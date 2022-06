Verdachte van ten val brengen oud-minister Dekker op vrije voeten

De vrouw die ervan wordt verdacht oud-minister Sander Dekker van zijn fiets te hebben getrokken, is weer op vrije voeten. Dat bevestigt een politiewoordvoerder donderdag. Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond. De 42-jarige vrouw uit Monster zal zich op een later moment voor een rechter moeten verantwoorden, zegt de woordvoerder.

Dekker, voormalig minister voor Rechtsbescherming (VVD), werd dinsdagavond zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij van zijn racefiets was gevallen. Hij zou over de kop zijn geslagen nadat hij werd „getikt of vastgepakt”, zei de politie woensdag. De verdachte werd aangehouden na gesprekken met ooggetuigen. In eerste instantie werd ze verdacht van poging tot doodslag, maar dat is later aangepast naar het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Dekker liep door de val verschillende botbreuken op. Het is nog niet bekend of hij het ziekenhuis al heeft verlaten.