Maak een eind aan de Indische ontrechting

De rechter in Den Haag wees recent de vordering van de Stichting Japanse Ereschulden af om schadeloosstelling. De zaak is verjaard. Maar de rechter erkende wél dat deze slachtoffers door de staat ongelijk zijn behandeld vergeleken met mensen die slachtoffer waren van nazi-Duitsland. Deze zaak is onderdeel deel van de bredere Indische Kwestie.

Henk Harcksen is jurist (internationaal recht). Familieleden werden slachtoffer van de Japanse bezetting.

Al sinds de Japanse capitulatie weigert de staat rechthebbenden, Indische ambtenaren en militairen en hun nabestaanden, te compenseren voor gederfde inkomsten tijdens Japanse gevangenschap. De staat heeft het salaris van deze militairen en ambtenaren nooit betaald, hoewel hun dienstverband doorliep in de jaren die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog doorbrachten in Japanse (krijgs-)gevangenschap. Het betreft de zogenaamde ‘Backpay’.

Ruim twee jaar geleden, op 1 december 2020, nam de Tweede Kamer de motie Van Gerven c.s. aan die het kabinet verzoekt een wettelijke regeling te treffen om weduwen van KNIL-militairen en gouvernementsambtenaren te compenseren. De uitvoering van deze motie zou een doorbraak worden in de 77-jarige geschiedenis van Indische ontrechting. Die motie is nog steeds niet uitgevoerd.

Het alsnog uitkeren van een wettelijke vergoeding aan deze groep is niet alleen een norm van beschaving maar ook een rechtsplicht.

Eén geheel

De Nederlandse regering stelt zich echter op het standpunt dat de baten en lasten van Nederlands-Indië als rechtspersoon gescheiden waren van die van het Moederland. Het Koninkrijk in Europa zou dus niet aansprakelijk zijn voor claims van Indische ambtenaren en militairen. Maar uit documenten van Besluitwetgeving van het Nederlandse Oorlogskabinet in Londen blijkt dat Nederlands-Indië staatsrechtelijk, hiërarchisch ondergeschikt was aan het moederland en direct viel onder het gezag van dit Oorlogskabinet. Dat is direct af te leiden uit Overgangsbesluit Indische staatsregeling (nr. 66) dat deel uitmaakt van die Besluitwetgeving. De kolonie maakte staatsrechtelijk onderdeel uit van het Koninkrijk. De Besluitwetgeving werd na de oorlog staatsrechtelijk gelegitimeerd door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid (1940-1950).

Volgens de memorie van toelichting bij het Overgangsbesluit was er ook financieel sprake van de Eenheid van Staat: „Nu de Minister van Koloniën belast is met de taak van de Gouverneur-Generaal inzake het algemeen bestuur in Nederlands-Indië, is voor een scheiding van het financieel beheer tussen deze twee bewindslieden geen plaats meer en ligt het in de lijn der staatsrechtelijke verhoudingen dat beheer te concentreren bij de minister van Koloniën.”

Het kabinet stelde in een recente briefwisseling met de Tweede Kamer en nabestaanden echter „dat wegens het ontbreken van een rechtstreekse band tussen het KNIL en de Nederlandse Staat degene die claimt zich niet met succes kan beroepen op betaling van backpay door de Staat”. Maar het Overgangsbesluit bepaalde dat het direct militair gezag over het KNIL wel degelijk werd uitgeoefend door de minister van Koloniën.

In 2015 is de Backpayregeling tot stand gekomen waarmee de nog op 15 augustus 2015 in leven zijnde ambtenaren en militairen, een bedrag van 25.000 euro zouden krijgen als vergoeding. Deze regeling is door staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PvdA) gegoten in de vorm van een buitenwettelijke regeling gebaseerd op morele overwegingen. De moraliteit staat echter op gespannen voet met de kennelijke doelstelling om de groep begunstigden zo klein mogelijk te houden.

Het in leven zijn op de peildatum van 15 augustus 2015 vormt het criterium voor betaling. Weduwen en nakomelingen van de voor die datum overleden militairen en ambtenaren komen niet in aanmerking voor genoemde uitkering. Dit is in strijd met het recht en duidt op ongelijke behandeling.

Door de buitenwettelijke regeling werd de bestuursrechter in zijn toetsingsmogelijkheden de facto bijna volledig ingeperkt, wat blijkt uit processen die nabestaanden aanspanden tegen de staat.

In tegenstelling tot deze groep ontvingen personeelsleden van de Koninklijke Marine die in Japanse krijgsgevangenschap zaten al in 1946 de Backpayvergoeding. Alweer: ongelijke behandeling.

Eindeloos doorgeschoven

Tijdens het vorige kabinet voerde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) de wens van de Tweede Kamer om een wettelijke regeling voor de Backpay te treffen, niet uit. Wel kwam onderzoek naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een financiële regeling. Gevolg: nog meer peildata, twijfel aan de uitvoerbaarheid van een regeling omdat de Sociale Verzekeringsbank nog een uitvoeringstoets zou moeten doen. Het ingeschakelde adviesbureau Andersson, Elffers, Felix kwalificeert vervolgens niet uitbetaling van de Backpay als een „historische vergissing”.

Zo wordt dit dossier politiek eindeloos doorgeschoven. Hier is sprake van een nog verdergaande Indische ontrechting. De door de staat gehanteerde argumenten om de Backpay niet uit te betalen kunnen niet standhouden omdat zij aantoonbaar gebaseerd zijn op onjuiste feiten zoals blijkt uit de Wettelijke regelingen van Nederlands-Indië 1942-1945. De Uitkeringsregeling Backpay 2015 leidt tot juridische uitsluiting, ongelijke behandeling en discriminatie omdat zij de toetsing aan de Grondwet onmogelijk maakt. Over de relatie tussen de Grondwet en rechterlijke toetsing heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtsspraak, Henk Naves, zich recent uitgesproken: „De Grondwet is zo belangrijk dat de rechter daaraan moet kunnen toetsen.”

Nu het kabinet en Tweede Kamer zich deze zomer gaan buigen over de militaire afwikkeling van de kolonie Nederlands-Indië hebben ze ook de kans om de Indische Kwestie eindelijk definitief te regelen, zoals de Tweede Kamer al in 2020 heeft verzocht. Tijd heelt alleen wonden die worden behandeld.