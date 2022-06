Iran schakelt de inspectiecamera’s uit, Atoomagentschap is bezorgd

Iran heeft de internationale bezorgdheid over zijn nucleaire activiteiten deze week flink aangewakkerd met plannen voor de installatie van nieuwe geavanceerde centrifuges en het uitschakelen van inspectiecamera’s van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA). Terwijl Teheran bovendien over steeds grotere hoeveelheden hoog verrijkt uranium beschikt – potentieel bruikbaar voor kernwapens – raakt een nieuw akkoord over de inperking van Irans nucleaire programma in ruil voor opheffing van economische sancties alleen maar verder uit zicht.

Donderdag onthulde Rafael Grossi, de directeur van het IAEA in Wenen, dat Iran had aangekondigd 27 camera’s van het IAEA bij nucleaire faciliteiten te zullen verwijderen. Twee daarvan waren woensdag al uitgezet. Met die camera’s kon het IAEA in de gaten houden wat Iran daar uitvoerde. Grossi sprak van een „serieuze uitdaging” voor zijn organisatie. Er blijven nog een veertigtal actieve IAEA-camera’s over in Iran.

Schending van het pact

Woensdag hadden de 35 leden van het IAEA met ruime meerderheid een resolutie aanvaard waarin Iran werd verweten onvoldoende mee te werken aan inspecties. Het IAEA maakt zich zorgen over uraniumsporen op drie plaatsen in Iran, waarvan tot dusverre onbekend was dat daar ook nucleaire activiteiten plaatsvonden.

Een inspectiecamera van het type dat het IAEA heeft geinstalleerd in Iran. Foto Lisa Leutner/Reuters

Vermoedelijk om zijn woede te onderstrepen zei Iran donderdag tevens dat het twee series geavanceerde centrifuges wil installeren bij zijn onderzoekscentrum in Natanz. Iran stelt dat zijn nucleaire programma slechts vreedzame doeleinden dient maar het heeft zijn uranium inmiddels deels verrijkt tot 60 procent. Zulk hoog verrijkt uranium dient gewoonlijk voor kernwapens. Daarvoor is 90 procent verrijkt uranium nodig.

De verrijking is een schending van het pact van 2015, waarbij Iran zijn nucleaire activiteiten beloofde terug te schroeven in ruil voor opheffing van economische sancties van het Westen. Iran mocht uranium slechts verrijken tot 3,67 procent. President Trump trok zich echter in 2018 eenzijdig uit dit verdrag terug en legde juist extra sancties op. Omdat het niet de begeerde sanctieverlichting kreeg, vindt Teheran dat het niet langer gebonden is aan het oude akkoord.

Na het aantreden van president Biden vorig jaar werden de onderhandelingen over een hernieuwd pact hervat. Maar het overleg in Wenen zit sinds enkele maanden in het slop. Hoewel beide zijden het eens zijn over de technische kant van de zaak, vormt het struikelblok de status van de Iraanse Revolutionaire Garde. De VS hadden de Garde onder Trump op de lijst van terroristische organisaties geplaatst en Iran eist dat dit ongedaan wordt gemaakt.

De Amerikaanse Senaat nam in mei een resolutie aan, die de president verbiedt de Revolutionaire Garde van de lijst te halen. Weliswaar is die niet bindend maar de kans dat Biden – een half jaar voor Congresverkiezingen - aan Irans eis voldoet lijkt niet groot.

Eenzijdige actie tegen Iran

Israël ziet intussen met lede ogen hoe Iran zijn hoeveelheid verrijkt uranium uitbreidt. Vorige week waarschuwde premier Bennett IAEA-chef Grossi nog dat Israël zich het recht voorbehoudt eenzijdig actie tegen Iran te ondernemen. Deze donderdag bezocht Bennett onverwachts de Verenigde Arabische Emiraten, naar wordt aangenomen om de oplopende spanningen over Iran te bespreken.

Analisten wijzen erop dat meer druk op Iran ertoe kan leiden dat het land sterker in de armen wordt gedreven van Rusland en China. Beide laatste landen hoorden woensdag bij de weinige landen die bij het IAEA tegen de resolutie over Iran stemden.

Iran heeft zwaar te lijden onder de sancties en de regering wil er graag van af. Zeker nu de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne sterk zijn gestegen. Als grote olie- en gasproducent zou Iran daarvan veel meer kunnen profiteren dan het nu doet.

Ook de Westerse landen zouden zichzelf liever een tweede grote crisis besparen. In theorie kan dat nog altijd maar in de praktijk is een compromis tussen Iran en het Westen deze week weer lastiger geworden.

