Ook als 74-jarige kan je nog honderd kilo liften

Lammerts van Bueren heeft niet de meest traditionele loopbaan als fotograaf bewandeld. Op zijn achttiende twijfelde hij tussen fotografie en een studie bedrijfskunde. Het werd het tweede. Lange tijd werkte hij bij Heineken, ook in het buitenland. In zijn vrije tijd fotografeerde hij het straatleven van Caïro, Dubai en Hongkong. De jeugd is natuurlijk altijd mooi, zegt hij, maar juist ouderen spraken hem altijd aan. „Doorleefde koppen hebben karakter, het is vrij rauw.” Begin 2020 schreef hij zich in bij het expertprogramma van de Fotoacademie in Amsterdam, waar hij aan de slag ging met het thema vergrijzing.

Tijdens het maken van Can’t Stop werd de fotograaf zelf vijftig. Hij bevond zich, zo schrijft hij in het voorwoord, letterlijk en figuurlijk tussen jong en oud in. „Ik ging ook op zoek naar hoop, inspiratie en motivatie: hoe word je oud?” Het antwoord blijkt een positieve levensinstelling, veerkracht en levenslust, volgens Lammerts van Bueren. „De ouderen in het boek zijn niet afgeserveerd, het is een generatie die meedoet. Je kan leuk en gezond oud worden.”

Op de laatste pagina staat het enige stilleven. Twee witte gympen, besmeurd met het gravel van de atletiekbaan. De binnenzool is vies, het klittenband hangt los. Je kan het op twee manieren zien, volgens Lammerts van Bueren: iemand is klaar met sporten of iemand staat op het punt om te beginnen. „Het is de verbeelding van de kijker. Is dit het begin of het einde?”