In het geheim onderzoekt zij de slachtoffers van de drugsoorlog in de Filippijnen, ‘anders kan de politie ongestraft moorden’

Toen de Filippijnse pater Flaviano ‘Flavie’ Villanueva haar vertelde dat hij de lichamen van slachtoffers van de al jaren woedende drugsoorlog ging opgraven om ze respectvol te cremeren, zag forensisch patholoog Raquel Fortun (60) een unieke gelegenheid voor waarheidsvinding en bewijsgaring. En een kans om eindelijk haar vak uit te oefenen. Ze stelde voor om de lichamen vóór crematie naar haar universiteitsmortuarium te brengen.

Sinds president Rodrigo Duterte in 2016 aan de macht kwam, zijn volgens schattingen van mensenrechtenorganisaties 12.000 tot 30.000 mensen op verdenking van drugsgebruik of drugshandel doodgeschoten, veelal door politieagenten of bendes die gelieerd zijn aan de politie. Volgens officiële politiecijfers zijn 6.248 mensen gedood. In slechts één zaak is het tot een veroordeling gekomen.

De meeste slachtoffers zijn arm. Familieleden huren vaak een graf, en als ze de huur niet betalen, worden de graven geruimd.

Raquel Fortun is de eerste forensisch patholoog van de Filippijnen en heeft slechts één collega. Ze doceert als hoogleraar Pathologie aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van de Filippijnen in Manila. In 1994 ging ze in de leer bij de vermaarde Amerikaanse forensisch onderzoeker Donald Reay. In haar vrije uren onderzoekt ze de lichamen die families via pater Flavie naar haar mortuarium laten brengen. Ze heeft sinds juli vorig jaar 48 lichamen onderzocht.

Tot voor kort deed ze dat in het geheim. Maar onlangs besloot ze naar buiten te treden en gaf ze haar eerste interviews aan internationale media. De directe aanleiding was de verkiezing vorige maand van Ferdinand Marcos jr., zoon van de vroegere autocratische leider Marcos, tot nieuwe president, vertelt ze in een telefonisch gesprek.

Waarom werkten jullie tot nu toe in het geheim?

„We wilden onszelf, maar vooral ook de families beschermen. Ik vrees voor ieders veiligheid. Ja, ook de mijne. Bovendien was ik bang dat wanneer de overheid erachter zou komen, ze ons zouden stoppen. Door een verbod of intimidatie. Pater Flavie en ik wisten dat we op een bepaald punt met onze bevindingen naar buiten moesten gaan. Omdat in tijden van verkiezingen de kans groot is dat iemand ons werk zou ontdekken, dachten wij: dan komen we zelf met ons verhaal. Een journalist van Reuters volgde ons werk en heeft over ons gepubliceerd. We hopen dat media-aandacht ons bescherming geeft.”

De meeste lichamen lagen vijf à zes jaar in een graf en zijn in verregaande staat van ontbinding. Hoe gaat u te werk?

„Omdat ik niet zelf bij de opgraving kan zijn, heb ik pater Flavie uitgelegd hoe hij de overblijfselen en alles eromheen in de lijkzak doet. Het eerste wat ik hier doe is de lichamen een naam en dossiernummer geven. In de meeste gevallen weten we natuurlijk wie het is, maar we controleren altijd. Soms is er toch nog een DNA-test nodig. Zo had ik laatst een lichaam dat van een jongen van 18 jaar moest zijn. Maar ik zag onmiddellijk dat het de overblijfselen waren van een ouder persoon.

„Nadat ze zijn genummerd stuur ik de lijkzak naar de röntgenafdeling van het ziekenhuis, zodat ik kan zien of er bijvoorbeeld kogels in het lichaam zitten. Daarna openen we de zak. Ik sorteer de kledingresten, persoonlijke spullen en eventuele kogels en kogelfragmenten. Alles wordt genummerd, gelabeld en in zakjes gedaan. Vervolgens lijm ik gebroken stukken bot aan elkaar, leg ze in de juiste anatomische positie op tafel en zoek naar aanknopingspunten voor de doodsoorzaak, zoals kogelgaten. „Als ik klaar ben, gaan de botten terug naar de familie zodat zij hun geliefde kunnen cremeren.”

Fortun krijgt hulp van pater ‘Flavie’, die de lichamen uit geruimde graven door haar laat onderzoeken voor hij ze een waardige crematie gunt. Foto Eloisa Lopez/Reuters

Wat vindt de universiteit van uw werk?

„Ik beoefen de wetenschap en dat steunen zij. Er is hier een prettig wetenschappelijk klimaat. Maar ik ben hier om les te geven. Ik doe dit onderzoek in mijn vrije tijd. De universiteit betaalt niets. Pater Flavie betaalt de lijkzakken en de rekeningen van de röntgenafdeling.”

