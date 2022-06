OM niet-ontvankelijk wegens ‘weerzinwekkend’ racisme van politie in Dordrecht

Het Openbaar Ministerie is donderdag door de Rotterdamse rechtbank wegens „weerzinwekkend” racisme van de politie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een vader en een zoon. Zij stonden terecht wegens het plegen van geweld tegen agenten. De verdachten raakten op Sinterklaasavond 2020 verwikkeld in een gevecht met drie agenten in Dordrecht.

Volgens de rechtbank is onder meer door racistisch handelen van de politie „op grove wijze het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van zijn zaak in het gedrang gekomen”. De rechters nemen het de politie en het OM kwalijk dat ze aanvankelijk in het proces-verbaal hebben verzwegen dat de 53-jarige agent Wouter-Jan O. een verdachte uitschold voor „kutneger”. De rechtbank spreekt van „een weerzinwekkende discriminatoire uitlating”.

Het racisme kwam aan het licht via opnames van een buurtcamera die bij een flat hing. De agenten wisten niet dat ze werden gefilmd. De gang van zaken werd voor het OM pas duidelijk nadat nader onderzoek was gedaan naar de beelden van het incident, omdat NRC er over had gepubliceerd.

Lees ook: Politie Rotterdam weer in opspraak om racisme

Celstraf geëist

Vorige maand eiste officier van justitie Dedy Woei-a-Tsoi wegens het vechten met agenten nog een gevangenisstraf van 228 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk tegen de 46-jarige vader. Tegen zijn 19-jarige zoon werd een werkstraf geëist van 172 uur.

Maar de rechtbank is van mening dat de agenten veel te hard hebben opgetreden bij de aanhouding van de twee verdachten. „Door achtereenvolgens het toepassen van disproportioneel geweld, het doen van een racistische uitlating en pas na aanhoudend aandringen van de verdediging nader onderzoek te doen naar die uitlatingen, zijn meerdere normen geschonden, waaronder de integriteit van opsporing en de waarheidsvinding. De ernst hiervan en het daarmee samenhangende belang behoeven geen nader betoog. Dat is het fundament waarop het Nederlandse strafproces is gebouwd”, aldus de rechtbank. Eerder veroordeelde de politierechter de agent Wouter-Jan O. al tot een geldboete van 250 euro wegens belediging.

Een weerzinwekkende discriminatoire uitlating Rechtbank Rotterdam over uitspraak van agent

‘Paardenlul’

Het gevecht ontstond op Sinterklaasavond 2020 omdat een agent iemand wilde aanhouden – niet een van de twee verdachten – die „paardenlul” tegen hem had geroepen. Dat schelden was „niet gepast” zegt de rechtbank. „De politie dient met respect te worden behandeld en dient ongestoord haar belangrijke dienende taak uit te kunnen oefenen.”

Maar de reactie van de politie is door het racisme en geweld niet acceptabel. Door zaken „te verhullen” is het strafproces niet meer eerlijk en dient niet-ontvankelijkheid te volgen, aldus de rechtbank. ”

Advocaat Justin Kötter, die vader en zoon bijstond, noemt het vonnis „een bijzonder rechtvaardige uitspraak die recht doet aan een lange strijd die mijn cliënten hebben moeten voeren. Een niet-ontvankelijkheid van het OM komt tegenwoordig vrijwel niet meer voor, maar de rechtbank maakt hier een duidelijk statement tegen weerzinwekkend discriminerend optreden door de politie.”

Het OM is volgens een woordvoerder „teleurgesteld” en kijkt of er hoger beroep zal worden ingesteld. De drie agenten hadden ook duizenden euro’s materiële en immateriële schadevergoeding geëist. Die vorderingen zijn afgewezen.

Lees ook dit interview met plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: Voortaan dreigt ontslag voor racistische agenten