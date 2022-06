Gouden Strop voor Marion Pauw, debuutprijs voor NRC-journalist Haan

Marion Pauw en Anya Niewierra hebben dit jaar de belangrijkste Nederlandse thrillerprijzen gewonnen. Pauw won de Gouden Strop voor haar boek Vogeleiland, Niewierra kreeg de Hebban Thrillerprijs voor De Camino. De prijzen werden donderdagavond uitgereikt tijdens de Avond van het Spannende Boek in de Bibliotheek Neude in Utrecht.

Ook NRC-journalist Bas Haan viel in de prijzen met het debuut Lenoir. Hij kreeg de NBD Biblion Schaduwprijs, de aanmoedigingsprijs voor het beste thrillerdebuut. De jury noemde het boek „een volwassen, afgewogen boek, waarbij je geen moment het idee hebt dat je een debuut in handen hebt”.

Tweede Gouden Strop voor Pauw

Van de in totaal vier prijzen die donderdag werden uitgereikt, wordt de Gouden Strop gezien als de belangrijkste prijs. Marion Pauw kreeg de prijs toegekend omdat haar boek volgens de jury was geschreven „door een auteur die de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint maar steeds luguberder wordt”. Het is de tweede keer dat Pauw de prijs wint: in 2009 won ze met haar boek Daglicht. Vorig jaar werd de Gouden Strop gewonnen door Bernice Berkleef met haar boek Bloedsteen.

De vierde prijs die donderdagavond werd uitgereikt was de Zilveren Strop, die werd gewonnen door Marjolein van der Gaag voor Onder de waterspiegel. De Zilveren Strop wordt sinds vorig jaar uitgereikt aan de winnaar van een schrijfwedstrijd. Dit jaar deden 121 mensen mee en werd de inzending van Van der Gaag door de jury gekozen tot winnaar.

