Gevraagd: postuum pardon voor als ‘heksen’ vermoorde vrouwen

Erkenning voor de heks, dat is wat Susan Smit wil. Vorig jaar publiceerde ze een op feiten gebaseerde historische roman over één specifieke vervolgde en vermoorde Nederlandse vrouw die als heks werd aangewezen, Entgen Luijten: De heks van Limbricht. Nu is haar boek De wijsheid van de heks net verschenen, over haar persoonlijke beoefening van de natuurreligie hekserij, de geschiedenis ervan, en over hoe te leven in het algemeen. „Wat zou het mooi zijn”, schrijft Smit in dat boek, „als er in Nederland ook postume vrijspraak komt voor onze vervolgde en berechte ‘heksen’ [...]. Het zou heksenvervolging erkennen als geïnstitutionaliseerde vrouwenhaat en de weg vrijmaken voor heling.”

Bij die woorden laat ze het niet, vertelt ze bij haar thuis aan de keukentafel. Ze is begonnen „samen met enkele vrouwenactivisten, mensen uit de spirituele hoek en vrouwen uit de politiek” (ze wil nog geen namen noemen, het is nog te pril) te onderzoeken hoe ze die postume vrijspraak voor in Nederland terechtgestelde ‘heksen’ kunnen organiseren. In onder meer Catalonië en Schotland hebben zulke initiatieven al daadwerkelijk tot excuses en een postuum pardon geleid.

Smit noemt de heksenverbrandingen „een uitwas van misogynie waarvan de resten nog te zien zijn in de maatschappij. Niet voor niets worden machtige vrouwen nog steeds heks genoemd. Neem Sigrid Kaag, neem Angela Merkel. Toen Margaret Thatcher overleed, stond ‘Ding Dong! The Witch is Dead’ boven aan de hitlijst. Hillary Clinton werd the wicked witch of the left genoemd. En wat hebben die vrouwen gemeen? Dat ze vooraanstaande posities bekleden en die ruimte ook onbeschroomd innemen. Dat gaat sommige mensen te ver. Daarom noemen ze die vrouwen heksen. Dan begeef je je in een inktzwarte traditie.”

In de traditie van de Europese heksenvervolgingen, waarin tijdens de renaissance tienduizenden mensen, ruim 80 procent vrouwen, werden vermoord. Omdat ze lastig gevonden werden, niet omdat ze aanhangers waren van de natuurreligie. Het waren vaak sterke autonome vrouwen, bijvoorbeeld vroedvrouwen en natuurgenezeressen. En ook vrouwelijke bierbrouwers, zoals bleek uit onderzoek in Schotland, schrijft Smit. Vrouwen met een ketel, een bezem die ze aan de deur hingen als teken dat het bier klaar was, een herkenbare punthoed voor op de markt en een kat om de muizen bij het graan vandaan te jagen. Mannen aasden op hun lucratieve beroep, net als bij vroedvrouwen; het beroep arts (voor mannen) was in opkomst.

„En bij een heksenproces werd er altijd gevraagd naar ándere vrouwen”, zegt Smit. Vrouwen die om wat voor reden dan ook eveneens als ‘heks’ konden worden aangemerkt. „Wie namen noemde werd niet langer gemarteld, maar wel ter dood veroordeeld. Zo kwamen er bijvoorbeeld in Roermond in 1613 in twee maanden 68 vrouwen op de brandstapel. Zo’n hysterie kan ontstaan doordat de één de ander aanwees, en op een gegeven moment waren ze door de vrouwen heen.” Stel je eens voor, zegt ze, ter vergelijking, dat we eens per jaar een praktiserende homoseksuele man op de Dam in brand zouden steken. „Het afschrikkende effect daarvan op de homogemeenschap.”

Brandstapelangst

Die „brandstapelangst” heeft iets met de vrouwengeest gedaan dat nog steeds doorwerkt, denkt Smit. Het heeft vrouwen onderling minder solidair gemaakt. „Het erkennen van zo’n trauma maakt dat het zijn ondermijnende macht verliest. Dat is bij een persoonlijk trauma zo en bij een historisch trauma ook. De waarheid uitspreken is een voorwaarde voor heling. Het verleden krijgt zijn rechtmatige plek, het wordt niet langer weggestopt of geridiculiseerd. En dan zoek ik naar erkenning door de wereldlijke heersende machten, want van de kerkelijke machten, het Vaticaan, hoeven we niets te verwachten. Jammer, maar ik denk dat daar nog wel een eeuw overheen gaat.”

Hekserij, echte hekserij, de Europese natuurreligie, is ouder dan het christendom, zegt Smit, maar in een aantal opzichten inmiddels moderner. Het is niet-hiërarchisch: er is geen strikte leer, eerder een spiritueel pad dat beoefenaars zelf leren vormgeven, met meditatie en rituelen. Het is op intuïtie en op de natuur gericht: op de maan, op de seizoenen. En het is vrouwvriendelijk: het goddelijke dat wordt aanbeden, „de goddelijke vonk in alles wat leeft”, is zowel vrouwelijk als mannelijk. „Alleen al daarmee geef je zo’n bekrachtigende boodschap aan vrouwen en meisjes”, zegt Smit. Op de katholieke school waar ze zelf als kind naartoe ging („omdat die het dichtstbij zat”), hoorde ze over de vader, de zoon en de heilige geest. „Dan dacht ik: waar blijf ik dan? Het hele scheppingsverhaal ook: de vrouw uit een rib van Adam. En bij de klassieken: Athene werd geboren uit het hoofd van Zeus. Alsof ze in godsnaam maar niet de vrouw als oorsprong van het leven wilden zien, terwijl dat toch meer voor de hand ligt, gezien haar baarkracht.”

