PvdA en GroenLinks samen verder: een uitweg of een fuik?

PvdA-lid Ricardo Brouwer heeft zeker „een groen hart”, maar voelt zich vooral rood. Gevraagd naar een mogelijke partijfusie met GroenLinks zegt Brouwer, medewerker van de Statenfractie in Gelderland en lid van ‘verzetsgroep’ #TeamRood: „Ik ben bang dat in het roodgroene onze identiteit verloren gaat.”

Frank van de Wolde, PvdA-lid uit Utrecht en voormalig kandidaat-partijvoorzitter, gelooft juist in een roodgroen verhaal van PvdA én GroenLinks. „Het is dezelfde strijd, tegen de kapitaalkrachtige grootvervuilers en vóór de machtelozen die de rekening betalen. Laten we die samen voeren.”

Zaterdag besluiten PvdA en GroenLinks afzonderlijk of ze hun samenwerking verdiepen. Het concrete voorstel dat bij beide partijen voorligt: moeten de PvdA en GroenLinks na de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar in de senaat een gezamenlijke fractie vormen? De leden van de PvdA stemmen hier zaterdag over op een partijcongres, GroenLinks maakt diezelfde dag de uitslag bekend van een online ledenreferendum.

De partijleiding van zowel PvdA als GroenLinks heeft de fusie in de Eerste Kamer gepresenteerd als een logische volgende stap in de bestaande intensieve samenwerking. Beide partijen bestrijden dat dit onvermijdelijk tot een nog verdergaande stap leidt: een gezamenlijke Tweede Kamerfractie, of zelfs een partijfusie. Tegenstanders van zo’n volledige fusie hebben zich de afgelopen weken fel verzet en vrezen dat ze er in worden „gerommeld”. Op ledenavonden door het hele land ging de discussie zelden over de Eerste Kamer, maar over de vraag of de partijen fundamenteel verschillen en waarin dan, en of zij nog zelfstandig bestaansrecht hebben.

Stip op de horizon

RoodGroen, een initiatief van leden van PvdA en GroenLinks, hoopt dat beide partijen de stap richting fusie de komende jaren durven zetten. De groep werd vlak na de dramatisch verlopen Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar opgericht: GroenLinks leed een groot verlies, van veertien naar acht zetels, de PvdA bleef steken op negen. Ondanks die slechte uitslag kunnen PvdA en GroenLinks „samen herrijzen als één sterke macht”, staat in het oprichtingsmanifest van RoodGroen. Links moet nu écht de krachten bundelen in een nieuwe partij in plaats van blijven concurreren Alleen zo kan rechts nog worden verslagen.

Lees ook: Oud-PvdA-leider Ad Melkert: samengaan met GroenLinks? Doe het niet

Wie leden van RoodGroen spreekt, hoort vaak het argument dat de standpunten van de twee partijen nauwelijks meer verschillen. De Tweede Kamerfracties stemmen in zo’n 95 procent van de gevallen hetzelfde, bleek vorig najaar uit een analyse van het politieke blog Stuk Rood Vlees. Een favoriete anekdote onder fusievoorstanders is de gang van zaken rond de Stemwijzer voor de Europese verkiezingen in 2019. Die moest worden aangepast omdat PvdA en GroenLinks bij zestig stellingen exact hetzelfde standpunt hadden. Het verbaast Dick Pels, sympathisant van RoodGroen en oud-directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, niet. „De afgelopen tien jaar is GroenLinks onder Klaver veel sociaal-democratischer geworden en de PvdA juist groener.”

Dat GroenLinks en PvdA vaak hetzelfde stemmen is helemaal niet gek, zegt Sabine Scharwachter, oud-voorzitter van GroenLinks-jongerenclub Dwars en betrokken bij de actiegroep GroenLinksers tegen Fusie. „Als je samen oppositie voert is dat logisch. Ik vind de focus op standpunten oppervlakkig, het gaat om de stip op de horizon.”

Pepijn Zwanenberg, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Utrecht, wijst op de deelname van de PvdA aan het kabinet-Rutte II. „Toen was het verschil nog zo groot als dag en nacht.” Zwanenberg ziet lokaal nog grote verschillen, bijvoorbeeld rond duurzaamheid. „De PvdA stemde hier de vorige periode nog tegen windmolens en was altijd al vóór bouwen in het groen. Op dat laatste sloten we in het nieuwe college een compromis, maar wij zijn wel echt een groenere partij.”

