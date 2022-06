Lisa Ostermann bezingt haar twijfels in overtuigende liedjes

Lisa Ostermann (31) begroet het publiek door het zingen van wat klassieke Amsterdamse nummertjes. Gekleed als ‘Jordanese Trees’, zo leren we later, als wie ze ooit optrad voor bedroefde en uitgedoofde bejaarden. Het is een van de anekdotes die een rol spelen in Ostermanns verhaal over de verschillen tussen zekerweters en twijfelaars. Haar rij-instructeur behoort tot de eerste categorie, zo werd maar weer duidelijk toen Ostermann hem eens vroeg naar de volgens haar ongewone klemtoon in zijn naam. Zijn antwoord in plat Amsterdams: „Waarom Dánilo? Ik héét Dánilo, dáárom.”

Ostermann is het tegenovergestelde van Dánilo: een twijfelaar die best weet dat haar oom Theo geen gelijk heeft („Ik vind vrouwelijke cabaretiers nooit grappig.”), maar toch flink kan dubben waarom nou precies niet. Uiteindelijk komt ze een heel eind, met als treffende slotsom dat een niet grappige vrouw afstraalt op de hele groep, terwijl het bij een niet grappige man omgekeerd werkt: „Het is Jandino Asporaat.”

Hoogtepunt

De eerste voorstelling van Ostermann – ze won in 2020 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival – is heel behoorlijk gelukt. In Met z’n allen beweegt ze ontspannen over het podium en ze heeft een aantal erg vermakelijke verhalen, zoals dat over een avondje ‘gezellig’ het spel 30-seconds spelen in familieverband. Niet alles is geslaagd, zo zitten er wel wat veel makkelijke grappen in en wordt het thema van de avond (Ostermanns twijfels in het sociale verkeer) niet heel erg uitgediept.

Uiteindelijk overtuigt Ostermann het meest met haar liedjes. Sommige zijn sentimenteel of nostalgisch, maar weten op knappe wijze de grens met het pathetische net niet te overschrijden. Absolute hoogtepunt van Met z’n allen is een prachtig lied over de Amsterdamse Disco Dolly, waar een cocktail met daarin gekmakende onzekerheden, een flinke dosis koning alcohol en de leegte van liefdeloze lust, Ostermann te veel wordt op de wc. ‘Huilend op de wc bij disco Dolly’ heeft een schitterende tekst en de climax waarin Ostermann zichzelf ‘het spijt me’ toezingt, is hartverscheurend.