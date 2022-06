Verdachte van aanrijding in Berlijn heeft ‘ernstige psychische problemen’

De man die ervan verdacht wordt woensdagochtend met een auto in Berlijn te zijn ingereden op een schoolklas heeft „ernstige psychische problemen”. Dat heeft burgemeester van Berlijn Franziska Giffey donderdag gezegd tegen radiozender Inforadio-RBB, melden Duitse media. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakten veertien anderen, vooral kinderen, gewond.

Volgens Giffey blijkt uit een nog lopend politieonderzoek dat de man „zware geestelijke problemen” heeft. Met de hulp van een tolk zou de politie proberen de „soms verwarrende uitspraken” van de verdachte te begrijpen. De politie onderzoekt ook wat de posters en documenten, gevonden in de auto, te maken hebben met het motief van de bestuurder. De Duitse krant Bild meldde woensdag dat het ging om een bekentenisbrief, maar de Berlijnse SPD-bestuurder Iris Spranger ontkende dit vervolgens.

De 29-jarige Duits-Armeense man, die na zijn aanhouding naar het ziekenhuis werd gebracht, wordt ervan verdacht dat hij woensdag met een personenauto bij de Gedächtniskirche, aan de bekende winkelboulevard Kurfürstendamm, inreed op de schoolklas. De klas bezocht Berlijn vanuit een kleine stad in de deelstaat Hessen. Burgemeester Giffey sprak woensdag van „een donkere dag in de geschiedenis van Berlijn”. Daarvoor had bondskanselier Olaf Scholz al getweet dat de „wrede razernij” hem „diep heeft geraakt”.