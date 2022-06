Gedupeerde klanten van D-reizen krijgen tickets alsnog vergoed

Zes reizigers die in de zomer van 2020 een vliegreis naar Indonesië zagen mislukken door de coronacrisis, moeten alsnog de ongebruikte vliegtickets vergoed krijgen van luchtvaartmaatschappij Garuda.

De Indonesische maatschappij betaalde al in september 2020 het reisbedrag, ruim 8.600 euro, terug aan boekingskantoor D-reizen. Het bekende reisbureau, dat in april 2021 failliet ging, heeft het bedrag echter nooit doorgestuurd aan de zes gedupeerde klanten.

Dat staat in een vonnis van de rechtbank in Den Haag van eind mei dat nu pas bekend is geworden. De Haagse kantonrechter baseert zich op de Europese verordening inzake passagiersrechten, die luchtvaartreizigers het recht geeft om de ticketprijs direct op de luchtvaartmaatschappij te verhalen. Ook al is de reis geboekt bij een reisagent of een tussenpersoon, fysiek of op internet.

De uitspraak is relevant voor de naar schatting honderden gedupeerden van het faillissement van D-reizen. En voor iedereen wier vlucht werd geannuleerd door luchtvaartmaatschappijen tijdens de recente problemen op luchthaven Schiphol.

Honderden klanten van D-reizen hadden vliegtickets geboekt bij het reisbedrijf, maar wachten nog altijd op hun geld. In totaal moet vermoedelijk nog vele duizenden euro’s worden teruggestort. Het gaat om dure vliegtickets, zoals de Indonesische rondreis naar Sumatra, Java en Bali, en om goedkopere trips van enkele honderden euro’s. Wat de toenmalige directie van D-reizen met het geld heeft gedaan, is onbekend.

Lees ook: Toezichthouder steunt gedupeerden D-reizen: luchtvaartmaatschappijen moeten geld teruggeven

Vergoeding weigeren

Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Cathay Pacific en Singapore Airlines hebben de vanwege Covid-19 geannuleerde vluchten in veel gevallen terugbetaald aan D-reizen. Zij weigeren nogmaals een vergoeding te betalen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die onder meer toeziet op de luchtvaart in Nederland, heeft de drie maatschappijen in mei beboet. Zij zouden de rechten van de gedupeerde passagiers niet goed hebben nageleefd.

Volgens jurist René Schreuders van rechtsbijstandsverzekeraar ARAG, die de zes reizigers naar Indonesië bijstond, heeft deze uitspraak mogelijk een grote impact op de luchtvaart. „Er is nu jurisprudentie waarin wordt bevestigd dat passagiers niet meer afhankelijk zijn van een boekingskantoor om hun geld terug te krijgen. Gezien de grote aantallen passagiers in deze situatie, heeft deze uitspraak dan ook mogelijk grote gevolgen voor de luchtvaart- en de reisbranche.”

Consumentenorganisaties stelden eerder dat er regelmatig problemen zijn met het vergoeden van vliegtickets die zijn geboekt bij (online) tussenpersonen. De Consumentenbond zei dat reizigers beter rechtstreeks bij luchtvaartmaatschappijen kunnen boeken dan via een intermediair.

Het is nog niet bekend of de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank.