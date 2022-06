Zorgen om voornemen Iran camera’s nucleaire installaties uit te zetten

Iran is van plan 27 surveillancecamera’s te verwijderen van nucleaire faciliteiten in het land. Dat heeft directeur-generaal Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergie-agentschap (IAEA) donderdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie, melden internationale persbureaus. Grossi is bang dat de atoomwaakhond nu niet meer in de gaten kan houden of Iran dichter bij het ontwikkelen van kernwapens komt.

Grossi zei dat het voornemen van Iran een „ernstige uitdaging” vormt voor IAEA en hij waarschuwde dat het agentschap over vier weken geen „continue” kennis meer zal hebben van de nucleaire activiteiten in het land. „Als we dit verliezen, dan blijft alles een gok.”

Lees ook: De weg naar een nieuw akkoord tussen Iran en VS zal dit keer nog moeilijker zijn

‘Gespannen situatie’

Iran heeft volgens persbureau AP nog niet erkend dat het van plan is om de camera’s te verwijderen. Het zou onder andere gaan om apparatuur op nucleaire complexen in Natanz en Isfahan. Volgens Grossi blijven er straks nog zo’n veertig IAEA-camera’s over in Iran. „We bevinden ons in een zeer gespannen situatie met de onderhandelingen”, zei Grossi. Dat Iran de camera’s nu uit wil zetten, maakt het er volgens hem niet beter op. Iran en de Verenigde Staten proberen al maanden het nucleaire akkoord te hernieuwen. Dat werd in 2015 gesloten onder de regering-Obama, maar werd later door zijn opvolger Donald Trump weer teruggedraaid.

Het bestuur van de IAEA heeft Teheran onlangs berispt omdat het geen „geloofwaardige” uitleg kon geven over nucleair materiaal, gemaakt door mensen, dat is gevonden op drie niet-aangegeven locaties in het land. Deze stap lijkt een reactie daarop te zijn. Iran is daarnaast van plan om twee nieuwe centrifuge-installaties te gaan gebruiken, waarmee het sneller uranium kan verrijken.