Opnieuw meer aanbestedingen gegund aan Nederlandse bouwbedrijven

Nederlandse bouwbedrijven verwierven vorig jaar in Nederland opnieuw veel meer opdrachten dan buitenlandse partijen. Het merendeel van de tenders werd gewonnen door Nederlandse ondernemers, waar een paar jaar geleden vooral buitenlandse partijen de aanbesteding gegund kregen. Dat blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie van vakblad Cobouw, dat het aanbestedingsnetwerk van de overheid analyseerde (TenderNed).

Hoewel een krappe meerderheid van de projecten Europees is aanbesteed, zijn het de Nederlandse bedrijven die de meeste projecten binnenhaalden. In 2017 gingen twee op de drie infrastructuurklussen nog naar buitenlandse consortia, maar sinds die tijd wonnen Nederlandse bouwbedrijven de markt terug. Het Belgische Vandezande, dat waterkrachtvijzels bouwt, was met een opdracht in Bodegraven ter waarde van 7 miljoen euro de belangrijkste buitenlandse partij, aldus Cobouw. Ter indicatie: de grootste tien aanbestedingen van vorig jaar waren 33 miljoen euro of meer waard en gingen allemaal naar Nederlandse bedrijven. In ruim acht van de tien gunningen werd gekozen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. Bij 14 procent van de gevallen was de laagste prijs doorslaggevend.

Anders aanbesteden

Het totale bedrag van de circa vierhonderd aanbestedingen die Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en hogescholen deden, groeide vorig jaar met 400 miljoen euro tot 3,4 miljard, vergeleken met een jaar eerder. Verreweg de grootste opdracht die werd gegund was het herstel van tweehonderd kilometer kademuur in Amsterdam. Een consortium van de bouwbedrijven Dura Vermeer, Beens Groep en H. van Steenwijk gaat de komende zes jaar voor 750 miljoen euro aan de slag met de historische muren.

Bouwbedrijven Heijmans en Strukton Rail sleepten met ieder vijftien opdrachten vorig jaar de meeste contracten in de wacht. Het ging om meerdere relatief kleine projecten, voor respectievelijk 88 en 77 miljoen in totaal. Dit past in een trend: ‘infrabouwbedrijven’ (die zich richten op infrastructuurprojecten) tekenen niet langer in op grote opdrachten van honderden miljoenen omdat de risico’s op forse kostenoverschrijdingen vaak bij hen terechtkomen. Slepende procedures bij de bouw van de Zeesluis IJmuiden en herstelwerkzaamheden aan de Afsluitdijk werden dit jaar opgelost met schikkingen die tot in de honderden miljoenen liepen.

Miljardenklus? De grote bouwers bedanken ervoor

Het ging in het verleden vaak mis doordat bouwbedrijven op miljardenklussen intekenden, waarbij ze verantwoordelijk werden voor alle aspecten van het bouwproces. Om conflicten tussen bouwer en opdrachtgever te voorkomen, wordt er daarom nu anders aanbesteed. Zo wordt ook bij het werk aan de OV-terminal bij treinstation Amsterdam-Zuid, onderdeel van bouwproject ‘het Zuidasdok’, gewerkt met een zogeheten tweefasen-aanbesteding. Daarbij gaan opdrachtgever en bouwer vóór de definitieve ondertekening van de contracten met elkaar om de tafel om eventuele risico’s in kaart te brengen. Bij het Zuidasdok ging het eerder helemaal mis. De ondertunneling en uitbreiding van station Amsterdam-Zuid wordt 1,2 miljard duurder dan was gepland en loopt jaren vertraging op. De gunning van de OV-terminal bij station Amsterdam-Zuid ging naar bouwbedrijf Mobilis, dat de aanbesteding van 310 miljoen euro won. Het was de op-een-na grootste aanbesteding van 2021.

