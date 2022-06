Geslaagd en dus hangen de vlaggen en tassen buiten

Anthony Wood

De Surinaamse vlag hangt naast de Nederlandse, én een rugzak, in de kleine achtertuin van de familie Wood in Amsterdam-Slotervaart. Binnen zitten oma, die vlakbij woont, moeder Maggie, twee nichten van Anthony en een achterneefje. De champagne is geopend, ze eten taart. Anthony is geslaagd.

Anthony is verlegen, hij wil niet zomaar op de foto. Maar zijn moeder straalt van trots op haar 15-jarige zoon, die donderdagmiddag hoorde dat hij de mavo heeft gehaald. Ze overtuigt hem om deel te nemen aan een groepsportret op de bank.

Binnenkort begint hij op het ROC in Hilversum – marketing en communicatie. Hij zal elke dag met de trein reizen, nadat hij van Slotervaart naar Zuid is gefietst. Hij kent niemand die dezelfde opleiding gaat doen. Voorlopig blijft hij thuis wonen, bij zijn moeder.

Aicha Zarouali heeft twee vlaggen uitgehangen.

Aïcha Zarouali

Aïcha Zarouali (17) had het nooit verwacht. Geschiedenis was zó moeilijk. Maar ze heeft het gehaald: havo economie en maatschappij. Slechts 26 procent van de klas is meteen geslaagd.

Ze heeft keihard geblokt hoor, zegt haar moeder, die een sigaretje rookt met haar man en twee vrienden. Op het balkon wapperen de Nederlandse en de Marokkaanse vlag en een damestas in de zon. Haar vader is „apetrots” op zijn dochter.

Aïcha gaat HBO bedrijfskunde studeren en wil daarna naar de universiteit. Ze blijft bij haar ouders wonen, „dat is veel te fijn”. Het is een wonder dat ze het heeft gered, zegt Aïcha’s moeder, na twee jaar corona. „Vaak zat ze klaar voor de online-les en dan verscheen er niemand. Niks.”

Lees ook: 'Ik voelde gelijk weer die stress van toen'

Liset van der Horst heeft vooral thuis geleerd voor haar examen.

Liset van der Horst

Liset van der Horst (18) is geslaagd voor de havo, natuur en gezondheid. Ze weet precies wat ze wil: eerst een tussenjaar om veel te sporten en daarna VWO zodat ze geneeskunde kan gaan studeren.

De motivatie daarvoor ligt in een ongeluk dat ze drie jaar geleden had. Ze werd aangereden op een druk kruispunt door een auto. Twee jaar had ze last van de hersenschudding die ze opliep: concentratiestoornissen en overgevoeligheid voor prikkels. „Na elk uur inspanning moest ik twee uur uitrusten.”

Toen het net beter ging, kreeg ze een bal tegen haar hoofd. „Wéér concentratiestoornissen.” Toch heeft ze thuis in twee jaar haar eindexamenprogramma doorlopen. Vier uur per dag kwam een leraar langs. Haar ouders zijn ongelofelijk trots.