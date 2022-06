Toffe politiepraat van Amsterdamse hoofdagent

Lieke Hester: Het kan ook nooit normaal. Uitgeverij Harper Collins. 327 blz. €21,99

Het is een bekentenis die ze halverwege doet in haar boek Het kan ook nooit normaal. De 34-jarige Amsterdamse hoofdagent Lieke Hester neemt „zelden een blad voor de mond”. Een paar hoofdstukken eerder noemt ze zichzelf al „een enorme ouwehoer”. Dat daar geen woord van gelogen is, kan dan al geen enkele lezer zijn ontgaan. De belevenissen van een hoofdagent, zoals de ondertitel luidt, is van de eerste tot de laatste pagina een bundeling toffe politiepraat uit het gezellige, criminele centrum van Mokum.

Hester is volgens haar uitgever HarperCollins „de bekendste politieagent van Nederland”. Ze dankt die roem aan de RTL-televisieserie Bureau Burgwallen waarin de ordehandhavers van het hart van Amsterdam worden gevolgd en de kordate Hester – al vijftien jaar in dienst bij de politie – een opvallende rol vervult. Met het publiceren van haar memoires realiseert ze haar „grote kleinemeisjesdroom”.

De geëngageerde Hester is opvallend onverschrokken en goedgemutst. Geen vanzelfsprekendheid in een wereld waarin agenten met poep, plas en spuug belaagd worden. Ze gaat vol gas achter vluchtende verdachten aan, trotseert recidiverende „piemelzwaaiers” en drinkt gezellig koffie met demente bejaarden. Ook met een Franse toerist die in zijn eigen taal lang en voor haar onverstaanbaar blijft mopperen, weet Hester wel raad. „Ik knikte met mijn serieuste gezicht en antwoordde: ‘fromage’.”

De politie mag de laatste tijd dan intern hooglopende debatten voeren over zelfdodingen van agenten, wegkijkende leidinggevenden of racisme binnen het korps, in het boek van Hester merk je daar niets van. Op een enkele homohater na zijn politieagenten vooral geinige, warme en lieve collega’s. Dat in 2019 een ervaren collega van haar bureau werd ontslagen wegens overmatig gebruik van geweld en discriminatie van een verdachte met een Noord-Afrikaanse achtergrond, blijft in het boek onvermeld.

Op een enkele homohater na zijn politieagenten vooral geinige, warme en lieve collega’s

Hester klaagt wel over de tekortkomingen van het justitiële apparaat. „Het rechtssysteem in Nederland blijkt weer eens krommer dan een banaan.” Voor verwarde mensen is geen plek in de gezondheidszorg en dat belast het politiewerk. En etterbakken staan na hun aanhouding weer veel te snel op straat.

Jongens die haar bij een aanhouding mishandelen – met een hersenschudding tot gevolg – worden na twee dagen weer losgelaten. „Wij functioneren nog niet eens op 10 procent en de klootzakken die deze shitzooi hebben veroorzaakt, zijn alweer op vrije voeten.” Dat de officier van justitie in de strafzaak, die tweeënhalf jaar later dient, slechts taakstraffen eist maakt Hester woedend. „Justitie trapt nogal vaak in mooie, zalvende, beterschap belovende woorden van daders.” Toch eindigt ook dit hoofdstuk optimistisch. Agent zijn „is de mooiste baan van de wereld”.

Hester houdt van haar werk en van de hoofdstad. „Amsterdam is mijn bloedgroep”, zegt ze. „Chaos willen we. Gekkigheid.” Het wordt, vlot geschreven, met smaak opgediend.