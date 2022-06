Batavus-maker Accell definitief in handen van Amerikaanse KKR

De Nederlandse fietsfabrikant Accell komt in handen van het Amerikaanse KKR. Verzekeraar ASR verkoopt na eerdere weerstand tegen het bod van KKR nu toch zijn aandelen, zo bevestigt hij aan NRC. Daarmee komt het belang van KKR uit op meer dan 80 procent, wat genoeg is om de overgebleven aandeelhouders door middel van een zogenoemde uitrookprocedure hun stukken te doen opgeven.

KKR deed in januari een bod op alle aandelen van het beursgenoteerde Accell, fabrikant van onder meer Batavus, Koga, Sparta en Babboe. Onder een deel van de aandeelhouders, waaronder ASR, leidde dat bod tot grote weerstand. Ze vonden het te laag, gezien de groeiperspectieven voor Accell (3.100 werknemers, omzet 1,4 miljard euro in 2021).

Bovendien waren ze niet te spreken over de constructie die KKR toepaste om Accell in handen te krijgen: de investeringsmaatschappij werkte samen met aandeelhouder Teslin, die na de overname een deel van Accell in bezit zou blijven houden. Dat leidde tot ongelijkheid tussen aandeelhouders, vond ASR.

Nu verkoopt ASR toch het belang van 6 procent. Volgens de verzekeraar leek het erop dat KKR hoe dan ook de 80 procent zou gaan halen: voordat ASR de stukken aanbood, had KKR al 77,3 procent van Accell verworven, waarmee de 80 procent al gauw in zicht kwam. Daarom kiest ASR er nu voor zelf alvast te verkopen. Wel blijft de verzekeraar erbij dat hij „moeite” heeft met de gevolgde procedure.

Strijd

Met Accell krijgt KKR, dat onder meer vakantieparkuitbater Roompot bezit, een bedrijf in handen dat de komende jaren vermoedelijk flink gaat groeien. De Europese markt voor (elektrische) fietsen is booming, nu veel mensen de fiets tijdens en na de coronacrisis hebben ontdekt als handig vervoersmiddel. Accell zag er naar eigen zeggen wel wat in om overgenomen te worden: op de beurs zaten aandeelhouders die meer naar de korte termijn keken, terwijl KKR juist meer met de lange termijn bezig zou zijn.

Lees ook deze reportage over een unieke fietsfabriek in Portugal: Frames maken in Europa, dat kan dus wél

Formeel gezien zijn de resterende aandeelhouders niet verplicht om hun belang te verkopen nu de grens van 80 procent is gehaald. Maar Accell en KKR kunnen via een zogenoemde driehoeksfusie Accell nu wel van de beurs halen. Wie dan nog aandeelhouder blijft, krijgt onder meer te maken met een aantal fiscale nadelen, waardoor aandeelhouders hier zelden voor kiezen.