Wat zijn uw bevindingen?

„Op zeven van de 48 overlijdenspapieren die de familie had gekregen was een natuurlijke dood – een hartaanval of longontsteking – vermeld, terwijl ik kon constateren dat de persoon door vuurwapenschoten om het leven was gekomen. Eén familie had helemaal geen papieren. De journalist van Reuters deed extra onderzoek. Ze dook in het politiearchief en bekeek officiële overlijdensaktes van het overheidsregistratiebureau. Zij vond nog acht gevallen waarbij een foutieve natuurlijke doodsverklaring was genoteerd. In deze zaken konden ooggetuigen een gewelddadige dood bevestigen. Een schande. Want dat betekent dat artsen overlijdensverklaringen tekenen zonder het lichaam te zien of meewerken aan fraude.”

Hoe kan het dat er geen forensisch pathologen in de Filippijnen werkzaam zijn? U was jarenlang de enige.

„Er is geen functionerend forensisch onderzoeksysteem. En dat is een belangrijke reden dat we al deze buitengerechtelijke executies hebben. Dat was al zo voor Duterte aan de macht kwam. Hij heeft gebruik gemaakt van een kapot systeem. Als er al forensisch onderzoek wordt gedaan is het oppervlakkig. Mensen met de juiste kennis ontbreken. Zo kun je dus ongestraft moorden.

„Soms begint de politie een onderzoek. Maar het komt nooit verder dan aanvragen indienen voor een autopsie of technisch wapenonderzoek. Ik heb dossiers gezien die er nog best indrukwekkend uitzagen qua aantal pagina’s. Maar als je er dan inkijkt, zie je dat de pagina’s leeg zijn. De aanvragen zijn er, maar de uitslagen zijn nooit gekomen.

„En soms is er wel een autopsie gedaan. Maar dan is het rapport een lachertje, omdat het niet is uitgevoerd door een bekwame patholoog. Een goede forensische patholoog reconstrueert hoe de overledene is gestorven. In welke hoek drong de kogel het lichaam binnen? Welk orgaan is geraakt? Wanneer stopte het hart? En vergelijkt de bevindingen met een reconstructie ter plekke. Soms vraag ik me af: hebben ze CSI wel eens gezien?

„Het zit natuurlijk structureel mis. De meeste slachtoffers zijn door politieagenten doodgeschoten. Ze onderzoeken hun eigen zaken. Hoe objectief is dat?”

Fortun laat een kogel zien die ze heeft gevonden in de stoffelijke resten van een slachtoffer van de drugsoorlog. Foto Eloisa Lopez/Reuters

Wat gebeurt er met uw bevindingen?

„Ik doe dit in de eerste plaats voor de families. Zodat zij weten wat er met hun geliefde is gebeurd en dat zwart op wit hebben. Het is vaak hun woord tegen dat van de politie, zelfs als ze zelf ooggetuige van de moord zijn. Nu hebben ze bewijs. Ook al is een rechtszaak vaak buiten bereik, erkenning is voor veel familieleden belangrijk.”

In 2021 heeft het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een onderzoek ingesteld naar drugsoorlogsdoden onder president Duterte. Werkt u met hen samen?

„Het is ons niet duidelijk wat de status hiervan is. Ik had gehoopt dat ze forensische experts zouden sturen, maar de Filippijnse overheid heeft al gezegd dat internationale onderzoekers niet welkom zijn. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Als de mensen van het ICC wel komen, zal ik al het verzamelde bewijsmateriaal aan hen overleggen.”

Op 30 juni zal Ferdinand Marcos Jr. president Rodrigo Duterte opvolgen. Zijn vicepresident is Sarah Duterte, Rodrigo’s dochter. Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor u?

„Ik ben bang. Want ik ben nu de enige die dit werk doet. Ik had ook om deze reden mijn hoop gevestigd op het ICC. Op hulp van internationale forensisch pathologen. Maar door deze verkiezingsuitslag ziet het er niet naar uit dat ze zullen komen. Ik vrees dat ze mij als de vijand zullen zien. Vooral Sarah Duterte. Zij heeft nu veel macht.”

Hoe houdt u het vol?

„Al deze jaren heb ik me afgevraagd: Wanneer zou ik mijn kwaliteiten als forensisch onderzoeker in de praktijk kunnen brengen? Nu, vijf jaar voor mijn pensioen, voel ik me eindelijk nuttig. Ik heb wel eens op het punt gestaan om de Filippijnen te verlaten voor een internationale baan. Maar ik ben blij dat ik hier ben gebleven. Dit werk heeft het besluit om te blijven gerechtvaardigd. Dat geeft veel voldoening.”