Oppassen dat de pro-Russische buren niet meeluisteren in bezet Cherson

Als Yulia van der Noordaa vanuit Nederland belt met haar ouders in Cherson in Zuid-Oekraïne, doen haar ouders de ramen dicht. Ze willen niet dat hun pro-Russische buren meeluisteren. Die buren zijn blij met de Russische overname van hun stad. „Maak je geen zorgen”, zeggen ze tegen Yulia’s ouders. „We zijn bevrijd, alles komt goed.”

Veel inwoners van Cherson zien dat anders. Op 2 maart, een week na de Russische aanval op Oekraïne, viel de havenstad aan de monding van de Dnjepr, 70 kilometer van de Zwarte Zee, in handen van het Russische leger. Sindsdien is de stad bezet. Of zoals Oekraïners zeggen: ‘tijdelijk bezet’. Sinds 2 maart heeft 40 procent van de bijna 300.000 inwoners de stad verlaten. Ze zijn niet gevlucht voor geweld, maar voor de gestage russificering van hun stad. De toekomst is te onzeker.

Cherson – vernoemd naar de voormalige Griekse kolonie Chersonesos op de Krim – krijgt relatief weinig internationale aandacht. Na de Russische terugtrekking uit de regio rond Kiev en de verwoesting van Marioepol is de blik gericht op de strijd in de oostelijke Donbas. Ook in het zuiden wordt echter wel degelijk gevochten. Het Oekraïense leger wint met een recent tegenoffensief terrein in het gebied rond Cherson en de nabijgelegen stad Mikolajiv.

Cherson was de eerste serieuze Russische verovering en heeft sinds eind april een pro-Russische burgemeester. Het gelijknamige district (oblast), vooral oostelijk van de stad, is bijna even groot als België en staat eveneens onder pro-Russisch bestuur. De regio is een proeftuin die de Russische intenties met veroverde delen van Oekraïne zichtbaar maakt.

De Russische parlementariër Igor Kastjoekevitsj, een belangrijke figuur in de grootste partij Verenigd Rusland, liet deze week iets van die intenties zien. „De opname van de regio Cherson in Rusland zal volledig zijn, vergelijkbaar met de Krim”, schreef hij in een dinsdag gepubliceerde rapport. Het is het eerste publieke pleidooi om de regio Cherson deel van Rusland te laten worden.

Incompetentie of verraad

Yulia van der Noordaa kan zich er niets bij voorstellen. Tot haar 17de woonde ze in Cherson, ze keerde er terug om te trouwen met haar Nederlandse man, tot vorig jaar gingen ze er op vakantie. Anders dan bij de Russische annexatie van de Krim in 2014 zal het verzet hevig zijn, verwacht ze. Driekwart van de bevolking van Cherson is Oekraïens, 20 procent is etnisch Russisch. Bij verkiezingen wonnen altijd pro-Oekraïense partijen. In een peiling in 2014 sprak 91 procent van de inwoners zich uit tegen aansluiting bij Rusland.

Eind februari werden die inwoners onaangenaam verrast door de snelle verovering van hun stad. Russische militairen konden moeiteloos oprukken vanuit de Krim. Er was Oekraïens verzet op de cruciale Antonovskybrug over de Dnjepr, ten oosten van de stad, maar de brug werd om onduidelijke redenen niet opgeblazen. Dat had de Russische opmars aanzienlijk vertraagd.

In Cherson wordt gespeculeerd over verraad. Begin april ontsloeg president Zelensky het hoofd van de veiligheidsdienst in Cherson, zonder toelichting. Hij noemde hem wel een ‘antiheld’. „We hebben het verprutst”, zei Zelensky’s adviseur Oleksi Arestovytsj later over de inname van Cherson. „De grootste vraag is waar sprake was van incompetentie en waar van verraad.”

Burgemeester Ihor Kolychajev claimde op 2 maart goede afspraken te hebben gemaakt met de bezetter. De Oekraïense vlag kon blijven wapperen op het stadhuis, Oekraïense wetgeving bleef intact, tanks zouden wegblijven uit de stad. In maart kwamen er nog verrassende video’s uit Cherson naar buiten, met demonstranten die Russische militairen uitdaagden. Dergelijke beelden verdwenen toen dit protest met geweld werd onderdrukt. Eind april werden lokale en regionale bestuurders vervangen door pro-Russische marionetten.

Geen normaal leven meer

Vrijheid bestaat nu niet meer voor de inwoners van Cherson, zegt Iuliia Mendel, journalist en voormalig perschef van president Zelensky. Net als Yulia van der Noordaa groeide ze op in de regio. Ook zij volgt dagelijks Telegramkanalen met nieuws over het gebied en heeft veel contact met bekenden die er wonen. Buitenlandse journalisten komen Cherson niet in. Mendel: „De mensen die ik spreek hebben geen normaal leven meer. Ze kunnen de stad niet verlaten, kunnen bij elk checkpoint worden gecontroleerd.”