Toen Smit vorig jaar bij de EO op tv was, merkte ze dat christenen nog steeds bang zijn dat zij zich als heks met demonen zou inlaten. Maar in de oude natuurreligie bestaan geen duivels, die zijn een idee uit het christendom. „De theorie was dat een duivel, een incubus, gemeenschap had met een vrouw, en dat die daardoor een heks werd.”

De grote monotheïstische godsdiensten zijn, zegt Smit, „geënt op moreel dualisme. Je hebt goed en fout, engelen en duivels, zonden en zuiverheid, en het is zaak om het ene koste wat kost te vermijden en het andere te bereiken. In de natuurreligie wordt wel gezien dat alles twee polen heeft: warm en koud, scherp en bot, rust en activiteit, dag en nacht. Maar die polen houden elkaar in balans, ze hebben beide een plek en maken elkaar mogelijk. Niets hoeft weg, niets hoeft overwonnen te worden.”

Liefdevol naar je pijnpunten kijken

Vertaald naar hoe te leven, helpt die gedachte je volgens Smit „om met tegenstrijdigheden in jezelf om te gaan.” Want De wijsheid van de heks is ook een soort zelfhulpboek. „Ik vrees van wel, ja. Maar traditionele zelfhulpboeken, en ik heb er veel besproken voor het tijdschrift Happinez, gaan vaak over: hoe kom ik ergens? Hoe word ik gelukkig? ‘Tien stappen náár...’, weet je wel, naar verlichting, succes, evenwicht – want dat laatste schijnt dan ook een statische toestand te zijn, terwijl het dat in mijn ogen niet is.”

Smit wil juist dat je onderzoekt wie je al bent. „Ook naar delen die jij zelf niet in orde vindt, kun je liefdevol kijken: dit is mijn pijnpunt, dit zal nooit helemaal lekker zitten.” In de spirituele wereld, zegt ze, hebben mensen vaak een andere reactie dan zij. „Daar gooien ze er een affirmatie tegenaan: ‘jij bent liefde’, ‘alles is liefde’. Maar dat vind ik het pierenbadje van de spiritualiteit. Dan overschreeuw je je pijn en wat je wegdrukt komt altijd keihard weer naar boven.”

Niet voor niets worden machtige vrouwen nog steeds heksen genoemd

Zelf staat ze, met haar beoefening van de hekserij, ook met minstens één been in de spirituele wereld. Ze gelooft in chakra’s, reïncarnatie, de helende werking van kristallen. Het maakt dat ze extra zorgvuldig haar woorden kiest, omdat mensen die daar niet in geloven geneigd zijn iemand dan helemaal af te schrijven, „in de zweefhoek te duwen”. „Maar mijn hele schrijvende carrière is het al zo dat de gevestigde orde mij zweverig vindt terwijl de spirituele gemeenschap mij kritisch vindt.”

In die spirituele gemeenschap mist ze soms gemeenschapszin. „Sommige mensen zetten hun zelfontwikkeling zó centraal, dat ze zich afkeren van de maatschappij en niet eens meer stemmen. Of zelfs op extreemrechts. En dan draag je dus geen zorg meer voor je omgeving. Dan hoed je niet de kwetsbaren; dan zet je je niet in voor de natuur, terwijl je wel je duurzame groene crèmetjes op Instagram post. Dan wordt spiritualiteit een lege lifestyle. Terwijl: gemeenschapszin en solidariteit zijn de belichaming van spiritualiteit. Anders is het gewoon individualisme, neigend naar narcisme.”

Gevestigde orde

Dat een deel van de spirituele gemeenschap de mainstreammedia niet meer serieus neemt, vindt Smit ook „lastig”. „Terwijl ze te weinig kritisch zijn op de bronnen die ze wél gebruiken. Die komen vaak van een partij die tegen de gevestigde orde is, geen zuiver motief heeft en dezelfde macht wil pakken. Daar zal ik altijd voor blijven waarschuwen, want dat gaat geen betere wereld opleveren.”

Susan Smit: De Wijsheid van de Heks. Lebowski, 352 blz. € 22,99

Zelf is ze dus ook geen ‘antivax-yogamoeder’. „Ik ben gevaccineerd ja, ik ben heel dankbaar dat ik in een tijd en maatschappij leef waar de medische wetenschap tot mijn beschikking staat. En het onderwijs en de democratie en de media. Er is gevochten om dat niveau te bereiken en soms lijkt het alsof we zo verwend zijn dat we dat allemaal voor lief nemen. Doorschieten in wantrouwen helpt niet.”

Het verdeelt mensen. „Wel of geen vaccin, dat is toch niet je hele identiteit? Moet je daar alles aan ophangen? En kun je dan niet meer met iemand omgaan die wel is gevaccineerd, en andersom? Ik ben zelfs getrouwd met iemand die toen nog VVD stemde. Dat kan ik! Ik kan verschillen laten bestaan.” Zelf stemt ze sociaal, links en groen. „Heksenwaarden.” (Haar man stemt inmiddels trouwens geen VVD meer: „Hij heeft zichzelf op andere gedachten gebracht.”)

Maar in de huidige maatschappij, zegt Smit, lijken overal maar twee smaken, twee kleuren van te bestaan. „En kijk naar de natuur: dat kán niet. In verscheidenheid ontstaat de grootste kracht. Er kunnen vele bloemen bloeien. Het is niet: je bent voor de ene bloem of voor de andere bloem. Het mag lekker door elkaar groeien.” Dat vindt Smit het beste, of zoals ze het aan het eind van al haar gebeden formuleert: „Voor het welzijn van allen, zo zal het zijn.”