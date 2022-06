Ziekteverzuim in eerste kwartaal 2022 hoogste ooit gemeten

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 6,3 procent, het hoogste percentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ooit heeft gemeten. Dat maakte het statistiekbureau vrijdag bekend. In dezelfde periode een jaar eerder ging het om 4,8 procent.

Ook in 2022 waren het vooral medewerkers in de gezondheids- en welzijnszorg die zich vaak ziek meldden: 8,9 procent. Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 89 dagen verzuimd werden wegens ziekte. Een jaar eerder ging het in het eerste kwartaal om 6,8 procent. In de financiële dienstverlening was het verzuim met 3,4 procent het laagst. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat het ziekteverzuim in de horeca toeneemt, een bedrijfstak waar het juist altijd laag is geweest. Begin 2022 ging het om 6 procent, een jaar eerder nog om 3,9 procent.

Enquête

Het CBS bepaalt de cijfers over het ziekteverzuim aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daarbij wordt niet gevraagd waarom werknemers zich ziek hebben gemeld. Dat wordt wel onderzocht in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die het CBS eens per jaar uitvoert met TNO en die deze week is gepubliceerd. In 2021 gaf 8 procent van alle 50.000 ondervraagde werknemers tussen 15 en 75 jaar aan dat ze positief waren getest op het coronavirus.

De voornaamste reden voor werknemers om zich ziek te melden is een verkoudheid of griep. In 2021 ging het om 30 procent van de werknemers, blijkt uit de NEA. Daarna volgden psychische klachten, overspannenheid en burn-out.