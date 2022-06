Wie dacht dat Rusland de levering van gas aan Nederland heus niet zou staken, is sinds vorige week een illusie armer. Het Russische staatsbedrijf Gazprom zette plompverloren de leveranties aan GasTerra stop omdat het Nederlandse bedrijf weigerde in roebels te betalen. Echt onverwacht kwam dit niet: Polen, Bulgarije en Finland werden al eerder afgesloten.

Jammer genoeg deinsde het kabinet ervoor terug toe te geven dat offers brengen onvermijdelijk is in een oorlog, ook al is het slagveld ver weg. In plaats daarvan probeerde minister Rob Jetten (Klimaat, D66) publieke onrust te voorkomen door te zeggen dat het Russische besluit geen gevolgen heeft voor huishoudens en – iets voorzichtiger geformuleerd – „naar verwachting” ook niet voor bedrijven. Zijn bezwerende woorden sorteerden nauwelijks effect. Van energiedeskundigen en grootgebruikers kwam het verwijt dat het kabinet zich onvoldoende voorbereidt op een gascrisis. De ondergrondse gasopslagen die Nederland heeft, zijn nog niet eens halfvol en er zijn zorgen of het lukt ze voor de winter gevuld te krijgen.

In Groningen stak de begrijpelijke vrees de kop op dat het kabinet dan dáár de gaskraan weer verder zal opendraaien. Ook al zei Jetten dat dit „echt de aller-allerlaatste optie” is en beloofde ook premier Rutte dat dit alleen „ultimo, ultimo, ultimo” gebeurt. Wat het vertrouwen van de Groningers niet zal versterken is het advies van de Mijnraad deze week om de inzet van het Groningse gasveld te beschouwen als „reële optie” en ook alvast maar voor te bereiden. Een voorstel dat haaks staat op adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat vreest voor nieuwe, zwaardere bevingen.

Volgens minister Jetten vormt het wegvallen van het Russische gas de komende vier maanden geen probleem, omdat GasTerra hierop heeft geanticipeerd door elders gas in te kopen. Verstandig natuurlijk. Goed nieuws is ook dat Nederland dit jaar minder gas heeft verbruikt. Maar het blijft de vraag of er op langere termijn genoeg gas is voor iedereen. Jetten benadrukte dat Nederland zelf al van het Russische gas af wilde en dat het contract sowieso per oktober zou aflopen. Dat neemt niet weg dat de overschakeling op duurzame alternatieven tijd kost, en dus zal het gas dat Rusland niet meer levert – circa 15 procent van de gasbehoefte – ergens vandaan moeten komen.

Voorlopig is er voldoende aanbod uit andere landen. Die import wordt lastiger als meer bondgenoten van Oekraïne worden afgesloten van het Russische gas. Het kabinet probeert intussen gasbedrijven met subsidies te prikkelen de gasopslagen te vullen. Zekerheid dat dat lukt, is er niet. Jetten bereidt zich voor op „alle scenario’s”. Er ligt een noodplan waarin grootverbruikers worden afgeschakeld. Die voelen de bui al hangen en ijveren voor omstreden maatregelen: meer stroom produceren met kolen in plaats van gas, boren naar schaliegas in de Waddenzee (een succesvolle lobby) en als noodmaatregel de inzet van het Groningse gasveld.

Geen enkele optie is aantrekkelijk: van vervuilende kolencentrales wil het kabinet af, gaswinning in zee stuit op verzet van natuurbeschermers en Waddeneilanden, en aan de Groningers is beloofd dat de gaskraan dichtgaat. Wat de oplossing ook wordt, sussende woorden dat Nederland niets zal voelen van het stopzetten van de Russische gasleveranties zijn onwaarachtig. Het kabinet moet niet verhullen dat de keuze om Oekraïne te steunen binnenlands gevolgen heeft. Beter kan het uitleggen waarom het het waard is de kosten van die keuze te dragen.