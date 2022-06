Emile Ratelband klaagt over een eenzijdig beeld, maar hoeveel kanten kan de kijker aanzien?

Laat ik maar meteen bekennen dat ik erin getrapt ben, in het opzetje van Emile Ratelband. Wist ik veel dat er (sinds 4 juni) een driedelige serie over hem te zien was op Videoland (Op hete kolen. Het leven volgens Emile Ratelband) en had ik het geweten dan was ik misschien nooit gaan kijken. Maar toen zat hij dus woensdag avond bij Khalid & Sophie zich te beklagen over het „negatieve, eenzijdige” beeld dat in de serie van hem wordt geschetst. Deze donderdagochtend dient er een kort geding. Ratelband wil dat Videoland de serie schrapt.

Khalid deed gisteren een preview van hoe het as we speak bij de rechter gaat. Aan tafel Ratelband, daartegenover de maker van de documentaire Roy Dames. Je kon merken dat die wel wat gewend is, qua gebrul en vals sentiment. Vijfentwintig jaar geleden maakte hij de film Foute vrienden over een stel ‘bloedgabbers’ uit Amsterdam, halve en hele criminelen met wie hij vriendschappelijk omging. Dames grimaste, schaterde en sloeg zich op de dijen van plezier, terwijl Emile zijn nood klaagde en Khalid suggereerde dat het misschien een publiciteitsstunt was, dat kort geding.

Ik heb dus gekeken. Deel 1: Emile in een van zijn Bentley’s, voor hem op maat gemaakt (dat staat op het dashboard). Emile op zoek naar een villa in Phuket, hij wil namelijk emigreren wegens de noodtoestand in Nederland die hij voorziet. Emile in de rechtbank, in een smaadzaak die een ex-vrouw tegen hem heeft aangespannen en die zij wint. Emile over zijn acht kinderen uit „drie leggen”, die hem niet allemaal willen of mogen zien. De jongste van tien maanden kan hem mooi niet worden afgepakt, want die is van een draagmoeder. Als dit een „eenzijdig” beeld is van Emile, ben ik benieuwd hoeveel meer kanten van hem de kijker nog kan aanzien.

‘Allerlaatste optie’

Van de hete kolen naar het gas. In De Hofbar (PowNed) bekommert Rutger Castricum zich om de gaswinning in Groningen die in principe wordt gestopt in 2023, tenzij het echt niet anders kan. Terugvallen op Gronings gas gebeurt alleen als „aller- allerlaatste optie” – zegt premier Rutte en zegt staatssecretaris mijnbouw Vijlbrief. Maar Castricum hoort in die belofte toch een semantisch kiertje. Een optie blijft een optie, garanties worden niet gegeven, dus die gasbel en de Groningers die erop wonen blijven vast niet gespaard. Hij naar Den Haag voor een gesprek met Hans Vijlbrief, en dan net zolang met woorden gooien en goochelen tot die zich erin verslikt. Mocht er een „nood-nood-noodsituatie” ontstaan, zegt Vijlbrief, en moet er geboord worden in het Noorden, dan zijn de risico’s bekend. Want die staan in een rapport, en dat had Castricum beter even kunnen lezen voor hij hem kwam interviewen. Blijkt dat rapport niet openbaar. Dus kan Castricum zeggen dat de minister even een rapport moet publiceren voor hij wordt geïnterviewd.

Laat op de avond was er bij Uur van de wolf aandacht voor een vrouw die vaker getrouwd (vier keer) en officieel gescheiden (drie keer) is dan Emile Ratelband. Joan Collins, van glamourgirl tot Dynasty-dame is een terugblik op het leven van de Britse actrice die al „vér voor #metoo” wist hoe mannen kunnen zijn. Het is wel duidelijk wie de touwtjes van deze documentaire stevig in handen had. Zij. Levert dat een eenzijdig beeld op? Niet echt. Daarvoor is haar leven te turbulent en haar carrière te lang. Welke actrice kan nog vertellen over een onderonsje met Marilyn Monroe aan de bar en de tabaksadem van tegenspeler Paul Newman? Ze heeft de tijd van leven om nog even op het graf van John Forsythe te dansen, de ster uit Dynasty, de serie die haar wereldberoemd maakte. In zijn contract stond dat hij 5.000 dollar meer kreeg dan elk ander castlid, en op groepsfoto’s moest hij in het midden staan. Ze moest er (bijna) negentig voor worden om samen te vatten wat háár beeld is van die man. „Een vrouwonvriendelijke lul.”