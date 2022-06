Het best bespreek ik de toestand in de wereld met onwetenden, wat dat betreft woon ik in de juiste plaats want in Wormer weet bijna niemand waar de klepel hangt. Het barst er van de mensen die het nieuws half volgen. Ze hebben het vaak bij het rechte eind. Zo had ik aan het begin van de coronacrisis al een grote voorsprong op alles wat mocht aanschuiven aan de praatprogrammatafels. Ik wist al hoe het zou gaan, en zo liep het ook. Een hele lange, steeds strengere lockdown, en dat toch nog plotselinge einde van alle maatregelen wist ik ook al.

Wormer is een dorp vol lemmingen, in een land vol met dorpen als Wormer. Je hoeft maar naar de afgrond te wijzen of ze rennen ernaartoe. En dan maar naar beneden kijken, en maar tegen elkaar zeggen hoe diep het is. Het duurt een paar jaar voor de eersten zich omdraaien, allemaal hetzelfde verhaal nakakelend: dat het eigenlijk een wonder is hoe weinig van ons er uiteindelijk in het ravijn zijn gevallen.

Het is aan ons, ik schaar u als NRC-lezer dan toch maar onder de wat slimmeren, om deze mensen bij de hand te nemen en ze een prettiger vergezicht te laten zien.

‘Kijk dan daar, de zon gaat gewoon onder.’

Dat soort dingen.

Donderdag kondigde de Europese Centrale Bank een renteverhoging aan, tegelijkertijd verbood supermarktketen Aldi een filmpje van Geert Wilders die een vestiging van de supermarkt was binnengelopen om met ‘gewone mensen’ te constateren dat ‘alles’ duurder en onbetaalbaar wordt. Dan weet je dat de talkshowtafels het er ook over gaan hebben, dat het AD met een handvol schrijnende gevallen komt en dat Wierd Duk voor De Telegraaf luid piepend achter het inflatiespook aan gaat.

In Wormer was het meteen al rustiger op straat, de paar mensen die ik tegenkwam gingen hun huis verkopen om het laatste restje overwaarde te verzilveren. Jammer dat Duitsland zo ver weg ligt, anders konden ze daar tanken. Ik dronk een dubbele espresso in de Huiskamer, het gezellige dorpsrestaurantje. Eigenaar Arno had de prijzen tegen de trend in nog niet verhoogd. Dat had niets met de economie maar alles met zijn karakter te maken. We constateerden samen dat het rustig was.

Waar waren de anderen?

De vraag stellen was hem beantwoorden.

De rest was alvast op weg naar het ravijn.

Ik wacht nog even.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.