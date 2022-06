Bij omstreden Saoedisch golftoernooi gaat het vooral over geld en ‘sportswashing’

De gesprekken van de toeschouwers bij de LIV Golf Invitational Series – een nieuw internationaal golftoernooi – gaan vrijwel niet over swings, birdies of de clubs van de 48 deelnemers. Het ‘revolutionaire’ golfformat, waarbij de spelers zijn opgedeeld in twaalf teams, die gelijktijdig op de baan staan, trekt evenmin de aandacht. De astronomische bedragen en de verbanning van een aantal golfers door de Noord-Amerikaanse PGA Tour gaan over de lippen.

Trompetters in replica-uniformen van de Queen’s Guard gaven om precies 14.15 uur Engelse tijd op de eerste hole van de Centurion Club in Hertfordshire, even boven Londen, het startsein van deze eerste editie. Alles lijkt op een Brits evenement, maar dat is schijn: het toernooi wordt georganiseerd door Saoedi’s. De organisatie claimt op ‘holistische wijze’ de golfsport te helpen, maar in de praktijk heeft het meer weg van een vijandige overname. Golfers die deelnemen, zoals Phil Mickelson, zijn over de streep gehaald met bedragen tot wel 200 miljoen dollar.

„We weten allemaal waarom iedereen deze week in Londen speelt”, reageerde Rory McIlroy, een Noord-Ierse topspeler die het – net als veel collega’s met hem – moreel en ethisch onverantwoord vindt om in te gaan op de lokroep uit het Midden-Oosten. „Karrenvrachten geld en vooraf uitbetaald. Als je een beslissing neemt louter op basis van financieel gewin, dan loopt het normaliter verkeerd af.”

In het geheim

Eerder uitte McIlroy een breed gedragen gevoel over Mickelson, die in het geheim LIV Golf hielp om deze competitie te vormen. Naïef, zelfzuchtig, onwetend en egoïstisch, noemde de Ier de zesvoudig winnaar van een ‘major’, vergelijkbaar met een grandslamtoernooi in het tennis. Mickelson noemde de Saoedi’s volgens zijn biograaf ‘scary motherfuckers’, maar ging niettemin met hen in zee.

De 51-jarige golfer uit Californië doelde met zijn uitspraak niet zozeer op de onderdrukking van vrouwen, de schendingen van mensenrechten, de bloedige oorlog in Jemen en het verbod op homoseksuele relaties, waarop de doodstraf staat in Saoedi-Arabië. Mickelson refereerde aan de moord op en het in stukken zagen van de journalist Jamal Khashoggi in 2018 binnen de muren van de Saoedische ambassade in Istanbul.

Volgens internationale veiligheidsdiensten gaf kroonprins Mohammed bin Salman vrijwel zeker opdracht om af te rekenen met een van zijn voornaamste criticasters. Sport en politiek vlechten zich bij LIV Golf ineen. Het Public Investment Fund (PIF), met Bin Salman als voorzitter, is grootaandeelhouder van het bedrijf met kantoren in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

PIF haalde vorig jaar het nieuws na de overname van Newcastle United. Yasir Al-Rumayyan, het publieke gezicht van het fonds, staat aan het hoofd van de voetbalclub uit de Engelse Premier League. Mickelson vormde deze week met hem een gelegenheidsduo na zijn presentatie in Londen. Hij noemde de afslachting van Khashoggi „vreselijk”, maar de voormalige nummer één van de wereld ging niettemin grijnzend met Al-Rumayyan op de foto.

Op de Centurion Club waakt Ari Fleischer over het imago van LIV Golf. Twee decennia geleden werkte de Amerikaan als hoofd persvoorlichting in het Witte Huis onder president George W. Bush. Na de aanslagen van 11 september 2001 verdedigde hij het besluit om Irak binnen te vallen en de behandeling van gevangenen in Guantánamo Bay. Nu leert hij de topgolfers niet in de vallen van journalisten te trappen.

De aversie van Fleischer tegen Saoedi-Arabië, vijftien van de daders van ‘9/11’ kwamen uit het land, staat nog op Twitter. De oliestaat, zo schreef hij op dat socialemediaplatform, moest beseffen dat het terroristen binnen de landsgrenzen huisvestte. „Dat was toen”, reageerde Fleischer hierop. Toernooidirecteur Greg Norman antwoordde in gelijke bewoordingen op vragen over Khashoggi. „Iedereen maakt fouten”, zei de Australische oud-topgolfer.

Fleischer, door tijdschrift Sports Illustrated omschreven als een „specialist in falen”, lukt het vooralsnog niet om alle deelnemers in een keurslijf te dwingen. De Schot Graeme McDowell, die in 2010 het US Open op zijn naam schreef, versprak zich. Hij gaf toe dat Saoedi-Arabië hem gebruikt voor ‘sportswashing’, sport als middel om een regime met een dubieuze reputatie een vriendelijk gezicht te geven.

„Als de Saoedi’s het golf willen gebruiken om iets te bereiken en de financiële middelen hebben om dat proces te versnellen, dan mogen we er trots op zijn hen daarmee op weg te helpen”, stelde McDowell. LIV Golf trekt na het driedaagse evenement in Engeland, met een prijzenpot van 25 miljoen dollar, naar de VS, waar het onder meer twee golfbanen van Donald Trump aandoet.

Bloedvlekken

De vuurdoop in Hertfordshire wekt niet de indruk dat de overstappers het mondiale golf op korte termijn gaan opslokken. Op een groep Amerikanen na trok de openingsdag nauwelijks ware liefhebbers. LIV Golf heeft in het VK geen televisiepartner. Sponsors wilden hun vingers niet branden aan het experiment. En het niveau was ondermaats, al deden eigen commentatoren op YouTube hun best het tegendeel te beweren.

‘Golf but not as you know it’, een van de slogans, verdwijnt niet zomaar. De PGA Tour, die zeventien dissidente golfers heeft geschorst, de Europese DP World Tour en de tweejaarlijkse Ryder Cup kunnen niet opbieden tegen de financiële armslag van de Saoedi’s. De vrees voor een leegloop lijkt niettemin voorbarig. Traditie en klasse, zo toonde de openingsdag aan, kan niet kunstmatig worden gecreëerd. Bloedvlekken laten zich moeilijk wegwassen, zoals de golfers in de Britse media konden teruglezen. Ze staan te boek als ‘deserteurs’, niet als dappere rebellen.

Prijzengeld Vier majors De vier belangrijkste golftoernooien (majors) hebben elk een totaal prijzengeld van 15 miljoen dollar (14,07 miljoen euro) of minder. De prijzenpot bij het eerste toernooi van de LIV Series in Londen bedraagt 25 miljoen dollar, waarvan 4 miljoen dollar voor de winnaar. De majors in volgorde van de golfkalender: The Masters 15 mln dollar (2,7 miljoen voor de winnaar) PGA Championship 15 mln dollar (2,7 miljoen) US Open (prijzengeld 2021) 12,5 mln dollar (2,25 miljoen) The Open Championship (2021) 11,5 mln dollar (2,07 miljoen)