‘Ik had gisteren sjans!”, juichte oudoom Karel (109). „Vertel!”, juichte ik. „Ik zat in de tuin en opeens streek er een ekster naast me neer.” Er volgde een heel verhaal over oogcontact met een vogel. Hoe het beestje telkens iets leek te willen zeggen maar dat om de een of andere reden toch niet deed. Er waren diepe blikken, suggestief geschud met veren en veelbetekenend gehups door het gras.

„En ten slotte vloog ze weer weg”, zei Karel.

„Maar dat is toch helemaal geen sjans”, riep ik. „Sjans heb je met iemand van je eigen diersoort!”

„Sjans kan ook met vogels”, zei Karel snel.

„Echt? Had je werkelijk het idee dat die ekster zich tot je aangetrokken voelde? Dat ze meer wilde dan alleen vriendschap?”

„Ik voelde gewoon dat er een connectie was”, bitste Karel, en voegde eraan toe dat hij er verder niet meer over wilde praten omdat ik er toch niets van snapte.

„Bovendien”, zei hij na me slechts een kwartier te hebben doodgezwegen, „is dit de enige vorm van flirten die mij rest. Niemand ziet me staan sinds ik eruitzie als een stoffelijk overschot.”

„Je haar zit af en toe nog best leuk.”

„Het is gewoon moeilijk”, zei Karel, „zeker als je ooit zo knap was als ik.”

Daar kon ik niets tegen inbrengen. Karel heeft op diverse gebieden last van zelfoverschatting, maar vroeger was hij inderdaad prachtig. Hij had de vrouwen voor het oprapen. „Kon ik maar vergeten hoe er ooit naar me werd gekeken”, zei hij. „Het is gewoon verdrietig als je niet meer wordt opgemerkt.”

Ik legde mijn hand op zijn arm. Karel schudde hem af en snauwde dat hij niet zielig was. Ik zei dat ik nog maar een pot thee ging zetten. Karel begon een beetje voor zich uit te zingen, wat hij wel vaker doet als hij geëmotioneerd is. Hij mag er dan niet meer uitzien, zingen kan hij nog steeds. Met de jaren is hij bovendien heser geworden, waardoor je bij elke gezongen regel vreest dat zijn stem het zal begeven, wat ervoor zorgt dat als Karel inzet, iedereen meteen op het puntje van de stoel zit, bang dat al dat moois ieder moment weer verdwijnt.

Terwijl het water borrelde gleden er ijle flarden zang de keuken in.

„Oh, oh”, klonk er. „Alles wat we niet meer zijn,/ maar waar we nog steeds achteraan lopen/ als ezeltjes.”

Even was het stil en dacht ik dat hij zijn stem kwijt was. Maar toen besloot hij met:

„Als ezeltjes/ achter een hengel/ waaraan een wortel hangt.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.