Russische militairen zoeken gericht naar mensen die verzet kunnen bieden, vertelde mensenrechtenactiviste Olha Resjetylova onlangs op een seminar over Russische misdaden in Cherson. Het gaat om reservisten van de Territorial Defense Forces, veteranen, activisten en lokale bestuurders. Ze worden vastgehouden en gemarteld. Volgens Oekraïense autoriteiten gaat het om zeshonderd mensen. De BBC sprak met een anti-Russische activist en een journalist die aantoonbaar gemarteld zijn. Er worden ook verdwijningen gerapporteerd.

Het dagelijks leven is gecompliceerd. Veel bedrijven zijn gesloten, mensen hebben geen werk en dus nauwelijks geld. Winkels, waar veel producten ontbreken, willen alleen contant geld, maar de geldautomaten zijn vaak leeg. Op straat is het leeg en stil. Veel inwoners zijn vertrokken. De achterblijvers blijven binnen, ze richten zich op familie en naasten.

Van der Noordaa: „Mijn ouders willen niet weg, maar het wordt steeds zwaarder om het vol te houden.” Haar ouders zijn „mentaal moe”. Van het slapen op de vloer uit angst voor beschietingen, van het een dag lang zoeken naar een plek om tandpasta te kopen, van het ontbrekende contact met de buitenwereld als internet het weer een paar dagen niet doet. Maar vooral van de onzekerheid over hun toekomst en die van hun stad.

Permanente propaganda

Naast de ‘gewone’ problemen met het leven van alledag is er de russificering. Stap voor stap gaat het openbare leven over van Oekraïens naar Russisch. De eerste stap was tv: Oekraïense zenders werden ingeruild voor Russische staatstv, met permanente propaganda over de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Er is ook lokaal toegesneden propaganda, zegt Mendel. „Ze spelen met de gevoelens van mensen, door te zeggen dat Oekraïne de regio Cherson heeft opgegeven.”

Oekraïense internetproviders worden gedwongen om hun verkeer via Russische providers te laten lopen. Simkaarten voor mobiele telefoons worden Russisch. Van der Noordaa kent de eigenaar van de Oekraïense provider Skynet, die nu verbonden is met een Russische provider op de Krim. „Oekraïense websites zijn niet meer toegankelijk, maar communiceren via Whatsapp en Skype kan nog wel. Hij moest kiezen tussen helemaal stoppen of dit, ik begrijp zijn afweging.”

In Skadovsk, een stad in het district Cherson, werden tijdens een door het Russische leger georganiseerde persreis vorige maand broden gebakken naar een recept uit de Sovjet-tijd. Foto AP

De Oekraïense taal wordt systematisch uitgewist, bevestigde het Britse ministerie van Defensie woensdag. Op scholen wordt het lesprogramma aangepast, met Russische leerboeken die de Russische versie van de relatie tussen Rusland en Oekraïne vertellen. Roebels worden via uitkeringen en pensioenen in omloop gebracht. Bedrijven worden opgeroepen om prijzen niet alleen in hryvnia maar ook in roebels te vermelden. Mendel: „Niemand wil dit, maar het is heel moeilijk om de eisen van een bezetter te negeren.”

Inwoners van andere delen van Oekraïne kunnen sinds deze week met een versnelde procedure een Russisch paspoort aanvragen in de regio Cherson. In de Donbas gebruikte Rusland de uitgifte van paspoorten al eerder voor russificering.

Op scholen wordt het lesprogramma aangepast, met Russische leerboeken die de Russische versie van de relatie tussen Rusland en Oekraïne vertellen

De kroon op de russificering van bezette gebieden is een referendum. Het Kremlin gebruikt ‘de wil van het volk’ graag als politieke rechtvaardiging voor militaire annexaties. Zo ging het ook op de Krim in 2014. In Cherson is ook een referendum aangekondigd, maar het is al meerdere keren uitgesteld. Mendel denkt het referendum moeilijk wordt voor Rusland. „Op de Krim kwam het snel na de annexatie, mensen werden er door overvallen. We zijn nu beter voorbereid. Er is ook veel meer verzet, en burgers zijn minder gehoorzaam dan toen.”

Verzet tegen de Russische overname van Zuid-Oekraïne is er zeker, constateert Oekraïne-expert Alexander Motyl van de Amerikaanse Rutgers University. In een artikel op defensiewebsite 1945 signaleert hij een sterke toename van guerilla-acties door Oekraïense ‘partizanen’. Dat gaat van verspreiden van flyers tot saboteren van infrastructuur en vermoorden van pro-Russische bestuurders en militairen. De haarden van het verzet zijn Melitopol en Cherson. Guerilla kan in die regio’s een belangrijke factor worden in de oorlog, verwacht Motyl. Zeker als het Russische leger van achteren wordt belaagd door partizanen en van voren door het Oekraïense leger.

