiek-private samenwerkingen.

In 2017 betaalde ASML 12,5 miljoen euro mee aan de verbetering van de bereikbaarheid van de campus De Run in Veldhoven – een project dat in totaal ruim 80 miljoen euro kostte.

Niet dat daarmee de congestieproblemen werden opgelost. De files blijven oplopen, door de groei van de techsector en de maakindustrie. Het woningtekort in en rondom Eindhoven zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers verder van hun werk op zoek gaan naar een huis. Extra forenzen leveren ook meer files op. Die zijn in Brabant inmiddels weer op het niveau van voor de coronapandemie.

Ook andere Brabantse bedrijven willen mee-investeren om knelpunten op te lossen. Zo ligt er een nieuw mobiliteitsplan van 186 miljoen euro voor verbeteringen van snelwegen waarbij gemeenten, provincie, Rijk en het lokale bedrijfsleven elk een kwart van de kosten dekken. De aanleg hangt af van stikstofrestricties, vergunningen en andere belemmeringen.

Eén zinnetje

De provincie Noord-Brabant en de lokale gemeenten kunnen het succes van de hightechsector in hun eentje niet aan. Er ligt een plan voor 1,3 miljard euro voor structurele verbeteringen in mobiliteit en woningen tot 2030. Het Rijk zou daarvan twee derde moeten bijdragen, het andere deel wordt door gemeenten, provincie en bedrijfsleven aangevuld.

Brainport klampt zich vast aan één zinnetje in het coalitieakkoord: dat de intentie bestaat om de omgeving Eindhoven door te ontwikkelen tot een mainport. De andere mainports, (Amsterdam-Schiphol en Rotterdam met het havengebied) kregen van de vorige kabinetten voorrang, Brabant moest het met incidentele investeringen doen. Dat doet geen recht aan het economisch belang van de regio, die de komende decennia de belangrijkste groeimotor van de Nederlandse economie verwacht te zijn, vindt Brainport.

Het ongeduld, na een ellenlange kabinetsformatie, groeit. In april stuurde ASML-topman Peter Wennink namens de Eindhovensche Fabrikantenkring en Brainport een oproep aan minister van Economische Zaken Mickey Adriaansens (VVD). De brief verwijt de overheid „gemis aan urgentie en gebrek aan tempo om te investeren in oplopende tekorten aan IT-talent, gebrek aan betaalbare woningen, congestie en leefbaarheid”.

Eerder die maand ontving ASML op het hoofdkantoor in Veldhoven Hugo de Jonge (minister van Ruimtelijke Ordening, CDA) en Mark Harbers (VVD) en Vivianne Heijnen (CDA), de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De boodschap was identiek: Brabant heeft alle ingrediënten in huis om duurzame economische groei te realiseren waar heel Nederland van kan profiteren. Maar dan moet de overheid wel over de brug komen met forse, concrete investeringen.

VDL-topman Willem van der Leegte vertolkt het gevoel: „De overheid heeft structureel te weinig geïnvesteerd in onze regio die echt toegevoegde waarde creëert. Zo'n titel Mainport krijgen is één ding, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat de kip met gouden eieren ook veel eieren blijft leggen?”

Investeren in woningen vindt VDL geen taak van de maakindustrie. „We leveren liever de technologie waarmee woningen veel sneller gebouwd kunnen worden.”

Van der Leegte merkt dat het ook voor zijn bedrijven – VDL Groep telt meer dan honderd divisies – lastig is om nieuwe medewerkers te vinden. Gebrek aan woonruimte is een heikel punt. „Normaal hebben we als VDL Groep vierhonderd vacatures, nu ruim achthonderd – met name in Brainport.”

Zijn medewerkers hoeven niet in vakantieparken te worden ondergebracht, zoals dat soms gebeurt bij nieuwkomers bij andere Brainport-bedrijven. „Onze mensen gaan verder van hun werk wonen. Er moet meer woonruimte komen voor nieuw talent”, zegt van der Leegte. „Het heeft ook geen zin om medewerkers van elkaar af te pakken. Bij ASML weten ze dat als ze te veel medewerkers van toeleveranciers overnemen, ze zelf in de problemen komen. Omdat wij de onderdelen voor hun lithografiemachines dan niet meer kunnen leveren.”

Geen duurzame boiler

Dat Brabant in de knel raakt is merkbaar aan de stroomstop die Tennet en Enexis afkondigde: ze zitten op de maximale capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Grote werkgevers als VDL en ASML zeggen niet geraakt te worden door deze beperkingen, omdat ze genoeg vooruit gepland hadden vanwege hun expansieplannen.

De Dommelsche bierbrouwerij in Valkenswaard is minder gelukkig. Dat bedrijf wilde investeren in een elektrische boiler van 1 miljoen euro, om helemaal van het gas af te kunnen gaan. Maar twee weken geleden kreeg de brouwerij te horen dat Enexis de benodigde extra netcapaciteit niet kan leveren. De boiler is weer afbesteld. Dat is een voorbeeld waar Willem van der Leegte zich zorgen over maakt. „In een tijd waarin we van het aardgas af willen en moeten verduurzamen kunnen we ons niet laten beperken door het elektriciteitsnet.”

Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, ziet de stroomstop als een belemmering voor bedrijfsuitbreidingen en duurzame investeringsprojecten. „Zeker in de Brainport-regio. Dit wordt de eerste economie van Nederland. We moeten keuzes maken waar we in de toekomst ons geld mee willen verdienen. In hightech blinken we uit, dus moeten daar in blijven groeien.”

De groei botst echter ook op democratische barrières. Zoals een groep wijkbewoners die protesteert tegen een fietspad dat Eindhoven Centraal en de ASML-campus in Veldhoven moet verbinden.

Lokale belangen botsen vaker met het belang van de multinationals. Dat merken ze ook in de Brainport-regio, een verzameling van 21 steden en dorpen rondom Eindhoven. Die versplintering is karakteristiek, maar maakt een gezamenlijke strategie er niet eenvoudiger op. Plannen voor een gemeentelijke herindeling – een ‘Groot-Eindhoven’ – zijn kansloos omdat de gemeenten hun eigen identiteit niet kwijt willen raken.

Brainport denkt de gulden middenweg gevonden te hebben: een overkoepelend 'versnellingsteam' van veertig tot zestig professionals, die lokale wethouders ondersteunen met bestemmingsplannen.

De vraag is of de expansie überhaupt haalbaar is op deze plek. Maar dat is geen populaire vraag. Volgens John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van stichting Brainport, is de groei van de halfgeleidersector „een trein die niet meer tot stilstand te brengen is. Er is ruimte genoeg, alleen zijn we met zijn allen in een gordiaanse knoop beland van regels en regeltjes. Daar moet het Rijk ons mee helpen.” Jorritsma hoopt dat er voor de zomer een concreet mainport-plan ligt.

Tegelijkertijd maken bedrijven wel een plan B, zegt Willem van der Leegte. „VDL heeft altijd gezegd dat we willen produceren in Nederland en Vlaanderen. Maar als deze regio verzadigd is, en er geen groeimogelijkheden zijn, dan moeten we verder kijken. Stilstand is achteruitgang.”