Politiechef Parijs noemt optreden rond CL-finale ‘mislukking’

De politiechef van Parijs Didier Lallement heeft donderdag het politieoptreden rond de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool „een mislukking” genoemd. Dat melden internationale persbureaus. Volgens Lallement had de politie de supporters veiligheid moeten bieden, en bezorgden de ongeregeldheden Frankrijk imagoschade. De chef bood ook zijn excuses aan voor de inzet van traangas.

Lallement zei dat hij beseft dat „goedwillende mensen” slachtoffer waren van het traangas, maar benadrukte ook dat er „geen andere oplossing” was. Ook liet hij weten dat de wedstrijd dankzij de politie toch door kon gaan en dat er dankzij haar inzet „geen ernstig gewonden en doden waren”. Wel ziet de politiechef zichzelf als verantwoordelijke voor de ongeregeldheden.

Rond de wedstrijd in het Stade de France ontstond chaos. Volgens de Europese voetbalbond UEFA wilden „duizenden” supporters met een nepkaartje het stadion in. Toegangspoorten gingen voor deze mensen niet open, waardoor grote groepen supporters ophoopten en mensen met geldige kaartjes niet naar binnen konden. Meerdere supporters – vermoedelijk zonder kaartje – probeerden over de hekken te klimmen om alsnog binnen te komen. De politie zette daarop traangas in. De wedstrijd begon door de ongeregeldheden 35 minuten later.