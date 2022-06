In Zutphen klinkt een onbekende Beethoven-opera, met een Nederlands tintje

Een wereldpremière van Beethoven bijwonen, het is de droom van menig muziekliefhebber. Vrijdag heeft u daarvoor geen tijdmachine nodig, u hoeft er maar voor naar Zutphen. In het Beethoven Festival aldaar speelt het Apollo Ensemble het ‘operatorso’ Vestas Feuer (‘Vesta’s vuur’), Beethovens allereerste, onvoltooide opera: ruim vijfentwintig minuten muziek, waaronder twee aria’s en een vocaal kwartet, die nog nooit iemand gehoord heeft.

Nou ja, bijna niemand. De eerste scène, het enige door Beethoven zelf uitgewerkte deel, is in de jaren vijftig al eens opgenomen, zegt initiatiefnemer René Seghers. „Maar zelfs onder musicologen is dat nagenoeg onbekend. Toen ik ergens las dat er in Beethovens beroemde schetsboeken nog ruim tachtig schetsen van Vestas Feuer waren, sloeg ik steil achterover.”

Seghers bedacht dat een Nederlandse componist die schetsen zou moeten uitwerken tot speelbare muziek. Hij zocht contact met Cees Nieuwenhuizen, die een internationale reputatie geniet om zijn reconstructies van onvoltooide Beethoven-werken. „Ik vroeg Cees of hij die schetsen van Vestas Feuer kende. Die kende hij. Sterker nog, hij had ze thuis liggen.” Ze waren meteen ‘bloedbroeders’.

Belgische tenor Timothy Veryser en componist Cees Nieuwenhuizen tijdens de repetitie van ‘Vestas Feuer’. Foto René Seghers

Schetsen ontcijferen

Nieuwenhuizen had jaren eerder al contact met dirigent Jan Willem de Vriend over een reconstructie van Vestas Feuer, maar dat project kwam niet van de grond. De schetsen zijn lastig te interpreteren en hun plaats in de opera is vaak onduidelijk. Seghers vond op eBay de ontbrekende schakel: een obscure Weense uitgave uit 1950 van het verloren gewaande libretto van Vestas Feuer, geschreven door Schikaneder, ook de librettist van bijvoorbeeld Mozarts Die Zauberflöte. Het libretto stelde Nieuwenhuizen in staat de schetsen te ontcijferen.

In de kantine van het Muziekcentrum van de Omroep, waar begin juni gerepeteerd wordt, laat Nieuwenhuizen de schetsboeken zien. Beethovens notenhandschrift is nagenoeg onleesbaar en er staan geen sleutels bij, maar voor Nieuwenhuizen kennen de notities geen geheimen. Hij wijst op vier regeltjes gekriebel: „Kijk, hier staat Malo’s aria ‘Hört Rache – Götter mir!’.”

Malo’s aria, vertolkt door de jonge Belgische tenor Timothy Veryser, is een van de twee volkomen nieuwe delen van Vestas Feuer. Het andere is de sopraanaria ‘Ich flieh zum heil’gen Hain’, gezongen door Renate Arends. De liggingen en sprongen zijn uitdagend en bij de repetitie suggereert Arends dat Beethoven nog zoekende was als vocaal componist. Nieuwenhuizen heeft een andere theorie: hij had gewoon lak aan zangers. Moeilijk of niet, het is een aansprekende aria en Arends zingt prachtig.

Schetsboekgekriebel

Hoeveel van deze muziek, een klein halfuurtje, is nu Beethoven en hoeveel Nieuwenhuizen? Met eerdere reconstructies van Beethoven-werken, zoals een vioolconcert, oogstte Nieuwenhuizen behalve lof ook kritiek: hij zou er noten bij verzonnen hebben. Allicht, ben je geneigd te zeggen, het schetsboekgekriebel is geen speelbare partituur. Maar Nieuwenhuizens keuzes zijn diepgaand geïnformeerd: hij kent Beethovens complete oeuvre uit zijn hoofd en voor het reconstrueren van bezetting, instrumentatie en spanningsboog grijpt hij terug op wel voltooide werken, zoals in dit geval een vroege versie van Fidelio, Beethovens enige voltooide opera. Seghers: „Ook al ontbreken er scherven, je kunt een gebroken vaas maar op één manier in elkaar zetten.”

De reconstructie van een onvoltooide Beethoven-opera is de onwaarschijnlijke spin-off van een project waaraan Seghers inmiddels twaalf jaar werkt: hij schrijft een vijfdelig overzichtswerk van de geschiedenis van de Nederlandse opera. Komende winter verschijnt bij uitgeverij Lecturis het eerste deel, dat de periode van Vondel tot de Franse tijd bestrijkt. Twee vragen dringen zich op: Nederland hééft toch helemaal geen operatraditie? En wat heeft Beethoven met Nederlandse opera te maken?

Seghers ontdekte de bladmuziek van ruim vierhonderd opera’s van Nederlandse componisten, allemaal vergeten. Hij richtte de stichting 401NederlandseOperas op en begon ze in kaart te brengen; inmiddels zit hij al op ruim zeshonderd. Sinds 2015 organiseert hij concerten met hoogtepunten uit deze opera’s, om ze op te nemen voor cd’s bij zijn boeken. De opera’s bestaan alleen in handschrift en het maken van speelbare partituren is een tijdrovende en kostbare onderneming. Maar Seghers wil deze ‘spookopera’s’ per se tot klinken brengen. Voor de opnames strikt hij steevast uitstekende zangers, zoals tenor Marcel Reijans en bas-bariton Nanco de Vries in het geval van Vestas Feuer.

Voor zijn boek onderzocht Seghers ook de theorie dat Beethoven niet in 1770 in Bonn werd geboren, maar twee jaar later op de kermis van Zutphen. „Ik zet alle bronnen op een rijtje, de lezer mag zelf zijn conclusie trekken. Al wordt Beethoven daar natuurlijk geen Nederlander van – Vondel is ook in Keulen geboren”, zegt Seghers. De bijvangst, zijn herontdekking van de Vestas Feuer-schetsen, vindt hij vele malen interessanter. En doordat Nieuwenhuizen het operatorso heeft gereconstrueerd, is het ook een beetje een Nederlandse opera geworden.

Vestas Feuer & Egmont door Apollo Ensemble, 10/6, Hanzehof Zutphen. Inl: Beethovensdoor Apollo Ensemble, 10/6, Hanzehof Zutphen. Inl: beethoven-festival.nl en 401nederlandseoperas.nl