Na moeizaam compromis over woonwijk in de polder kan Utrechts college aan de slag

De onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord in Utrecht begonnen met een grapje. Een dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart opperde winnaar Julia Kleinrensink van GroenLinks (9 zetels) tegen haar rivaal van D66, Maarten Koning (8 zetels), snel het verloop van het formatieproces te bespreken.

Dat is goed, reageerde hij, maar dan wel graag op „een rustig plekje”.

„Rijnenburg?”, suggereerde zij. En ze herinnert zich dat Maarten Koning daar toen niet om kon lachen.

De toekomst van de polder Rijnenburg, even buiten de stad tussen IJsselstein en de A12, was het meest verhitte thema in de verkiezingscampagne. En het potentiële breekpunt bij de vorming van een nieuw stadsbestuur. GroenLinks en D66, collegepartners in de afgelopen periode, stonden in de campagne over het woningbouwbeleid lijnrecht tegenover elkaar. GroenLinks wilde nul woningen in Rijnenburg. D66 wilde er een stadswijk met maximaal 40.000 woningen, waarvan de eerste 2.500 al binnen vijf jaar.

Twee jaar geleden had het huidige college van burgemeester en wethouders afgesproken de bouwplannen voor Rijnenburg tot 2035 te bevriezen. Het tegengaan van woningnood moet in eerste instantie binnen de stadsgrenzen worden opgelost, niet in een polder buiten de stad. Over hoe het na 2035 verder moest, werd niets afgesproken. Een dergelijk moratorium wilde D66-leider Maarten Koning niet nóg eens meemaken. Er moest juist zo snel mogelijk worden gestart met de bouw.

Donderdag is het nieuwe college van Utrecht geïnstalleerd, opnieuw met GroenLinks, D66 en de ChristenUnie – aangevuld met PvdA en de lokale partij Student & Starter. De laatste drie partijen namen in de discussie over ‘verstedelijking’ een tussenpositie in. Vorige week al presenteerden de vijf hun coalitieakkoord.

Na een kleine twee maanden onderhandelen is over Rijnenburg met pijn en moeite een overeenkomst bereikt. „Het was met stip de lastigste kwestie”, zegt GroenLinks-informateur Roel van Gurp. Zowel GroenLinks als D66 heeft grote concessies moeten doen. Julia Kleinrensink moest haar „groene oase” loslaten zoals Rijnenburg in het verkiezingsprogramma was omschreven, want de polder zal worden bebouwd, met 25.000 woningen. Maar – en dat moest D66-leider Maarten Koning slikken – pas over dertien jaar.

Geen halfbakken compromis

„Dit keer geen halfbakken compromis”, had informateur, tevens Eerste Kamerlid voor GroenLinks, Van Gurp (65) al in zijn rondje verkenningsgesprekken eind maart tegen alle partijleiders gezegd. „Dossier-Rijnenburg was in de campagne enorm gepolitiseerd en het houdt de lokale politiek al zo lang in gijzeling”, vertelde hij na het bereikte akkoord in een toelichting. „Dus moest er nu voor eens en altijd een duidelijke oplossing komen. Iedereen zou een paar happen uit de zure appel moeten nemen.”

Als er maar één partij was die daar niet op voorhand toe bereid was, had Van Gurp met enige dwang voorgehouden, dan zou „het hele formatieproces geen zin hebben”. Dat gebeurde niet „en dus gingen we vol goede moed op weg.” Wat hielp, zegt Van Gurp, is dat de onderhandelaars het op persoonlijk vlak goed met elkaar konden vinden: vijf jonge fractievoorzitters én hun secondanten.

Wel hadden de twee hoofdonderhandelaars, Kleinrensink en Koning, na de verkiezingen wat oud zeer uit de campagne moeten wegwerken. Het „rustige plekje” voor hun onderonsje werd restaurant De Zagerij in Hoograven.

De GroenLinks-lijsttrekker wilde haar collega van D66 nog eens zeggen dat ze sommige acties tijdens de verkiezingscampagne niet had gewaardeerd. In twee filmpjes had D66 in haar ogen een onjuiste voorstelling van haar standpunten weergegeven. In eentje had D66 partijprogramma’s vergeleken die volgens GroenLinks bewust vertekend was. „Onaardig en echt niet kies”, had ze hem gezegd.

Koning erkende dat zijn partij er als uitdager een hardere campagnestijl op had nagehouden. „Meer uitgesproken en soms wat hoekig.” Daarmee was de kou uit de lucht, vond Kleinrensink.

Dat zag ook informateur Van Gurp toen hij een dag later met zijn verkenning begon. „Toen we eenmaal gingen onderhandelen, werd er niet meer gesproken over rottigheid uit het verleden.”

Niet geïsoleerd behandelen.

