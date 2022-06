Inflatie in mei 8,8 procent, iets lager dan in april

De inflatie is in mei iets gedaald vergeleken met april, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. De producten en diensten waren in mei 8,8 procent duurder dan in de dezelfde maand vorig jaar, terwijl de prijzen in april nog 9,6 procent hoger waren ten opzichte van een jaar eerder.

De inflatiedaling komt vooral doordat de energieprijzen (van elektriciteit, gas en stadsverwarming) minder hard stegen. In mei was energie 105 procent duurder dan een jaar eerder, in april was dit 136 procent. Energiekosten hebben momenteel veruit de grootste invloed op de inflatie.

De prijs van benzine zorgde wél voor een opwaarts effect op de inflatie. Benzine was in mei 23,8 procent duurder dan een jaar eerder, in april was dat 20,1 procent. Aan de pomp kostte een liter benzine in mei 2,19 euro, in april was dat 2,09 euro. Woensdag maakte consumentenorganisatie United Consumers nog bekend dat de gemiddelde prijs voor een liter benzine met 2,505 euro de hoogste ooit is in Nederland. De accijnsverlaging van 1 april, waardoor benzine 17,3 cent goedkoper werd, is daarmee door de stijgende prijzen weer ingehaald.

Voedingsmiddelen

Ook voedsel is in de maand mei opnieuw duurder geworden. In mei was voedsel 9,1 procent duurder dan een jaar eerder, in april ging het om een prijsstijging van 8,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral de prijsstijging van vlees – in mei 13,9 procent duurder dan een jaar eerder – droeg hieraan bij. Ook suiker, zoetwaren, oliën en vetten en kaas- en kwarkproducten zijn duurder geworden.

Het donderdag gepubliceerde inflatiecijfer is tot stand gekomen op basis van de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI). Daarin worden ook woonlasten, waaronder de huren en hypotheeklasten, meegenomen. In het vorige week gepubliceerde inflatiecijfer op basis van een Europese berekening, de HICP, gebeurt dit niet. Daardoor ligt dat inflatiecijfer – in mei 10,2 procent – doorgaans hoger.