Lees ook over deze gezamenlijke bijeenkomst van GroenLinks- en PvdA-leden: Klaver én Kuiken doen hun best het ‘F-woord’ te vermijden

Het klimaatbeleid wordt ook door sceptici bij de PvdA genoemd als een punt waarop de partijen verschillen, vooral als het gaat om hoe ambitieus dat beleid moet zijn en hoe de gewone man daarin moet worden meegenomen. Ricardo Brouwer geeft een voorbeeld uit Gelderland. „Hier worden nu wijken gasvrij gemaakt en krijgen mensen in huurwoningen verplicht inductie koken. Daar moet je een hele nieuwe pannenset voor aanschaffen. Niet iedereen kan dat betalen. Bij GroenLinks gaat klimaat voor mensen. Maar je kunt niet groen doen als je rood staat.”

Dick Pels vindt dat dit soorten anekdotes de verschillen onnodig uitvergroten. Hij wijst op de gezamenlijke klimaatvisie die de Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) onlangs presenteerden. „Vanaf de allereerste zin wordt duidelijk dat het energievraagstuk een verdelingsvraagstuk is, dat de overheid mensen die het niet kunnen betalen moet helpen.”

‘Discutabele woorden’

De omgang met migratie en vluchtelingen is „echt een duidelijk onderwerp waar we met de PvdA botsen”, zegt Sabine Scharwachter van GroenLinkers tegen Fusie. Ze hoorde PvdA-leider Attje Kuiken onlangs op een bijeenkomst „discutabele woorden” gebruiken over afgewezen asielzoekers die overlast zouden veroorzaken. „De PvdA gaat soms heel erg mee in het frame van rechts”, vindt ze.

Pels denkt ook dat er „werk aan de winkel” is, wil een fusiepartij over migratie uit één mond kunnen spreken. Hij ziet dat sommige PvdA’ers nog altijd worstelen met de erfenis van Fortuyn en in reactie daarop „populistische sentimenten” hebben overgenomen. „Dat zit heel diep.”

PvdA’er Van de Wolde van RoodGroen wil dat juist relativeren. „Een tijd lang heeft een groepje binnen de PvdA geprobeerd een meer cultureel-conservatieve koers te gaan varen. Ik durf te zeggen dat zij die strijd hebben verloren.”

Los van concrete standpunten zien tegenstanders van een fusie verschillende wereldbeelden bij de twee partijen. In een online manifest schrijft GroenLinksers tegen de Fusie: „Groene politiek wil het systeem veranderen […] de sociaal-democraten willen kansengelijkheid verbeteren binnen het oude systeem.” Scharwachter gelooft daarom dat GroenLinks en de PvdA „een eigen, andere rol hebben in het politieke speelveld”. Pels vindt dit „gezeur van mensen die heel principieel willen zijn”,

Een bron van zorg zijn de achterbannen. Hoewel kiezers van beide partijen in het algemeen zeer links en hoogopgeleid zijn, is er een duidelijk verschil in leeftijd: de achterban van GroenLinks is jong, die van de PvdA oud. GroenLinksers wonen vooral in de Randstad en grote steden, PvdA’ers verdeeld over het land.

De hoop van de fusievoorstanders is dat een nieuwe linkse partij voor meer kiezers aantrekkelijk kan worden. Onderzoek van politicologen was daar de afgelopen jaren niet eenduidig over.

Of lopen kiezers juist weg? Scharwachter verwacht dat „de radicale flanken van GroenLinks zullen uitstromen” naar de Partij voor de Dieren en BIJ1 en zegt ook zelf een fusiepartij niet te zullen meemaken. „Dan ben ik politiek dakloos.” Ze vreest een bleker, minder uitgesproken profiel en dat een fusiepartij „een soort PvdA” wordt, „maar dan iets groener en progressiever”. Om die reden is PvdA’er Brouwer juist bang dat de sociaal-democraten een deel van de traditionele achterban uit de arme wijken nooit meer zal terugwinnen. „GroenLinks heeft voor hen echt een te elitair imago.”

Frank van de Wolde hoopt dat een succesvolle gezamenlijke senaatsfractie de opmaat is naar een fusiepartij, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2025. „Volgens mij snakt de samenleving naar een partij met een knalrood én felgroen verhaal.” Ook Dick Pels gelooft dat: „Als je dat vol overtuiging doet, ben ik ervan overtuigd dat dit heel veel mensen zal aanspreken.”

Eén fractie of ook één kieslijst? Op het PvdA-congres draait het zaterdag om de vraag hoe de nauwere samenwerking met GroenLinks in de Eerste Kamer er precies moet uitzien. Het partijbestuur wil in elk geval na de senaatsverkiezingen een gezamenlijke fractie met GroenLinks vormen. Ledeninitiatief RoodGroen wil ook een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste Kamer. Als de fractie pas ná de verkiezingen wordt gevormd, kan het zijn dat de partij die beter scoorde bij de Provinciale Statenverkiezingen getalsmatig in de meerderheid is. De provinciale verkiezingen zijn in maart volgend jaar.