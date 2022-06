Huurders besteden een groter deel van hun inkomen aan wonen dan eigenaren

Wie een huis huurt, besteedt gemiddeld een veel groter deel van het inkomen aan woonlasten dan de gemiddelde huiseigenaar. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De mensen met de laagste inkomens zijn gemiddeld relatief gezien het grootste gedeelte van hun inkomen kwijt aan woonlasten.

Huiseigenaren besteedden in 2021 maandelijks gemiddeld 23,4 procent van hun inkomen aan woonlasten, huurders 36,3 procent. Voor degenen die niet bij corporaties, maar bij particulieren huurden, lag dit nog hoger: op 41,8 procent. Dat komt doordat particuliere huren de afgelopen tijd forser zijn gestegen en doordat deze huurders minder vaak recht hebben op huurtoeslag.

De laagste inkomensgroepen besteedden in 2021 gemiddeld 45 procent van het inkomen aan woonlasten. Dat percentage was volgens het CBS gelijk voor huurders en woningeigenaren. De groep mensen met de hoogste inkomens besteedde een stuk minder aan woonlasten (18 procent). In de laagste inkomensgroep huurt ongeveer 80 procent een huis, tegenover 8 procent van de hoogste inkomensgroep.

Kabinetsplannen

Het kabinet heeft de afgelopen tijd verschillende plannen aangekondigd om de fors stijgende koop- en huurprijzen van woningen aan te pakken. Het wil per jaar 100.000 nieuwe woningen bouwen en de ‘jubelton’ afschaffen, waarmee ouders eenmalig belastingvrij aan hun kinderen kunnen schenken om te investeren in een huis. Ook kondigde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) aan in te grijpen op de vrije huurmarkt.

Huurhuizen in de middensector, die tot 1.000 of 1.250 euro per maand kosten, moeten onder de nieuwe regels strakker worden gereguleerd. Er komt een puntenstelsel voor huurwoningen, waarbij huizen op basis van verschillende kenmerken punten krijgen die vervolgens de hoogte van de huur bepalen. Die regels zijn er nu al, maar alleen voor woningen in de sociale huur, tot 763 euro per maand. Met de maatregel stelde De Jonge „dik 90 procent” van alle huren te zullen reguleren.

