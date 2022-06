Angst voor de drugsmafia weerhoudt veel nabestaanden ervan te spreken zoals Kellly en Royce de Vries deden

Angst, boosheid, onmacht, verdriet, verlies. Tijdens de strafzaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries werden deze week alle emoties die nabestaanden en slachtoffers van een misdaad voelen in volle omvang zichtbaar. De woorden van Kelly en Royce de Vries maakten indruk, ook op advocaat Richard Korver. „De waardigheid waarmee ze dat hebben gedaan was bijzonder”, zegt hij. „Zij maakten inzichtelijk dat zij net zo goed als de kinderen van de verdachten slachtoffer zijn van de moord op De Vries. Dat is knap.”

Korver treedt als advocaat vaak op namens slachtoffers en is voorzitter van de stichting Langzs, een netwerk van advocaten die opkomen voor de slachtoffers van gewelds- en zedenzaken. Mensen als Kelly en Royce de Vries zijn helaas nog altijd uitzonderingen, stelt Korver. „Nog altijd maakt een minderheid van de slachtoffers gebruik van het spreekrecht. Je ziet wel dat mensen steeds vaker een vordering tot schadevergoeding indienen. Maar de drempel om zelf te spreken blijkt nog altijd heel hoog, zeker bij nabestaanden van levensdelicten.”

Een dag na de indrukwekkende speeches van Kelly en Royce de Vries memoreerde het Openbaar Ministerie bij de start van het requisitoir in de Marengozaak rond Ridouan Taghi dat niemand gebruik zal maken van het recht om te spreken. Bovendien heeft niemand een vordering tot schade ingediend. Volgens justitie is dat het gevolg van de angst die bestaat bij nabestaanden en slachtoffers. „Er is geen enkele nabestaande die zelf het spreekrecht durft uit te oefenen.”

Maar er speelt hier nog iets anders, zo blijkt. Twee goed ingevoerde bronnen vertellen dat een slachtofferadvocaat in het Marengo-dossier zich heeft teruggetrokken vanwege de dreiging rond die zaak en een gebrek aan adequate bescherming vanuit de overheid. Pogingen een vervanger te vinden zijn mislukt, zeggen de bronnen.

Wat meespeelt is dat de advocaten in kwestie zich niet gehoord voelen door de overheid en het OM als het gaat om hun eigen veiligheid. Een woordvoerder van het OM wil daar niet op ingaan, juist vanwege „veiligheidsaspecten” die hier spelen.

Slachtofferadvocaat Richard Korver, die zich vanwege zijn werk voor de Stichting Langzs niet wil uitlaten over specifieke zaken of collega’s, stelt dat dit voorbeeld past in een trend. „Ik hoor veel vaker dat nabestaanden en slachtoffers van georganiseerde misdaad moeite hebben om een slachtofferadvocaat te vinden. Dit past in een bredere trend waarin ook advocaten steeds vaker worden bedreigd. Die trend maakt het voor slachtoffers in dit soort zaken ook weer moeilijker om zich uit te spreken en dat is zorgelijk.”

Nederland narcostaat

De angst die als een donkere wolk boven de Marengozaak hangt staat volgens Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, niet op zichzelf. In een recent artikel voor juristenmaandblad Ars Aequi betoogt Brinkhoff dat Nederland ondanks zijn vredige en lieve uitstraling wel degelijk belangrijke kenmerken van een Narcostaat vertoont. Volgens Brinkhoff is er in Nederland sprake van grootschalige drugshandel en die gaat regelmatig gepaard gaat met grof en nietsontziend geweld in de publieke ruimte. En leidt tot vermenging van onderwereld en bovenwereld door witwassen en corruptie binnen bedrijfsleven en overheid. „Daarmee voldoet Nederland aan de drie belangrijkste criteria van de definitie van een narcostaat.”

Brinkhoff is de eerste om te erkennen dat je Nederland niet kunt vergelijken met landen als Colombia of Mexico maar hij vindt ook dat er in Nederland al snel gemakkelijk wordt gedaan als het gaat om de impact van de drugsmaffia op de samenleving. „De Marengozaak is natuurlijk uitzonderlijk en het fenomeen liquidaties is niet nieuw in Nederland”, aldus Brinkhoff. „Maar de manier waarop onderwereldgeweld zich nu manifesteert in de samenleving is indringender dan pakweg dertig jaar geleden . En we zien ook dat er sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een drugseconomie is ontstaan die steeds dieper doordringt in de haarvaten van buurten en gemeenschappen.”

De angst die dat op lokaal niveau tot gevolg heeft is misschien wat minder tastbaar dan in het Marengoproces maar in de ogen van Brinkhoff zeker zo relevant. „Je kunt betogen dat Marengo de problemen rond de internationale drugshandel in Nederland uitvergroot”, aldus Brinkhoff. „Maar tegelijkertijd zie je ook dat er een angstspiraal is ontstaan waardoor bijvoorbeeld opsporingsambtenaren en officieren van justitie steeds vaker anoniem worden opgevoerd. Dat heeft effect op de rest van de samenleving.”

Richard Korver ziet het terug bij slachtoffers, vooral in strafzaken waarbij ze de dader kennen of in zijn kring verkeren. „Ik vrees dat de angst die je daar ziet de voorbode is voor een nieuw klimaat waarin het voor mensen steeds moeilijker wordt om zich uit te spreken. Het is funest voor de verwerking van het leed dat slachtoffers moet verwerken. „De meeste slachtoffers en nabestaanden willen vooral worden gehoord. Dat helpt bij het verwerken van het trauma dat ze hebben opgelopen.’

Volgens hoogleraar Brinkhoff is het goed dat mensen als Kelly en Royce de Vries opstaan en het woord voeren. „Maar daarmee is de angst die burgers voelen voor de buurman met een wietplantage niet meteen weg.”