Heel bewust hadden de informateurs het lastige dossier-Rijnenburg al vroeg op de agenda gezet, zodat het niet te lang boven de markt zou blijven hangen. Daarbij wilden ze het onderwerp niet geïsoleerd behandelen. De inrichting van de polder is onderdeel van de bredere kwestie ‘stedelijke ontwikkeling’: hoe moet de vierde stad van Nederland (360.000 inwoners) de te verwachten bevolkingsgroei opvangen – ruim een kwart tot 2040 – en de huidige woningnood te lijf gaan? Utrecht wil, onder meer met de locatie Rijnenburg, graag meedingen naar de pot met miljarden die het nieuwe kabinet voor ‘verstedelijkingsgebieden’ heeft klaargezet.

Daarbij spelen ook thema’s als mobiliteit (auto of openbaar vervoer?), recreatie (nieuwe roeibaan of niet?) en energietransitie (veel windmolens of alleen zonnepanelen?). Plus de vraag in hoeverre de gemeente projectontwikkelaars de verplichting gaat opleggen een bepaald percentage nieuwbouwwoningen voor sociale huur te reserveren. Over marktregulering verschilden de liberale D66 en het linkse GroenLinks evenzeer van mening.

In de derde week van de onderhandelingen, vanaf 18 april, waren vier dagen ingeruimd om net zo lang over ‘verstedelijking’ te spreken tot er een oplossing zou zijn. Een marathonsessie van drie lange dagen – van ’s ochtends tien tot ’s avonds tien – waarbij de tien gesprekspartners nauwelijks buitenlucht zagen, al werd soms een schorsing ingelast. Dan stuurden de informateurs die onderhandelaars naar buiten voor een verfrissende wandeling. „Probeer er nu eens samen uit te komen”, luidde de opdracht. Volgens alle betrokkenen was wel duidelijk dat de onderhandelaars van GroenLinks en D66 het vaakst een blokje om moesten.

Twijfels tot het laatste moment

Nu het coalitieakkoord er ligt, erkent de fractievoorzitter van GroenLinks dat zij over het Rijnenburg-compromis tot op het laatste moment heeft getwijfeld. Bij Maarten Koning van D66 ligt dat anders: hij noemt het „een heel mooie uitkomst”.

Kleinrensink: „Toen ik op de laatste onderhandelingsdag over Rijnenburg ’s avonds laat naar huis fietste, spookte het ineens door m’n hoofd: We zijn er toch niet in gerommeld? Hebben we niet veel meer ingeleverd dan we van tevoren hadden bedacht?”

Door het er aan de onderhandeltafel nog eens goed over te hebben, werd dat gevoel de volgende dag weggenomen, zegt ze. Tegenover het opgeven van het niet bouwen in Rijnenburg wist GroenLinks punten binnen te halen over duurzame energieopwekking – met zowel zonnevelden als „het maximaal aantal mogelijke windmolens” in dezelfde polder. Ook het percentage betaalbare woningen komt op het niveau dat GroenLinks (en de PvdA) in het programma had staan: 40 procent sociaal.

Daarbij realiseerde Kleinrensink zich ter geruststelling: óók D66 heeft ingeleverd.

Maarten Koning doet er luchtiger over. „Ik heb niet het gevoel dat we onze positie enorm hebben moeten verschuiven.” Toch was de kritiek van (anonieme) partijleden in het AD vorige week niet mals. „D66 heeft zijn huid heel goedkoop verkocht.”

Desgevraagd moet de fractievoorzitter erkennen dat zijn wens al de komende vijf jaar een eerste perceel in Rijnenburg-Zuid vol te bouwen, niet is gehonoreerd. Daarbij zal D66 zich moeten realiseren dat er tussen nu en 2035 nog minstens drie gemeenteraadsverkiezingen zijn, waardoor de afspraken voor Rijnenburg weer kunnen gaan schuiven. Gelukkig, zegt Koning, mag zijn partij de wethouder leveren met Rijnenburg ‘in portefeuille’. „Eelco Eerenberg kan de komende jaren al veel in gang zetten, bijvoorbeeld de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe tramverbinding.”

Daarbij heeft D66 moeten accepteren dat er strikte voorwaarden aan projectontwikkelaars zullen worden gesteld. Utrecht gaat alleen met ze in zee als zij zich committeren aan de bouw van minimaal 40 procent sociale huurwoningen. Maar, reageert Koning, „ook het percentage woningen in het middensegment, waar wij op hadden ingezet, gaat omhoog naar 35 procent.”

De D66-leider laat zich niet verleiden te spreken in termen van winst en verlies. Volgens hem is het bereikte compromis er een waar zowel zijn partij als GroenLinks mee voor de dag kan komen. „Bij een goede onderhandeling gaat het er uiteindelijk om elkaar heel te houden met afspraken die voor beide zijden te dragen zijn.”