Hans van Manen is ongetwijfeld de meest gelauwerde choreograaf van Nederland. Nu onlangs nog een universitaire leerstoel Ballet & Dans met zijn naam werd ingesteld, kan ná zijn negentigste verjaardag in juli eigenlijk alleen nog een ster of planetoïde naar hem worden vernoemd. Woensdagavond stond hij alvast te stralen bij het in ontvangst nemen van de staande ovatie na afloop van het eerste programma (van vier) van het Hans van Manen Festival; een selectie van topwerken uit zijn oeuvre van ongeveer 150 choreografieën.

Geen nieuwe werken dus – Van Manen heeft een punt gezet achter zijn choreografische creatie – maar wél een mooie verrassing. In het ‘jongste’ ballet van het programma, Frank Bridge Variations uit 2005, maakte de nieuwe Russische soliste én Poetin-criticaster Olga Smirnova haar debuut in een Hans van Manen-ballet. De oerklassiek gevormde Smirnova lanceert zichzelf als prachtige nieuwe Van Manen-danseres en laadt elke pose met ingehouden spanning en aardse emotionaliteit. Exact als een klassieke ballerina, jazeker, maar even geloofwaardig als ze zich door de uitstekende Constantine Allen laat tillen als wanneer ze zich vol alerte energie tegenover hem opstelt. Ook Qian Liu en Remi Wörtmeyer en het ensemble van zes dansers zorgen voor een geladen concentratie in de zaal.

Bloedmooie vormgeving

In het vermaarde Sarcasmen (1981) bewijzen Salomé Leverashvili en Timothy van Poucke opnieuw dat zij het benodigde venijn in zich kunnen aanboren voor dit gedanste ‘was sich liebt das neckt sich’. Met iets meer dosering zouden de pesterijen van Van Poucke nog geraffineerder kunnen worden.

Riho Sakamoto en Yuanyuan Zhang spiegelen elkaar vrijwel perfect in het vrouwenduet uit Metaforen (1965), dat van het hele ensemble een prachtige uitvoering krijgt. Alleen het afsluitende ballet Grosse Fuge (1971) mist wat scherpte in dit eerste programma. Zonde, want het is een van de hoogtepunten in Van Manens oeuvre met zijn strenge, ritualistische karakter en nog altijd bloedmooie vormgeving van Jean-Paul Vroom.

