Huis VS akkoord met strengere wapenwetten

Een meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag ingestemd met een wet die de regels voor het aanschaffen van een vuurwapen verscherpt. Zo wordt in het nieuwe maatregelenpakket de minimumleeftijd voor het aanschaffen van vuurwapens verhoogd van 18 naar 21 jaar. Ook mogen magazijnen volgens de wet nog maar vijftien patronen bevatten.

Er is een zeer kleine kans dat het wetsvoorstel door de Senaat komt. De Republikeinen zullen de nieuwe wapenwetgeving naar verwachting blokkeren door gebruik te maken van de filibuster. Deze tactiek, die al jaren wordt gebruikt in de Amerikaanse politiek, houdt in dat politici tijd rekken door urenlang te speechen zodat wetsvoorstellen nooit ter stemming komen. Op die manier kunnen wetten worden tegengehouden waar eigenlijk wel een meerderheid voor is. De filibuster kan aan de kant worden geschoven als zestig van de honderd senatoren daar vóór zijn, maar met de huidige verdeling van de senaat - 50 Republikeinse zetels tegenover 48 Democratische - zal dat niet gebeuren.

De stemming in het huis vond plaats twee weken nadat een achttienjarige jongen negentien kinderen en twee docenten vermoordde op een school in het Texaanse Uvalde. President Joe Biden riep een week na de schietpartij in Uvalde in een live-televisietoespraak op tot strengere wapenwetgeving. Hij pleitte voor het strenger controleren van mensen die een wapen willen aanschaffen en een verbod op (semi-)automatische wapens. „Als we aanvalsgeweren niet kunnen verbannen, dan moeten we op z’n minst de minimumleeftijd om ze aan te schaffen verhogen van 18 naar 21,” zei Biden in zijn speech. Hij noemde Republikeinse Senatoren die strengere wapenwetgeving blokkeren „gewetenloos”.