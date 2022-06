Tot zes maanden gevangenisstraf voor ADO-supporters na rellen

Vier supporters van voetbalclub ADO Den Haag zijn donderdag veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de rellen na de wedstrijd van hun club tegen Excelsior. Ze moeten tot zes maanden de cel in, meldt persbureau ANP.

„De verontwaardiging was enorm”, zei de politierechter volgens ANP. „Internationaal en nationaal stond Den Haag er belabberd op. Fysiek geweld tegen agenten kan niet worden getolereerd en verdient geen mededogen.” De officier van justitie in Den Haag zei dat de verdachten „de club, de mooie sport en onze mooie stad van de lelijke kant” lieten zien.

Onvoorwaardelijke celstraf

De vier mannen zijn via het snelrecht veroordeeld. Drie verdachten kregen zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ze zijn onder meer veroordeeld voor het slaan van een ME’er met een regenpijp en het gooien van stenen naar de ME. Een vierde verdachte, een 25-jarige man uit Den Haag, kreeg vijf maanden onvoorwaardelijke celstraf. Hij heeft eerder een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd gekregen voor de productie van xtc en werd langzaam voorbereid op een terugkeer in de samenleving.

Buiten het stadion van ADO Den Haag braken eind mei rellen uit, nadat de club promotie naar de Eredivisie misliep tegen Excelsior. Daarbij zijn zeker vier politieagenten gewond geraakt.