‘Kabinet maakt kinderopvang voor lage inkomens juist duurder’

Het kabinetsvoornemen om de kinderopvang bijna gratis te maken voor werkende ouders, vergroot de ongelijkheid tussen lage en hoge inkomens. Tegelijkertijd kunnen private investeringsmaatschappijen de subsidie gebruiken om hun winst te vergroten. Dat concluderen drie onderzoekers van de Universiteit Utrecht donderdag in economenblad ESB.

Vanaf 2025 wil het kabinet 95 procent van de kinderopvangkosten vergoeden voor werkende ouders, ongeacht hun inkomen. Daarmee moet het voor ouders gemakkelijker worden om meer te gaan werken.

De nieuwe subsidie gaat rechtstreeks naar de kinderopvang. Dat moet het simpeler maken voor ouders. Nu moeten zij nog zelf een toeslag aanvragen, die inkomensafhankelijk is: de hoogste inkomens krijgen 33 procent vergoed, de laagste inkomens 96 procent. Dat brengt onzekerheid met zich mee: als later blijkt dat zij méér hebben verdiend dan opgegeven – door een nieuwe baan of omdat zij meer uren gingen werken – riskeren ze een terugvordering.

Hoge winsten

Straks betalen ouders een vaste, kleine ‘eigen bijdrage’, is de bedoeling. Maar: dat bedrag kan weleens hoger uitvallen dan het kabinet voor ogen heeft, schrijven hoogleraar economie Janneke Plantenga, universitair hoofddocent economie Thomas van Huizen en hoogleraar pedagogiek Paul Leseman. Want de overheid geeft deze 95 procent subsidie tot een maximaal uurtarief. Als een opvang een hoger tarief rekent, moeten ouders die extra kosten zelf betalen.

En opvangorganisaties zúllen hogere tarieven gaan rekenen, verwachten de onderzoekers. Want een deel van deze organisaties is in handen van private investeringsmaatschappijen die hoge winsten nastreven.

De subsidie creëert ruimte om een hogere prijs te vragen, want mensen met een midden- of hoger inkomen zullen toch al veel goedkoper uit zijn. Voor hen is het geen probleem om een iets hogere eigen bijdrage te betalen.

Door de nieuwe subsidie zal de vraag naar kinderopvang in korte tijd sterk toenemen, terwijl het aanbod beperkt is: de branche kampt nu al met grote personeelstekorten. Ook dat drijft de prijs op.

Het gevolg: de kinderopvang wordt „voor lage inkomens alsnog onbereikbaar”, schrijven de onderzoekers. Zij zullen veel duurder uit zijn dan nu. Als oplossing opperen de onderzoekers dat de overheid eisen kan stellen aan de maximale prijs die opvangaanbieders mogen vragen. Ook kan het kabinet een winstverbod overwegen.

In buitenlandse zakken

Het kabinet had juist gehoopt dat de nieuwe subsidie aantrekkelijk zou zijn voor lagere inkomens. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) betreurt het dat ouders met een „lage sociaaleconomische status” nu relatief weinig gebruik maken van kinderopvang, schreef ze in april aan de Tweede Kamer. De nieuwe subsidie moet „het gebruik en de toegankelijkheid van de opvang” bevorderen, schreef ze. „Ook onder deze groep ouders.”

Maar de minister was zich al bewust van de risico’s die het ESB-artikel beschrijft. Dat bleek vorige maand in een Tweede Kamerdebat. Daarin spraken meerdere Kamerleden van oppositie- én regeringspartijen dezelfde vrees uit: dat veel publiek geld in de zakken van buitenlandse investeerders zal verdwijnen.

Van Gennip deelt die zorg, zei ze. „Het idee dat ons belastinggeld niet ten goede zou komen aan de kwaliteit, de investeringen en de capaciteit in de kinderopvang en zou uitstromen als overwinst, [...] vind ik ook niet wenselijk.”

De minister kondigde een onderzoek aan, dat onder meer de voor- en nadelen van een winst- of prijsbeperking zal beschrijven. Ze wil zorgvuldig te werk gaan, zei ze. „We willen inderdaad niet Gekke Henkie zijn.”